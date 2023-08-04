Лавров призвал Запад обратить внимание на положение русских на Украине
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Запад обратить внимание на положение русских людей на Украине, передает 4 августа журнал "Международная жизнь"
"Мы постоянно наблюдаем новые усилия "подсветить" Зеленского на международной арене. Почему бы западным импрессарио не попросить его публично предъявить мировой общественности еще одну "формулу" о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после "перемоги", на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений?", - предложил Лавров.
По мнению российского министра, это помогло бы многим неравнодушным странам глобального юга лучше понять происходящее при выстраивании своих позиций.
Он заверил, что эти страны заинтересованы в понимании природы украинского кризиса и перспектив выхода из него. В этом российская сторона убедилась в ходе саммита "Россия - Африка" в Петербурге, указал Лавров.