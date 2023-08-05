"Бьют с утроенной силой". Военные блогер раскрыл, как ВСУ охотятся за русскими танками под Артёмовском
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Под Артёмовском ВСУ наступают там не менее серьезно, чем на Запорожье. Но российские десантники не оставляют свои позиции под Клещеевкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
Клещеевка - это доминирующая высота, с которой ВСУ могут достигать дальнейших успехов по блокированию Артемовска. Противник несколько раз пытался войти в сам город, но всякий раз получал жесткий отпор, рассказал эксперт.
"Надо отдать должное противнику, что он именно в это место бьет с утроенной силой. ВСУ наступают там не менее серьезно, чем на Запорожье. Под Артемовском тоже есть "Леопарды" и САУ западного производства", - подчеркнул блогер.
Также противник интенсивно работает FPV-дронами по танкам. Они буквально охотятся за этими боевыми машинами, которые поддерживают российскую пехоту, отметил Живов.
ВСУ кладут российским позициям в Клещеевке огромное количество снарядов, кассетных и РСЗО. На прошлой неделе противник выпустил 18 пакетов "Града" за один день. Но десантники свои позиции все равно не оставили, в Клещеевке они стоят твердо, заключил собеседник издания.
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