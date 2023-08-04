https://ukraina.ru/20230804/1048472188.html
"Школа молодого военкора" - Украина.ру поделится опытом работы в зоне СВО. Видео
"Школа молодого военкора" - Украина.ру поделится опытом работы в зоне СВО. Видео - 04.08.2023 Украина.ру
"Школа молодого военкора" - Украина.ру поделится опытом работы в зоне СВО. Видео
Второго августа стартовал проект "Школа молодого военкора", организованный ЛДПР совместно с ведущими военными корреспондентами. Присоединилось к инициативе и... Украина.ру, 04.08.2023
2023-08-04T10:40
2023-08-04T10:40
2023-08-04T10:40
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Второго августа стартовал проект "Школа молодого военкора", организованный ЛДПР совместно с ведущими военными корреспондентами. Присоединилось к инициативе и издание Украина.ру. Наши корреспонденты работают в зоне спецоперации с самого ее начала. Все они проходили специальную подготовку, которая не помешает каждому журналисту, собирающемуся работать в условиях, приближенных к боевым. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, украина.ру, школа, военкор, лдпр, бпла, гуманитарная помощь, волонтеры, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Украина.ру, Школа, военкор, ЛДПР, БПЛА, гуманитарная помощь, волонтеры
"Школа молодого военкора" - Украина.ру поделится опытом работы в зоне СВО. Видео
Второго августа стартовал проект "Школа молодого военкора", организованный ЛДПР совместно с ведущими военными корреспондентами. Присоединилось к инициативе и издание Украина.ру. Наши корреспонденты работают в зоне спецоперации с самого ее начала. Все они проходили специальную подготовку, которая не помешает каждому журналисту, собирающемуся работать в условиях, приближенных к боевым. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете.