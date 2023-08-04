Донбасский танкист "Дантист" о "первом выстреле" в украинском конфликте - 04.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230804/1048458516.html
Донбасский танкист "Дантист" о "первом выстреле" в украинском конфликте
Донбасский танкист "Дантист" о "первом выстреле" в украинском конфликте - 04.08.2023 Украина.ру
Донбасский танкист "Дантист" о "первом выстреле" в украинском конфликте
Многие забывают, что украинский конфликт стартовал не зимой 2022-го, а осенью 2013-го. О "первом выстреле" и визитке Яроша, а также о боях за Мариуполь, подготовке танковых экипажей и многом другом журналистам издания Украина.ру рассказал военнослужащий 1-го армейского корпуса МО РФ, танкист Игорь Подгорный, известный под позывным "Дантист".
2023-08-04T07:00
2023-08-04T10:11
интервью
украина
россия
сво
донбасс
мариуполь
мо рф
танкист
медики
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048459332_122:30:803:413_1920x0_80_0_0_3200405625e01df2b35e7350e353ebc1.jpg
- Игорь Станиславович, как дантист стал танкистом?- Да как-то уж слишком патриотично, наверное, прозвучит. Как у всех в интервью. В общем, в 2013 году, когда в Киеве это все начиналось, я днем работал, а по вечерам смотрел телевизор. Ситуация начала усугубляться. У нас к тому времени тоже начались какие-то митинги. Так мы пытались высказать свою точку зрения. Пытались объяснить, что нам не по пути с теми, кто несет идеологию нацизма, тащит из небытия, превозносит Бандеру и прочих.После работы мы ходили к зданию ОГА и постоянно ждали начала штурма "Альфы". Потом вспыхнуло в Славянске и четырнадцатого апреля с третьей попытки оказался там.- В начале боевого пути, насколько я понимаю, вы танкистом еще не были?- Тогда ведь ни танков, ни вооружения еще толком не было. Максимум – пистолет Макарова или дробовик. В основном – дубинки. Смешно.- Даже автоматов не было…- Если где и были, то из милицейских райотделов. То, что милиционеры или сотрудники Донецкого СБУ смогли передать нам по доброй воле. Но то была капля в море. Тогда не хватало буквально всего.В общем, уехал и четырнадцатого апреля уже был в Славянске, где и начался мой боевой путь. Все думали, что будет как в Крыму. "Крым наш", мол, референдум и Донбасс вернется в родную гавань. А по факту путь наш чуть-чуть затянулся на девять лет.- А как танкистом стали?- Среди танкистов оказался уже осенью. Тогда из ополчения стали формировать нечто похожее на армию. Начали создавать корпуса. Родина сказала, что ей нужны танкисты. А командиром танкового батальона, который формировался на базе Горловского ополчения, был мой товарищ. Я командовал ротой на Семеновке, а он – разведвзводом.На тот момент в Горловке было порядка шести танков. Один был куплен Игорем Безлером у "укропов", а остальные добыли в бою. Вот на этой основе и формировался Горловский танковый батальон третьей бригады.Дальше – три недели ускоренного курса и вот я уже готовый танкист. Если б мне кто-то сказал, что подготовить можно за три недели…но выяснилось, что очень даже можно. Все остальное – практика.- А вот наши телевизионные эксперты смеялись и продолжают смеяться над украинцами, которые за две-три недели планировали готовить экипажи "Леопардов".- Я не знаю, как учат украинских танкистов на "Леопардах", но те их танкисты, с которыми нам приходилось сталкиваться, обучены хорошо. Это достойный противник.Сейчас они заднюю не дают и сражаться будут до конца. По крайней мере те, которых я видел, сражались. На "Леопардах" - не знаю, не сталкивался. Знаю их ТТХ. Смотрел на видео – не такой страшный зверь, как малюют. Наши танки, по-моему, лучше.За две недели вполне можно выучить, а опыт человек получит в бою. Нас вот учили старые кадры, профессионалы, у которых и Афганистан, и Чечня за плечами. У нас в 2014 году были теория и практика. Устав боевой, неделя по-походному, неделя – ТТХ, неделя – обслуживание. Вот и все.Три выстрела, а доучиваться будешь в бою. Главное – стремиться. Захочешь научиться – научишься. Экипаж – это четыре человека: танк, механик, командир и наводчик. Когда все они заодно, машина неуязвима.- Вы принимали участие в освобождении Мариуполя и получили за это награду. Расскажете об этом?- Я сам в шоке был, когда услышал по радио. В госпитале находился, а тут звонят: "По радио правду сказали?" Не знаю, как утекло. Интервью никому не давал и вообще не афишировал.А что насчет Мариуполя? Перед нашим подразделением стояла задача – взять Мариуполь вместе со всем Донецким корпусом. Что мы и сделали.