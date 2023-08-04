https://ukraina.ru/20230804/1048470725.html
Свергнутый президент Нигера попросил США вернуть себе власть, пригрозив "Вагнером"
Свергнутый президент Нигера попросил США вернуть себе власть, пригрозив "Вагнером" - 04.08.2023 Украина.ру
Свергнутый президент Нигера попросил США вернуть себе власть, пригрозив "Вагнером"
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 4 августа опубликовал колонку в американской газете Washington Post, где попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране и вернуть его к власти
2023-08-04T10:04
2023-08-04T10:04
2023-08-04T10:04
новости
нигер
президент
сша
власть
чвк "вагнер"
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"В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок... Народ Нигера никогда не забудет вашей поддержки в этот поворотный момент нашей истории", - написал Базум, отметив, что работал над колонкой в заложниках у мятежников.Базум называл Нигер "последним бастионом" прав человека на фоне авторитарных движений, охвативших другие страны региона. И пообещал, что последствия путча в Нигере "аукнутся" далеко за пределами страны.Мятеж в Нигере начался утром 26 июля. Его возглавили военнослужащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Тчиани. Военные приостановили действие конституции, а также запретили деятельность политических партий.В пятницу, 28 июля, генерал Тчиани был объявлен председателем Национального совета спасения Нигера.В пятницу, 4 августа, стало известно, что мятежники Нигера объявили о денонсации военных соглашений с Францией и лишении полномочий послов четырех стран - Франции, Нигерии, Того и США.
https://ukraina.ru/20230804/1048461741.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нигер, президент, сша, власть, чвк "вагнер"
Свергнутый президент Нигера попросил США вернуть себе власть, пригрозив "Вагнером"
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 4 августа опубликовал колонку в американской газете Washington Post, где попросил США и международное сообщество помочь восстановить конституционный порядок в стране и вернуть его к власти
"В эту трудную минуту я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок... Народ Нигера никогда не забудет вашей поддержки в этот поворотный момент нашей истории", - написал Базум, отметив, что работал над колонкой в заложниках у мятежников.
Базум называл Нигер "последним бастионом" прав человека на фоне авторитарных движений, охвативших другие страны региона. И пообещал, что последствия путча в Нигере "аукнутся" далеко за пределами страны.
"Хотя эта попытка государственного переворота является трагедией для нигерийцев, ее успех будет иметь разрушительные последствия далеко за пределами наших границ. По открытому приглашению заговорщиков и их региональных союзников весь центральный регион Сахеля может попасть под влияние России через группу Вагнера, чей жестокий терроризм в полной мере проявился в Украине", - заявил он.
Мятеж в Нигере начался утром 26 июля. Его возглавили военнослужащие президентской гвардии под руководством генерала Абдурахмана Тчиани. Военные приостановили действие конституции, а также запретили деятельность политических партий.
В пятницу, 28 июля, генерал Тчиани был объявлен председателем Национального совета спасения Нигера.
В пятницу, 4 августа, стало известно, что мятежники Нигера объявили о денонсации военных соглашений с Францией и лишении полномочий послов четырех стран - Франции, Нигерии, Того и США.