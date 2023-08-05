Военный эксперт о том, сколько своих солдат должны "перемолоть" ВСУ, чтобы штурмовать Токмак и Пологи
Киев хочет дойти до Азовского моря, но украинские войска не смогут выйти даже к Мелитополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
Изначально Украина планировала выйти к Азовскому морю. Но сейчас противник не сможет дойти даже до Мариуполя и Мелитополя. Сверхзадачей для Украины сейчас является штурм Васильевки, рассказал блогер.
На Запорожском направлении российским подразделениям удалось отбить Старомайорское. Кроме того, за последнее время на Запорожье ВС РФ перебросили целый ряд элитных подразделений для усиления обороны, отметил Живов.
"Если киевский режим приложит максимум усилий и убьет невероятное количество своих солдат, то они начнут штурм Васильевки, Токмака и Полог. Но к ним еще надо выйти. Для них – это вообще сверхзадача", - подчеркнул Живов.
Но даже в этом случае русские солдаты не покинут эти города, как это было в случае Изюма и Купянска. Российские подразделения будут там стоять насмерть. Никаких "перегруппировок" больше не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
3 августа, 04:41Алексей Живов: Пока ВСУ грызут позиции России под Артемовском, "Вагнер" готов идти на Польшу и на Киев Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И нам надо тоже быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя широкими мазками. Не надо повторять украинские ошибки, когда они рассчитывали на слабость россиян.