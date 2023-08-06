https://ukraina.ru/20230806/1048473328.html

Политолог о том, почему Варшава хочет поделить Белоруссию, но боится "суровых мужиков" на границе

Политолог о том, почему Варшава хочет поделить Белоруссию, но боится "суровых мужиков" на границе - 06.08.2023 Украина.ру

Политолог о том, почему Варшава хочет поделить Белоруссию, но боится "суровых мужиков" на границе

Польша очень боится бойцов "Вагнера", которые за девять лет на многих фронтах показали себя как лучшие воины в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2023-08-06T06:15

2023-08-06T06:15

2023-08-06T06:15

новости

польша

чвк "вагнер"

белоруссия

граница

казаки

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Как только в соседней Белоруссии, которую поляки собирались делить, появились несколько тысяч бойцов группы "Вагнера", у них началась истерика, рассказал эксперт.Появление суровых русских мужиков на границе Польской Республики навеяло полякам ассоциации с казаками. Но не с запорожскими, а с донскими, которые активно участвовали в подавлении польских мятежей и защищали православное население, добавил политолог.Поляки не боятся Россию как таковую. Они уверены, что Москва им ничего не сделает. Но они боятся конкретную группу людей, которые за девять лет на многих фронтах показали себя как лучшие воины в мире, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048438206.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, чвк "вагнер", белоруссия, граница, казаки