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Что будет после Украины. Начнут ли Россия и Запад войну в Арктике

Что будет после Украины. Начнут ли Россия и Запад войну в Арктике - 06.08.2023 Украина.ру

Что будет после Украины. Начнут ли Россия и Запад войну в Арктике

В 2007 году российская полярная экспедиция под руководством Артура Чилингарова на глубоководном аппарате достигла дна Северного Ледовитого океана под Северным полюсом и установила там российский флаг.

2023-08-06T08:25

2023-08-06T08:25

2023-08-06T08:26

эксклюзив

арктика

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Целью экспедиции являлось стремление доказать, что проходящий через полюс подводный хребет Ломоносова является частью российского континентального шельфа. Это даёт на него России определённые права, включая возможность добычи углеводородов.Итоги экспедиции вызвали достаточно предсказуемую реакцию Запада: американские и канадские дипломаты заявили, что установка флага никаких прав на эту территорию России не даёт. Вернувшийся же в Москву Чилингаров по этому поводу сообщил, что на слова американцев ему наплевать. В тот же год Россия возобновила полёты стратегических бомбардировщиков в рамках постоянного боевого дежурства, которые были прекращены ещё в 1992 году.Ранее Российская империя и СССР считали своими границами в Арктике всю территорию от собственного северного побережья до Северного полюса, ограничивая её с запада и с востока соответствующими меридианами. Это соответствовало нормам господствовавшего в то время "секторального подхода". Но в 1982 году СССР подписал Конвенцию ООН по морскому праву, согласно которой территориальные воды любого государства не должны превышать 12 морских миль. Ещё на 200 морских миль распространяются границы исключительной экономической зоны этого государства, территория которой ему не принадлежит, но может использоваться в экономических целях. Таким же образом может использоваться континентальный шельф.Однако границы шельфа - тоже спорный вопрос. К примеру, на тот же самый хребет Ломоносова заявляют свои права Канада и Дания. Последняя при этом считает, что он является частью континентального шельфа Гренландии. Именно поэтому Дональд Трамп предлагал выкупить Гренландию у Дании. Более того, США предлагали приобрести остров и ранее, ещё до начала Второй мировой войны.Помимо этого, Россия сейчас контролирует Северный морской путь – кратчайший водный маршрут, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, Европу и Юго-восточную Азию. Сегодня много говорится о том, что с продолжением таяния арктических льдов пользоваться им можно будет круглогодично – а в далёкой перспективе даже без задействования ледоколов, на самых обычных судах. Соответственно, права на неограниченное пользование этой транспортной артерией могут заявить все остальные арктические государства, которые, напомним, на текущий момент практически в полном составе являются членами НАТО (кроме Швеции, которая вступит туда в самое ближайшее время).Принадлежность шельфа и статус Северного морского пути – это далеко не все спорные и конфликтные вопросы, определяющие современный политический ландшафт региона. К примеру, после начала СВО норвежские власти начали чинить препятствия снабжению российских поселений на Шпицбергене. Шпицберген принадлежит Норвегии, и русские населённые пункты на его территории функционируют в рамках норвежского законодательства. Однако они находятся там на основании Шпицбергенского трактата, которому больше сотни лет, и который гарантирует всем подписавшим его странам равные права при эксплуатации ресурсов архипелага.В общем, потенциальных горячих точек в Арктике хватает. Принадлежность многих территорий и объектов здесь часто является предметом споров, а действующие договорённости каждая сторона стремится трактовать в свою пользу. В рамках текущего конфликта между Россией и Западом обострение всех региональных противоречий представляется неизбежным.Может ли Арктика превратиться в театр военных действий? Предусматривают ли стороны такую возможность, и если да, то как они готовятся в будущему вооружённому конфликту?В годы Второй мировой войны боевые действия в Арктике велись очень активно. Германия и её союзник Финляндия стремились захватить Мурманск, немецкие самолёты, корабли и подлодки охотились за следовавшими в советские порты конвоями союзников. В послевоенное время руководство СССР серьёзно вкладывалось в развитие военной инфраструктуры в регионе. В случае начала ядерного противостояния советские и американские ракеты должны были лететь в том числе через Арктику, поэтому советский генштаб размещал на Севере станции радиолокационного обнаружения, строил военные базы и аэродромы. Активно развивался Северный флот, ставший самым сильным морским соединением отечественных ВМС.