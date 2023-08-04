Свергнутый президент Нигера попросил США вернуть себе власть, пригрозив "Вагнером"

Военный эксперт о том, когда "Вагнер" займётся Польшей и Киевом и перережет поставки на Украину

"Вагнер" - это очень эффективная структура, но никаких действий в отношении стран НАТО предпринимать они не будут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов