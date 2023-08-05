Военный эксперт о том, сколько своих солдат должны "перемолоть" ВСУ, чтобы штурмовать Токмак и Пологи - 05.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, сколько своих солдат должны "перемолоть" ВСУ, чтобы штурмовать Токмак и Пологи
Военный эксперт о том, сколько своих солдат должны "перемолоть" ВСУ, чтобы штурмовать Токмак и Пологи - 05.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, сколько своих солдат должны "перемолоть" ВСУ, чтобы штурмовать Токмак и Пологи
Киев хочет дойти до Азовского моря, но украинские войска не смогут выйти даже к Мелитополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
2023-08-05T06:00
2023-08-05T06:00
новости
запорожье
мелитополь
токмак
всу
наступление
новые регионы
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Изначально Украина планировала выйти к Азовскому морю. Но сейчас противник не сможет дойти даже до Мариуполя и Мелитополя. Сверхзадачей для Украины сейчас является штурм Васильевки, рассказал блогер.На Запорожском направлении российским подразделениям удалось отбить Старомайорское. Кроме того, за последнее время на Запорожье ВС РФ перебросили целый ряд элитных подразделений для усиления обороны, отметил Живов.Но даже в этом случае русские солдаты не покинут эти города, как это было в случае Изюма и Купянска. Российские подразделения будут там стоять насмерть. Никаких "перегруппировок" больше не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048438206.html
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новости, запорожье, мелитополь, токмак, всу, наступление, новые регионы
Новости, Запорожье, Мелитополь, Токмак, ВСУ, наступление, Новые регионы

Военный эксперт о том, сколько своих солдат должны "перемолоть" ВСУ, чтобы штурмовать Токмак и Пологи

06:00 05.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Киев хочет дойти до Азовского моря, но украинские войска не смогут выйти даже к Мелитополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
Изначально Украина планировала выйти к Азовскому морю. Но сейчас противник не сможет дойти даже до Мариуполя и Мелитополя. Сверхзадачей для Украины сейчас является штурм Васильевки, рассказал блогер.
На Запорожском направлении российским подразделениям удалось отбить Старомайорское. Кроме того, за последнее время на Запорожье ВС РФ перебросили целый ряд элитных подразделений для усиления обороны, отметил Живов.
"Если киевский режим приложит максимум усилий и убьет невероятное количество своих солдат, то они начнут штурм Васильевки, Токмака и Полог. Но к ним еще надо выйти. Для них – это вообще сверхзадача", - подчеркнул Живов.
Но даже в этом случае русские солдаты не покинут эти города, как это было в случае Изюма и Купянска. Российские подразделения будут там стоять насмерть. Никаких "перегруппировок" больше не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 04:41
Алексей Живов: Пока ВСУ грызут позиции России под Артемовском, "Вагнер" готов идти на Польшу и на Киев Война всегда заставляет противников учиться друг у друга. И нам надо тоже быть максимально осторожными. Не надо повторять ошибки начала СВО, действуя широкими мазками. Не надо повторять украинские ошибки, когда они рассчитывали на слабость россиян.
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Военный эксперт о том, сколько своих солдат должны "перемолоть" ВСУ, чтобы штурмовать Токмак и Пологи
05:30Военный эксперт объяснил, почему "длинная рука" России все равно не может достать артиллерию ВСУ
05:15Военный эксперт объяснил, что России нужно срочно наладить в войсках, чтобы отогнать ВСУ от Клещеевки
05:00"Бьют с утроенной силой". Военные блогер раскрыл, как ВСУ охотятся за русскими танками под Артёмовском
04:30"Стоят твёрдо". Военный блогер о том, как десантники бьются с ВСУ за высоты в залитой свинцом Клещеевке
04:15"Прелюдия к вторжению". Эксперт о том, какой хитрый план придумала Белоруссия, чтобы опередить Польшу
04:00Украина, Белоруссия и Калининград? Эксперт о том, как Польша будет воевать с Россией на три фронта
23:49Нет цели, только путь: Гаспарян о наступлении Украины и планах Польши на Брест и Гомель
18:13Повышение ставок в Чёрном море, и снова военкомы. Итоги 4 августа на Украине
18:00Прогуляться до Жешува: польские рейды советских диверсантов
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