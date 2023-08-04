Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня - 04.08.2023 Украина.ру
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Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня
Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня - 04.08.2023 Украина.ру
Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя намерение Белого дома о финансировании оружия для Тайваня в рамках бюджета для Киева, выразил надежду, что это никак не приведет к уменьшению военной поддержки ВСУ, передало 3 августа "Укринформ"
2023-08-04T07:39
2023-08-04T07:39
военная помощь
украина
тайвань
дмитрий кулеба
новости
зарубежье
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"Как они внутренне решают тот или иной вопрос - это уже их ситуация, но я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации президента США в плане поддержки Украины, по сути, в результате к уменьшению этой поддержки не приведут", - сказал Кулеба.Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов.Россия выступает против поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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военная помощь, украина, тайвань, дмитрий кулеба, новости, зарубежье
военная помощь, Украина, Тайвань, Дмитрий Кулеба, Новости, Зарубежье

Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня

07:39 04.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя намерение Белого дома о финансировании оружия для Тайваня в рамках бюджета для Киева, выразил надежду, что это никак не приведет к уменьшению военной поддержки ВСУ, передало 3 августа "Укринформ"
"Как они внутренне решают тот или иной вопрос - это уже их ситуация, но я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации президента США в плане поддержки Украины, по сути, в результате к уменьшению этой поддержки не приведут", - сказал Кулеба.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов.
Россия выступает против поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
2 августа, 13:52
Полиция Майами подарила Киеву оружие, изъятое на улицах городаСтрелковое оружие, включая 82 штурмовые винтовки и 20 пистолетов, было передано в дар Украине Департаментом полиции Майами. Об этом 2 августа написало американское издание Forces.net
 
военная помощьУкраинаТайваньДмитрий КулебаНовостиЗарубежье
 
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