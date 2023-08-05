https://ukraina.ru/20230805/1048453190.html

Военный эксперт о том, сколько своих солдат должны "перемолоть" ВСУ, чтобы штурмовать Токмак и Пологи

Военный эксперт о том, сколько своих солдат должны "перемолоть" ВСУ, чтобы штурмовать Токмак и Пологи - 05.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, сколько своих солдат должны "перемолоть" ВСУ, чтобы штурмовать Токмак и Пологи

Киев хочет дойти до Азовского моря, но украинские войска не смогут выйти даже к Мелитополю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов

2023-08-05T06:00

2023-08-05T06:00

2023-08-05T06:00

новости

запорожье

мелитополь

токмак

всу

наступление

новые регионы

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Изначально Украина планировала выйти к Азовскому морю. Но сейчас противник не сможет дойти даже до Мариуполя и Мелитополя. Сверхзадачей для Украины сейчас является штурм Васильевки, рассказал блогер.На Запорожском направлении российским подразделениям удалось отбить Старомайорское. Кроме того, за последнее время на Запорожье ВС РФ перебросили целый ряд элитных подразделений для усиления обороны, отметил Живов.Но даже в этом случае русские солдаты не покинут эти города, как это было в случае Изюма и Купянска. Российские подразделения будут там стоять насмерть. Никаких "перегруппировок" больше не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048438206.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожье, мелитополь, токмак, всу, наступление, новые регионы