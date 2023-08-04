https://ukraina.ru/20230804/1048467327.html

Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня

Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня - 04.08.2023 Украина.ру

Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя намерение Белого дома о финансировании оружия для Тайваня в рамках бюджета для Киева, выразил надежду, что это никак не приведет к уменьшению военной поддержки ВСУ, передало 3 августа "Укринформ"

2023-08-04T07:39

2023-08-04T07:39

2023-08-04T07:39

военная помощь

украина

тайвань

дмитрий кулеба

новости

зарубежье

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"Как они внутренне решают тот или иной вопрос - это уже их ситуация, но я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации президента США в плане поддержки Украины, по сути, в результате к уменьшению этой поддержки не приведут", - сказал Кулеба.Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов.Россия выступает против поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230802/1048426060.html

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2023

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военная помощь, украина, тайвань, дмитрий кулеба, новости, зарубежье