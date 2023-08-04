Военный эксперт о том, когда "Вагнер" займётся Польшей и Киевом и перережет поставки на Украину - 04.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, когда "Вагнер" займётся Польшей и Киевом и перережет поставки на Украину
Военный эксперт о том, когда "Вагнер" займётся Польшей и Киевом и перережет поставки на Украину - 04.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, когда "Вагнер" займётся Польшей и Киевом и перережет поставки на Украину
"Вагнер" - это очень эффективная структура, но никаких действий в отношении стран НАТО предпринимать они не будут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
2023-08-04T07:41
2023-08-04T07:41
новости
чвк "вагнер"
польша
вооружение
белоруссия
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До тех пор, пока Польша не вторгнется на Украину или в Белоруссию (вместе или отдельно от Прибалтики), "Вагнер" никаких действий в отношении стран НАТО предпринимать не будет, рассказал блогер."Вагнер" - это очень эффективная структура. Её бойцы способны на многое, но первыми они начинать ничего не будут. У "вагнеровцев" есть несколько направлений для удара: Польша, поставки вооружения в Жешуве, а также Киев и пробивание сухопутного коридора с Калининградом, отметил Живов.России нужно больше нестандартных ходов, когда самим фактом существования мощной ЧВК можем менять геополитический расклад. Лучше напугать противника своими возможностями, чем использовать их, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048358651.html
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новости, чвк "вагнер", польша, вооружение, белоруссия
Новости, ЧВК "Вагнер", Польша, вооружение, Белоруссия

Военный эксперт о том, когда "Вагнер" займётся Польшей и Киевом и перережет поставки на Украину

07:41 04.08.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкРоссийские силы освободили Артемовск
Российские силы освободили Артемовск - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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"Вагнер" - это очень эффективная структура, но никаких действий в отношении стран НАТО предпринимать они не будут. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
До тех пор, пока Польша не вторгнется на Украину или в Белоруссию (вместе или отдельно от Прибалтики), "Вагнер" никаких действий в отношении стран НАТО предпринимать не будет, рассказал блогер.
"Вагнер" - это очень эффективная структура. Её бойцы способны на многое, но первыми они начинать ничего не будут. У "вагнеровцев" есть несколько направлений для удара: Польша, поставки вооружения в Жешуве, а также Киев и пробивание сухопутного коридора с Калининградом, отметил Живов.
"А сегодняшняя истерика в западной прессе по поводу возможностей "Вагнера" - это удачный геополитический блеф [президента России] Владимира Путина и [президента Белоруссии] Александра Лукашенко. Им за это можно только поаплодировать", - подчеркнул эксперт.
России нужно больше нестандартных ходов, когда самим фактом существования мощной ЧВК можем менять геополитический расклад. Лучше напугать противника своими возможностями, чем использовать их, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
31 июля, 03:38
Ростислав Ищенко о будущем ЧВК "Вагнер", что происходит в Африке и о том, можно ли лишать гражданства РФЕсли глава ЧВК "Вагнер" Пригожин обуздает свой характер и начнет нормально работать в интересах государства, то его прошлые художества забудут, во всяком случае, не будут ему об этом напоминать. И будут с ним конструктивно сотрудничать, считает политолог Ростислав Ищенко.
 
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