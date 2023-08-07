"Отмороженные марионетки США". Политолог объяснил, почему с карты стремительно исчезает Литва
Литва с первого дня независимости ведет враждебную политику как в отношении российского государства, так и в отношении российских граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Руководство Литвы вообще нельзя назвать политиками. Это отмороженные марионетки США, которые на ровном месте превратили добрососедские отношения с РФ и РБ в откровенно враждебные, рассказал политолог.
Вильнюс ведет себя откровенно враждебно как в отношении российского государства, так и в отношении российских граждан. Еще во время Чеченской войны литовские наемники и наемницы - "биатлонистки" - участвовали в боевых действиях на стороне террористов, добавил Кочетков.
"Это не миф. Историю про литовских снайперш вам подтвердит каждый, кто воевал во Вторую и Первую войну. Да и во всех постсоветских конфликтах на стороне врагов России воевали граждане Литвы", - подчеркнул политолог.
Литва - это абсолютно недружественная России "номинальная государственная единица", чье мнение никому было бы неинтересно, не будь она членом Евросоюза и НАТО и не действуй она в интересах США, заключил собеседник издания.
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4 августа, 13:12В Литве заявили, что закрытие границы с Белоруссией лишь вопрос времениЗакрытие некоторые пунктов на литовской-белорусской границе лишь вопрос времени, заявил председатель Комитета по национальной безопасности и обороны Литвы Лариунас Кащюнас. Об этом сообщили журналисты литовского информагентства LRT