Распад СССР и время, последовавшее за ним, не могло не сказаться и на ситуации на регионе: военное присутствие Москвы здесь серьёзно ослабло. Однако с нулевых годов, когда в российской столице осознали стратегическую важность Арктики, оно постепенно начало возрастать. А вместе с ней и военная активность западных стран, решивших было, что "русская угроза" осталась частью прошлого.Фундаментом российского военного строительства в Заполярье стал Северный флот, превратившийся в основу для создания отдельного стратегического командования. В его рамках была проведена как расконсервация старых, так и строительство новых военных объектов. В частности, на Земле Франца-Иосифа была размещена современная база "Арктический трилистник", на которой расположены как средства ПВО, так и противокорабельные ракеты. Также в регионе были сформированы арктические мотострелковые бригады, предназначенные для ведения боевых действий в условиях Крайнего Севера.НАТО, разумеется, тоже не дремлет. В последние годы альянс регулярно проводит в Арктике военные учения, самыми крупными из которых стали Trident Juncture и Cold Response. Эти маневры проходили на территории Норвегии (последний Cold Response прошёл в 2022 году), и в ходе их проведения отрабатывались исключительно наступательные элементы. В самой Норвегии в последние годы на основе ротации находятся несколько сотен американских морских пехотинцев, обучающихся ведению войны в условиях Заполярья. В целом Норвегия на сегодняшний день со стратегической точки зрения представляет из себя военный плацдарм ВС США: между Осло и Вашингтоном действует ряд соглашений об использовании норвежской территории в американских военных целях. К примеру, атомные подлодки и стратегические бомбардировщики США на основе договорённостей с Осло свободно используют норвежские порты.Достаточно очевидно, что США в случае необходимости смогут быстро нарастить военный контингент в регионе. В частности, в 2018 году в рамках учений Trident Juncture в Норвежское море вошёл американский авианосец "Гарри Трумэн" – впервые за тридцать лет. После этого появление в арктических водах американских и британских авианесущих кораблей стало фактически обычным делом.Стоит отметить, что на данный момент у России в Арктике по отношению к НАТО наблюдается определённое стратегическое преимущество. В частности, если корабли альянса решат начать боевые действия в районе Северного морского пути, они вряд ли смогут обойтись без вспомогательного ледокольного флота. Здесь Россия опережает США, да и вообще все страны мира. На текущий момент она располагает более чем 40 ледоколами, в том числе семью атомными. В свою очередь, у США всего пять ледокольных судов, ни одно из которых не способно работать круглогодично. Несколько лучше в этом плане обстоят дела у Канады (около 15) и у не имеющей выхода к Северному ледовитому океану Финляндии (девять).В такой ситуации вести боевые действия на суше и на море восточнее Мурманска и Архангельска НАТО будет крайне затруднительно. Да и в целом перспектива воевать за полярным кругом с использованием сухопутных войск не представляется для альянса желательной. По всей видимости, войска НАТО сосредоточатся на решении задачи по уничтожению российских военных объектов и радиолокационных станций ударами крылатых ракет наземного, морского и воздушного базирования, не ввязываясь в противостояние на более коротких дистанциях.Однако в случае глобального конфликта России с Западом Заполярье вряд ли станет основным театром военных действий. США и их союзники проявляют существенный интерес к богатствам Арктики, равно как и к возможности установления контроля над Северным морским путём. Но для решения этих задач нет смысла воевать в рассматриваемом регионе, особенно при условии того, что твоим противником является ядерная держава. Запад будет добиваться критического ослабления и дезинтеграции России чужими руками (сейчас в этом качестве используется Украина), также активно задействуя различные невоенные средства. И если Вашингтон, Лондон и Брюссель сумеют добиться своей цели, то для овладения Севером им не понадобятся ни авианосцы, ни подводные лодки с ядерными ракетами.России же нужно продолжать наращивать свой военный потенциал в регионе, так как для неё контроль над Севморпутём и всеми арктическими ресурсами – принципиально важная задача как с экономической, так и с военно-политической точки зрения.

https://ukraina.ru/20230803/1048430169.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

эксклюзив, арктика