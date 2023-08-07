https://ukraina.ru/20230807/1048507135.html

ЧВК "Вагнер" как предвыборный фактор. Зачем Польша и Латвия готовятся к войне, которой не будет

ЧВК "Вагнер" как предвыборный фактор. Зачем Польша и Латвия готовятся к войне, которой не будет - 07.08.2023 Украина.ру

ЧВК "Вагнер" как предвыборный фактор. Зачем Польша и Латвия готовятся к войне, которой не будет

Президент Латвии собирается лично проверить надежность границ от "российского вторжения". Мифический трек о том, что ЧВК "Вагнер" вдруг возьмет и объявит войну странам НАТО, продолжают раскручивать на Западе все активнее. Для чего это делается?

2023-08-07T03:42

2023-08-07T03:42

2023-08-07T03:42

эксклюзив

чвк "вагнер"

польша

латвия

россия

белоруссия

спецоперация

зарубежье

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Президент на границеОчередной информационный вброс на тему "Вагнера" о том, что "музыканты" якобы собираются захватить Даугавпилс, один из самых русскоязычных городов, сделал небезызвестный Арестович. Увы, похоже, что в оборонном ведомстве Латвии привыкли получать информацию прежде всего от блогеров и тому подобных источников.И вот уже это сообщение прокомментировал никто иной, как командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш. А затем и президент Латвии Эдгарс Ринкевичс встретился по этому поводу с руководством погранслужбы (ROBEŽSARDZE). После чего президент заявил прессе, что на этой встрече обсуждалось реагирование на "потенциальные провокации "Вагнера". А 8 августа Ринкевичс собирается выехать на границу с Россией и Белоруссией, чтобы самолично оценить складывающуюся ситуацию и на месте проверить, как идет подготовка обороны.Еще ранее, по сообщению агентства LETA, министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский заявлял, что в случае пограничных инцидентов с участием ЧВК "Вагнер" Литва, Латвия и Польша могут принять совместное решение о закрытии границ с Белоруссией.Что происходит?Сувалкский провалОсновой для новой волны нагнетания в западных СМИ стали заявления о том, что бойцы ЧВК "Вагнер", ныне выведенные в Белоруссию, якобы собираются вторгнуться в Польшу и захватить т.н. "Сувалкский коридор", соединяющий Прибалтику с другими странами НАТО. Одним из первых об этом заявил 29 июля премьер-министр Польши Моравецкий."Сувалкский коридор" - условная полоса от Беларуси вдоль границ Польши и Литвы к Калининградской области. Ее захват может позволить РФ также наладить снабжение Калининграда по суше в случае его блокады с моря и по воздуху.Прибытие даже сотни бойцов "Вагнера" в Гродненскую область для обучения штатно расквартированных там военнослужащих ВС РБ вызвало чуть ли не панику в Прибалтике и Польше. Или – ее искусственное информационное нагнетание?Или вот план "захвата" "Вагнером" Даугавпилса. Это действительно бывший город Двинск, уездный центр Витебской губернии. В декабре 1917 правительство советской России передало город в состав советской же Латвии. Но вскоре город оккупировали немецкие и польские войска. А в 1920 году он по Рижскому мирному договору вошел в состав буржуазной Латвии, в 1940 году – вновь в состав Латвийской ССР. Кстати, соседняя Литва – получила тогда же от советских "оккупантов" почти половину своей исторической территории со столицей Вильнюсом. И с тех пор ни Россия, ни Белоруссия никогда не предъявляли никаких территориальных претензий на Даугавпилс в частности, и к Республике Латвии – в целом.И сегодня для похода на "Сувалкский коридор" или Даугавпилс кого бы то ни было - нет никаких оснований. В России и Белоруссии, в отличие от Запада – понимают всю меру ответственности за подобные шаги.Бригады и ЛегионыНо даже если рассматривать это абстрактно, как локальную военную операцию – едва ли такая задача выполнима по заявленному сценарию. По имеющимся в открытых источниках данных, силы ЧВК "Вагнер" в Белоруссии могут выставить несколько тысяч человек. По состоянию на 18 июля в СМИ называли 2 тысячи человек бойцов "Вагнер" в Белоруссии. https://overclockers.ru/blog/Xmerc/show/99529/v-belarusi-nahoditsya-bolee-2000-bojcov-chvk-vagner-i-oni-prodolzhajut-pribyvat-ezhednevnoПри этом они сосредоточены в противоположной от Латвии части республики, в Могилевской области.Попробуем смоделировать ситуацию. Уже на первой фазе гипотетической операции "Сувалкский коридор" "Вагнер" встретится здесь с целой 16-й механизированной Поморской дивизией из приграничного с Калининградской областью РФ Варминьско-Мазурского воеводства. Поморская дивизия включает 3 бригады и как раз и прикрывает предполагаемый "коридор". Так, 9-я танковая кавалерийская бригада стоит в Бранево, откуда до Калининграда 55 км. Ровно столько же до Калининграда и из Бартошице, где дислоцируется 20-я механизированная бригада. Кроме того, здесь развернута и бригада передовых сил НАТО, подчиняющаяся как раз командованию 15-й бригады Поморской дивизии.