"Школа молодого военкора" - Украина.ру поделится опытом работы в зоне СВО. Видео - 04.08.2023 Украина.ру
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"Школа молодого военкора" - Украина.ру поделится опытом работы в зоне СВО. Видео
"Школа молодого военкора" - Украина.ру поделится опытом работы в зоне СВО. Видео - 04.08.2023 Украина.ру
"Школа молодого военкора" - Украина.ру поделится опытом работы в зоне СВО. Видео
Второго августа стартовал проект "Школа молодого военкора", организованный ЛДПР совместно с ведущими военными корреспондентами. Присоединилось к инициативе и... Украина.ру, 04.08.2023
2023-08-04T10:40
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россия
украина
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школа
военкор
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Второго августа стартовал проект "Школа молодого военкора", организованный ЛДПР совместно с ведущими военными корреспондентами. Присоединилось к инициативе и издание Украина.ру. Наши корреспонденты работают в зоне спецоперации с самого ее начала. Все они проходили специальную подготовку, которая не помешает каждому журналисту, собирающемуся работать в условиях, приближенных к боевым. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете.
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видео, россия, украина, сво, украина.ру, школа, военкор, лдпр, бпла, гуманитарная помощь, волонтеры, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, Украина.ру, Школа, военкор, ЛДПР, БПЛА, гуманитарная помощь, волонтеры

"Школа молодого военкора" - Украина.ру поделится опытом работы в зоне СВО. Видео

10:40 04.08.2023
 
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Второго августа стартовал проект "Школа молодого военкора", организованный ЛДПР совместно с ведущими военными корреспондентами. Присоединилось к инициативе и издание Украина.ру. Наши корреспонденты работают в зоне спецоперации с самого ее начала. Все они проходили специальную подготовку, которая не помешает каждому журналисту, собирающемуся работать в условиях, приближенных к боевым. Подробнее об этом смотрите в нашем сюжете.
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОУкраина.руШколавоенкорЛДПРБПЛАгуманитарная помощьволонтеры
 
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