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"Союз освобождения Украины" - неудачная попытка австрийского генштаба

"Союз освобождения Украины" - неудачная попытка австрийского генштаба - 05.08.2023 Украина.ру

"Союз освобождения Украины" - неудачная попытка австрийского генштаба

Обвинения в адрес австрийского генштаба в том, что именно он, якобы, создал украинцев, совершенно безосновательны – нации генштабами не создаются. Однако факт налицо – австрийские власти активно поддерживали украинскую идентификацию (в противовес русинской) в Прикарпатье и сепаратистские движения в Малороссии

2023-08-05T08:00

2023-08-05T08:00

2023-08-05T08:00

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4 августа 1914 года был создан Союз освобождения Украины – политическая организация проавстрийской и пронемецкой ориентации, состоявшая преимущественно из числа украинских эмигрантов, выступавших за отделение Украины от Российской империи.В начале ХХ века Галиция входила в состав Австро-Венгрии. При этом на регион были большие виды как у самих австрийцев, так и у русских. Местные жители оказались между двух огней.Часть галицкой интеллигенции ориентировалась на Россию (галицкие русофилы), другая часть придерживалась прямо противоположных взглядов и выступала в пользу сотрудничества с австрийцами. И Россия, и Австрия активно старались перетянуть галичан на свою сторону. Но поскольку контролировала регион Австро-Венгрия, у неё это получалось чуть лучше.Помимо обработки местных жителей, австрийцы привечали беглецов-революционеров из России. В оборот пытались взять всех, независимо от политических взглядов.Достаточно вспомнить, что некоторое время поживший в Галиции (польской, а не украинской её части) Ленин неожиданно стал яростным сторонником независимости Украины и во всех статьях принялся яростно убеждать читателей в неслыханных угнетениях, которым украинцы подвергаются в России (хотя ранее тема Украины в речах и статьях Ленина вообще не упоминалась).С началом мировой войны галицкие русофилы были разгромлены, а радикалы-эмигранты и местные проавстрийские активисты получили государственную поддержку от Австрии, в том числе и финансовую.Так 4 августа возникла организация Союз освобождения Украины, объединившая наиболее радикальную часть актива.Организация с самого начала стояла на платформе безусловного отделения Малороссии от Российской империи и превращения её в протекторат Австро-Венгрии. Во всяком случае, Габсбурги в качестве одного из бонусов по итогам войны видели для себя именно эту цель и на всякий случай даже готовили одного из родственников к украинскому престолу (Василь Вышиваный).Несмотря на обилие в Галиции местных украинских активистов, заправляли в СОУ эмигранты из России. Руководящие роли в организации исполняли четверо человек- Владимир Дорошенко — выпускник Московского университета, перебрался в Львов за несколько лет до войны. Ему было доверено редактирование печатных пропагандистских изданий СОУ.- Александр Скоропись-Иолтуховский начинал в качестве активиста Революционной украинской партии — широчайшей коалиции, из которой впоследствии выросли все украинские политические движения.Скоропись был почти большевиком, после раскола РУП он стал одним из создателей "Спилки", которая на правах автономии числилась при РСДРП. До войны он был известен как сторонник автономии Украины, а осев в Австро-Венгрии он стал одним из самых активных самостийников и сепаратистов.- Андрей Жук тоже начинал как марксист. После развала РУП он входил в руководство УСДРП — украинской социал-демократической партии.- Юлиан (Маркиан) Меленевский был близким соратником Скоропися-Иолтуховского. Они вместе состояли в РУП, а затем стояли у истоков "Спилки".Галичане в СУВ тоже состояли, но были скорее на вторых ролях.Например, Михаил Возняк. Активное участие в столь явной проавстрийской организации не помешало ему позднее стать академиком АН УССР, депутатом Верховного Совета и членом КПСС.Очевидным плюсом работы в СОУ для галичан было освобождение от армии, которое предоставлялось более-менее заметным сотрудникам Союза по ходатайству руководства.Первоначально местом штаб-квартиры СОУ был выбран Львов. Однако из-за неожиданного и успешного наступления русских войск в Галиции активистам пришлось экстренно эвакуироваться в Вену. Несмотря на то, что позднее Львов вернулся под контроль австрийцев, штаб СОУ туда уже не вернулся.