Также навстречу ЧВК могут быть оперативно переброшены и части 18-й механизированной дивизии из соседнего Мазовецкого воеводства. На вооружении этой также недавно созданной дивизии находятся современны танки "Леопард" 2А5. А в начале июля к границам с Белоруссией были дополнительно выдвинуты еще и 12-я механизированная бригада из состава 12-й Щецинской дивизии и 17-я механизированная Великопольская бригада из 11-й Любуской дивизии, всего около 1000 военнослужащих при 200 единицах бронетехники. https://sputnik.by/20230707/polsha-perebrasyvaet-voennykh-i-tekhniku-k-granitse-s-belarusyu-1077319938.htmlТаким образом, у границ РФ и Белоруссии сегодня сосредоточено 2 дивизии из 4-х полноценных дивизий, уже существующих в Сухопутных силах Польши. И дополнительно переброшено еще по одной мехбригаде из состава двух других дивизий. В общем зачете – более половины польской армии.Кроме этого, с января этого года идет формирование 1-й дивизии пехоты Легионов в Подляском воеводстве, тоже граничащем с Белоруссией и Литвой, и по территории которого также проходит гипотетический "Сувалкский коридор".Труднопроходимый характер местности делает наступление здесь сложным, но зато может облегчить – оборону.С чисто тактической точки зрения предпринимать какие-либо наступательные действия ввиду такой группировки, а затем еще и пытаться удержать коридор протяженностью до 100 километров силами нескольких тысяч, пусть и очень опытных бойцов – было бы в высшей степени авантюрной затеей. Это даже если абстрагироваться от всех остальных глобальных последствий такого шага.Помощь от здравого смыслаНесмотря на то, что информационный триггер с "Вагнером" усиленно мусолится западными СМИ, там тоже находятся эксперты, которые скептически оценивают подобные планы.Так, Стивен Холл, преподаватель российской политики в Университете Бата, считает атаку "Вагнера" в "Сувалкском коридоре" маловероятной. Хоть и допускает ее гипотетическую вероятность для того, чтобы "показать слабость НАТО" и так далее, но характеризует такую попытку как "самоубийственную". Так же финский информационный ресурс Iltalehti сообщает, что польский эксперт Иван Клыщ из эстонского исследовательского института ICDS считает ситуацию неясной, но полагает - угроза прямого пограничного конфликта маловероятна. Доцент военных наук из Шведского оборонного университета Илмари Кяйкхе (Ilmari Käihkö) также рассматривает такой сценарий как слабо реалистичный. Эксперт считает ЧВК "Вагнер" серьезным фактором, но полагает, что Россия не станет ухудшать свою ситуацию в Украине прямым вызовом НАТО. В отличие от президента Латвии, министр обороны Литвы заявил, что "Вагнер" не несет серьезной угрозы, и они не видят повода для слишком острой реакции.Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил:- Сувалкский коридор не в Беларуси. Мы не двигаемся, чтобы заполнить коридор, даже если бы пришлось, он нам тысячу лет не понадобится. Однако в то же время Александр Лукашенко сказал, что Белоруссия будет перемещать свои воинские части по своей территории так, как сочтет нужным. И что она намерена использовать опыт "Вагнера" при подготовке своих Вооруженных Сил для обороны страны.Бывший командир польской боевой группы "Гром", участник спецопераций и зарубежных миссий полковник Анджей Кручиньский утверждает, что такого рода планы вторжения – "абсолютная бессмыслица". Ветеран польского спецназа также назвал заявления премьера Моравецкого – "странными и легкомысленными", а то, что сейчас происходит в польских СМИ - "большой крайностью". Не без скепсиса относится к этой буре в СМИ вокруг "Вагнера" и лидер польской оппозиции Дональд Туск. У себя в "Твиттере" политик написал, что премьер-министр Моравецкий и его консервативная партия "Право и справедливость" используют повод с ЧВК для того, чтобы заручиться поддержкой электората. В конце этого года в Польше пройдут парламентские выборы.И действительно, у правящей ныне партии Моравецкого, в том числе и из-за ее безоглядного следования атлантическим и антироссийским курсом – серьезные проблемы в экономике и социальной сфере, а следовательно – и с избирателями. Но представляется также, что очередная информационная эскалация под лозунгом "Русские идут!" имеет своей основной целью – оправдать беспрецедентную милитаризацию Прибалтики и Польши, и прикрыть усиленное наращивание здесь многонациональной передовой группировки НАТО.После недавнего провокационного заявления польских властей о том, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство Польши, к границе с Белоруссией была переброшены дополнительные силы ударной авиации.

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Георгий Василевский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Георгий Василевский

эксклюзив, чвк "вагнер", польша, латвия, россия, белоруссия, спецоперация, зарубежье