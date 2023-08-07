https://ukraina.ru/20230807/1048489635.html

"Отмороженные марионетки США". Политолог объяснил, почему с карты стремительно исчезает Литва

"Отмороженные марионетки США". Политолог объяснил, почему с карты стремительно исчезает Литва - 07.08.2023 Украина.ру

"Отмороженные марионетки США". Политолог объяснил, почему с карты стремительно исчезает Литва

Литва с первого дня независимости ведет враждебную политику как в отношении российского государства, так и в отношении российских граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-07T03:43

2023-08-07T03:43

2023-08-07T03:43

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Руководство Литвы вообще нельзя назвать политиками. Это отмороженные марионетки США, которые на ровном месте превратили добрососедские отношения с РФ и РБ в откровенно враждебные, рассказал политолог.Вильнюс ведет себя откровенно враждебно как в отношении российского государства, так и в отношении российских граждан. Еще во время Чеченской войны литовские наемники и наемницы - "биатлонистки" - участвовали в боевых действиях на стороне террористов, добавил Кочетков.Литва - это абсолютно недружественная России "номинальная государственная единица", чье мнение никому было бы неинтересно, не будь она членом Евросоюза и НАТО и не действуй она в интересах США, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230804/1048478864.html

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новости, литва, прибалтика, россия, нато, сша