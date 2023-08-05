"Бьют с утроенной силой". Военные блогер раскрыл, как ВСУ охотятся за русскими танками под Артёмовском - 05.08.2023 Украина.ру
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"Бьют с утроенной силой". Военные блогер раскрыл, как ВСУ охотятся за русскими танками под Артёмовском
"Бьют с утроенной силой". Военные блогер раскрыл, как ВСУ охотятся за русскими танками под Артёмовском - 05.08.2023 Украина.ру
"Бьют с утроенной силой". Военные блогер раскрыл, как ВСУ охотятся за русскими танками под Артёмовском
Под Артёмовском ВСУ наступают там не менее серьезно, чем на Запорожье. Но российские десантники не оставляют свои позиции под Клещеевкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
2023-08-05T05:00
2023-08-05T05:00
новости
артёмовск (бахмут)
танки
вс рф
снаряды
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Клещеевка - это доминирующая высота, с которой ВСУ могут достигать дальнейших успехов по блокированию Артемовска. Противник несколько раз пытался войти в сам город, но всякий раз получал жесткий отпор, рассказал эксперт.Также противник интенсивно работает FPV-дронами по танкам. Они буквально охотятся за этими боевыми машинами, которые поддерживают российскую пехоту, отметил Живов.ВСУ кладут российским позициям в Клещеевке огромное количество снарядов, кассетных и РСЗО. На прошлой неделе противник выпустил 18 пакетов "Града" за один день. Но десантники свои позиции все равно не оставили, в Клещеевке они стоят твердо, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048441598.html
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новости, артёмовск (бахмут), танки, вс рф, снаряды, днр
Новости, Артёмовск (Бахмут), танки, ВС РФ, снаряды, ДНР

"Бьют с утроенной силой". Военные блогер раскрыл, как ВСУ охотятся за русскими танками под Артёмовском

05:00 05.08.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Под Артёмовском ВСУ наступают там не менее серьезно, чем на Запорожье. Но российские десантники не оставляют свои позиции под Клещеевкой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
Клещеевка - это доминирующая высота, с которой ВСУ могут достигать дальнейших успехов по блокированию Артемовска. Противник несколько раз пытался войти в сам город, но всякий раз получал жесткий отпор, рассказал эксперт.
"Надо отдать должное противнику, что он именно в это место бьет с утроенной силой. ВСУ наступают там не менее серьезно, чем на Запорожье. Под Артемовском тоже есть "Леопарды" и САУ западного производства", - подчеркнул блогер.
Также противник интенсивно работает FPV-дронами по танкам. Они буквально охотятся за этими боевыми машинами, которые поддерживают российскую пехоту, отметил Живов.
ВСУ кладут российским позициям в Клещеевке огромное количество снарядов, кассетных и РСЗО. На прошлой неделе противник выпустил 18 пакетов "Града" за один день. Но десантники свои позиции все равно не оставили, в Клещеевке они стоят твердо, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 09:17
Марочко рассказал о больших потерях ВСУУкраинские войска несут большие потери в ходе атак и при попытке удержания тактических высот на Донецком направлении. Об этом 3 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
 
НовостиАртёмовск (Бахмут)танкиВС РФснарядыДНР
 
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