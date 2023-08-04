https://ukraina.ru/20230804/1048461741.html

Военный эксперт о том, когда "Вагнер" займётся Польшей и Киевом и перережет поставки на Украину

Военный эксперт о том, когда "Вагнер" займётся Польшей и Киевом и перережет поставки на Украину - 04.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, когда "Вагнер" займётся Польшей и Киевом и перережет поставки на Украину

"Вагнер" - это очень эффективная структура, но никаких действий в отношении стран НАТО предпринимать они не будут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов

2023-08-04T07:41

2023-08-04T07:41

2023-08-04T07:41

новости

чвк "вагнер"

польша

вооружение

белоруссия

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До тех пор, пока Польша не вторгнется на Украину или в Белоруссию (вместе или отдельно от Прибалтики), "Вагнер" никаких действий в отношении стран НАТО предпринимать не будет, рассказал блогер."Вагнер" - это очень эффективная структура. Её бойцы способны на многое, но первыми они начинать ничего не будут. У "вагнеровцев" есть несколько направлений для удара: Польша, поставки вооружения в Жешуве, а также Киев и пробивание сухопутного коридора с Калининградом, отметил Живов.России нужно больше нестандартных ходов, когда самим фактом существования мощной ЧВК можем менять геополитический расклад. Лучше напугать противника своими возможностями, чем использовать их, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048358651.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, чвк "вагнер", польша, вооружение, белоруссия