https://ukraina.ru/20230804/1048467327.html
Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня
Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня - 04.08.2023 Украина.ру
Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя намерение Белого дома о финансировании оружия для Тайваня в рамках бюджета для Киева, выразил надежду, что это никак не приведет к уменьшению военной поддержки ВСУ, передало 3 августа "Укринформ"
2023-08-04T07:39
2023-08-04T07:39
2023-08-04T07:39
военная помощь
украина
тайвань
дмитрий кулеба
новости
зарубежье
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"Как они внутренне решают тот или иной вопрос - это уже их ситуация, но я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации президента США в плане поддержки Украины, по сути, в результате к уменьшению этой поддержки не приведут", - сказал Кулеба.Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов.Россия выступает против поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ukraina.ru/20230802/1048426060.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
военная помощь, украина, тайвань, дмитрий кулеба, новости, зарубежье
военная помощь, Украина, Тайвань, Дмитрий Кулеба, Новости, Зарубежье
Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя намерение Белого дома о финансировании оружия для Тайваня в рамках бюджета для Киева, выразил надежду, что это никак не приведет к уменьшению военной поддержки ВСУ, передало 3 августа "Укринформ"
"Как они внутренне решают тот или иной вопрос - это уже их ситуация, но я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации президента США в плане поддержки Украины, по сути, в результате к уменьшению этой поддержки не приведут", - сказал Кулеба.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, писала, что президент США Джо Байден намерен обратиться к конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины. Ранее Байден распорядился выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов.
Россия выступает против поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.