Главной задачей СОУ было беспрерывное генерирование пропаганды.Возможно, австрийцы втайне надеялись, что с началом войны на территории Украины вспыхнет восстание. Это мнение разделяли некоторые активисты СОУ.Через несколько недель после начала войны часть актива СОУ была заброшена в крупные города типа Киева, Полтавы, Одессы. Всех снабдили большим количество прокламаций и воззваний. Предполагалось, что в Киеве будут установлены контакты с подпольем, сформирован специальный оргкомитет, к работе в котором будут привлечены авторитетные фигуры типа Грушевского.Идея сразу же провалилась. Грушевский до Киева не добрался, никакой революции и даже мелких восстаний не случилось, активистам пришлось залечь на дно и возвращаться тайными тропами.Разочаровавшись в возможностях СОУ, австрийцы стали чуть менее щедры. Тем не менее, выделяемых средств хватало на издание брошюр, манифестов и воззваний на различных языках, а также не регулярный выход "Вестника Союза освобождения Украины" — официального печатного органа СУВ.Вестник начал выходить в октябре 1914 года достаточно небольшим тиражом около 5 тысяч экземпляров. В издание публиковались примерно такие прокламации и воззвания:"Без отделения украинских провинций России даже самый ужасный разгром этого государства в настоящей войне будет только слабым ударом, от которого царизм оправится через несколько лет, чтобы продолжить свою старую роль нарушителя европейского мира.Только свободная, тяготеющая к правительственному союзу Украина могла бы своей обширной территорией, простирающейся от Карпат до Дона и Черного моря, составить для Европы защиту от России, стену, которая навсегда остановила бы расширение царизма и освободила бы славянский мир от вредного влияния панмосковитизма.В полном сознании своей исторической миссии защищать свою древнюю культуру от азиатского варварства московитов, Украина всегда была открытым врагом России, и в своих освободительных стремлениях она всегда искала помощи у Запада, особенно у немцев".К началу 1915 году австрийцы уже очень сильно урезали финансирование СОУ после того, как одного из руководящих сотрудников заподозрили в финансовых махинациях.С этого времени деятельность Союза свелась к пропагандистской обработке военнопленных в лагерях. Призывники из малороссийских губерний отфильтровывались австрийцами и немцами и размещались компактно. В лагерях их всеми силами обрабатывали лекторы СОУ.Получалось не очень. Во всяком случае, сформировать из военнопленных хотя бы одно боевое соединение для действий на восточном фронте немцам и австрийцам не удалось (тогда как в России с чехами и словаками продвинулись гораздо дальше).СОУ к концу войны совсем зачах.Начинавшая с громогласных манифестов, адресованных королям, императорам и президентам, организация в конце концов дошла до организации утренников и представлений в лагерях военнопленных.Характерно, что никто из лидеров СОУ не сделал сколько-нибудь заметной карьеры в УНР.Дорошенко некоторое время проработал в канцелярии Академии наук при Скоропадском. Меленевский в 20-е годы вернулся из Европы в СССР, работал в Госплане и погиб в годы репрессий. Жук в 20-е годы также перешел на просоветские позиции, хотя в СССР и не вернулся.Скоропись-Иолтуховский был делегирован УНР на переговоры с немцами и австрийцами по созданию боевых частей из числа военнопленных после подписания Брестского мира (так появились синежупанники и серожупанники). В дальнейшем занимал пост губернского комиссара УНР.В эмиграции Скоропись стал одним из самых активных сторонников Скоропадского и гетманского движения, после войны был арестован СМЕРШем и умер в советских лагерях.Сам Союз освобождения Украины тихо и буднично прекратил свою деятельность весной 1918 года, хотя де-факто он не вел активной деятельности задолго до этого момента.Создание СОУ было громким пропагандистским актом, но фактически так и не принесло австрийцам ощутимых дивидендов и преимуществ. Главную выгоду от деятельности проекта извлекли, собственно, руководители СОУ, получавшие финансовое содержание от австрийцев.

https://ukraina.ru/20230422/1045460374.html

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Евгений Антонюк

Евгений Антонюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгений Антонюк

история, история украины, австро-венгрия, россия, галичина, первая мировая война, украинские националисты