https://ukraina.ru/20230804/1048474644.html

Лавров призвал Запад обратить внимание на положение русских на Украине

Лавров призвал Запад обратить внимание на положение русских на Украине - 04.08.2023 Украина.ру

Лавров призвал Запад обратить внимание на положение русских на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Запад обратить внимание на положение русских людей на Украине, передает 4 августа журнал "Международная жизнь"

2023-08-04T11:49

2023-08-04T11:49

2023-08-04T11:49

русские

украина

сергей лавров

владимир зеленский

новости

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"Мы постоянно наблюдаем новые усилия "подсветить" Зеленского на международной арене. Почему бы западным импрессарио не попросить его публично предъявить мировой общественности еще одну "формулу" о том, как нынешний Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после "перемоги", на которую НАТО и ЕС не жалеют денег и вооружений?", - предложил Лавров.По мнению российского министра, это помогло бы многим неравнодушным странам глобального юга лучше понять происходящее при выстраивании своих позиций.Он заверил, что эти страны заинтересованы в понимании природы украинского кризиса и перспектив выхода из него. В этом российская сторона убедилась в ходе саммита "Россия - Африка" в Петербурге, указал Лавров.

https://ukraina.ru/20230726/1048274264.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

русские, украина, сергей лавров, владимир зеленский, новости