Политолог о том, почему Варшава хочет поделить Белоруссию, но боится "суровых мужиков" на границе
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Польша очень боится бойцов "Вагнера", которые за девять лет на многих фронтах показали себя как лучшие воины в мире. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Как только в соседней Белоруссии, которую поляки собирались делить, появились несколько тысяч бойцов группы "Вагнера", у них началась истерика, рассказал эксперт.
Появление суровых русских мужиков на границе Польской Республики навеяло полякам ассоциации с казаками. Но не с запорожскими, а с донскими, которые активно участвовали в подавлении польских мятежей и защищали православное население, добавил политолог.
"Поэтому даже ядерное оружие, способное за минуты может превратить Польшу в пыль, не кажется полякам таким страшным, как появление несколько тысяч рассерженных мужчин, которые действительно могут вспомнить, что же поляки делали под Артемовском и кто их туда послал", - подчеркнул Кочетков.
Поляки не боятся Россию как таковую. Они уверены, что Москва им ничего не сделает. Но они боятся конкретную группу людей, которые за девять лет на многих фронтах показали себя как лучшие воины в мире, заключил собеседник издания.
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3 августа, 04:41Алексей Живов: Пока ВСУ грызут позиции России под Артемовском, "Вагнер" готов идти на Польшу и на Киев Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И нам надо тоже быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя широкими мазками. Не надо повторять украинские ошибки, когда они рассчитывали на слабость россиян.