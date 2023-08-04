https://ukraina.ru/20230804/1048472188.html

"Школа молодого военкора" - Украина.ру поделится опытом работы в зоне СВО. Видео

"Школа молодого военкора" - Украина.ру поделится опытом работы в зоне СВО. Видео - 04.08.2023 Украина.ру

"Школа молодого военкора" - Украина.ру поделится опытом работы в зоне СВО. Видео

Второго августа стартовал проект "Школа молодого военкора", организованный ЛДПР совместно с ведущими военными корреспондентами. Присоединилось к инициативе и... Украина.ру, 04.08.2023

2023-08-04T10:40

2023-08-04T10:40

2023-08-04T10:40

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Второго августа стартовал проект "Школа молодого военкора", организованный ЛДПР совместно с ведущими военными корреспондентами. Присоединилось к инициативе и издание Украина.ру. Наши корреспонденты работают в зоне спецоперации с самого ее начала. Все они проходили специальную подготовку, которая не помешает каждому журналисту, собирающемуся работать в условиях, приближенных к боевым. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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