Работали вместе со штурмовым батальоном "Сомали". Шестого марта моему взводу была поставлена задача – взять фильтровальный. Есть такой поселок Каменск на въезде в Мариуполь.В первый день отработали успешно: наносили огневое поражение, подавляли те огневые точки, которые выявляли для нас "сомалийцы". Они выявляли, а мы, скажем так, разносили все полупрямой наводкой. Практически как на карусели.Пополнили боекомплект, переночевали, а на утро поступила задача – штурмовать зону вместе с пехотой. Мой экипаж находился в резерве, а через час-полтора со мной связались по рации и сообщили, что рота вот-вот попадет в окружение. Нужно выдвигаться.Выдвинулись, нанесли противнику огневое поражение и стояли на откате. Действовали совместно с пехотой. Машина отошла на закрытую позицию, и мы ждали команды. Тут по рации сообщили, что ниже по улице замечены "укропы", а на окраине есть танк. Нужно было выехать и поразить цель.Когда выезжали, противник, с другой стороны ударил ПТУРом. Скорее всего это был именно ПТУР, потому что потом ребята не видели возле машины ни проволоки, ни чего-то подобного. Думаю, что какая-то натовская ракета была.Повезло: танк скатывался, и ракета угодила в "мародерку", а из нее ушла в двигатель. "Мародерка" — это решетка, которую привязывают сзади для защиты моторного отсека от "джавелинов".- Их еще называют "мангалами".- Сейчас – да. А тогда их "мародерками" называли. На них обычно какие-то вещи грузили, тент. Летом на них можно спать. Как-то так.В общем, ракета попала в "мародерку", а потом уже выполнила свою функцию – ушла в двигатель. Мы даже сначала не поняли, что случилось. Машина работает, система работает, но я даю мехводу команду: "вперед-вперед". Машина не двигается. Перебило трансмиссию.Когда уже дым из моторного отсека поднялся в башню, я скомандовал покинуть машину. Спрыгнул первым, взял автомат. Заметил, что метрах в 25 от меня находится трансформаторная будка. Говорю: я перебегу и буду вас прикрывать, а вы давайте за мной – в домик, где находятся "сомалийские" штурмовики. Только до этого домика я добежать не успел – ранили. На одной ноге допрыгал, смотрю – противник на соседней улице. Открыл по ним огонь.Мехвод попытался бежать и его ранило. Упал возле танка. Смотрю – машина дымит, но не загорается. Сказал наводчику, чтоб спрятался за танком и не высовывался. Допрыгал до дома, а там ребята. Сказал, что противник на улице. Чувствую – течет по ноге. Комбинезон снял – есть входное отверстие, есть – выходное. Надел комбинезон, ребята сделали мне укол. Начали отстреливаться.Отразили атаку противника и вытащили мехвода вместе с "сомалийским" медиком. Как позже выяснилось, у того было пулевое ранение в грудь – пробито легкое. Эвакуировали, ушли оттуда. Раненых погрузили на "бэху" (там еще один парень на мине подорвался) и остался с ребятами выполнять задачу.- Награду за спасение жизни получили?- Нет. За взятие Мариуполя.- Есть в вашей биографии крайне любопытный эпизод с пресловутой визиткой Яроша. Украинские СМИ долго смеялись над этой историей, а потом их военные подтвердили, что инцидент действительно имел место.- Участвовал, но мы прибыли ближе к развязке, к финалу. Это была кровавая Пасха 24-го числа 2014 года. К вечеру мы ожидали прорыв колонны. Готовились встречать. Потом оказалось, что это наши ребята захватили украинские бензовозы и гонят их в Славянск.И, когда дали отбой, мы стали объезжать посты, которые располагались вокруг Славянска. Там дежурили ополченцы. Я тогда служил в ГБР, восьмая рота. Все объехали, но остался пост на Былбасовке – самый дальний. Другие ребята поехали, а нам дали команду возвращаться на базу.Где-то в 0:10 – 0:14 мой товарищ "Кемпер" позвонил и сообщил, что ведет бой. Мы тогда еще не успели привыкнуть к войне. В общем, я доложил об этом командиру, а тот – Стрелкову. Стрелков говорит: этого не может быть. Пока разбирались, шло время. В итоге мы туда прибыли только в начале четвертого.Все это время наши ребята – "Кемпер", "Винчестер" и "Медик" - вели там бой. Был там еще Паша "Волк" - наш первый "двухсотый". Погиб, встречая эти машины.В ноль часов ровно зазвонили церковные колокола, а со стороны Харьковской области подъехали три или четыре джипа. Точно помню, что были две L-ки и X5-й. Две машины мы в итоге сожгли, а еще две сумели уйти.Двигались на блокпост. Их стали останавливать. Паша "Волк" подошел к машине, а из окна ему стразу же выстрелили в грудь. Боженька управил, что все были на посту. На троих было две "ксюхи" (автомат АКС-74У, - прим. авт), шесть магазинов и ПМ, который дали "Медику". Сколько там для него было? Две-три обоймы.Этот мальчик-врач "Медик" - вообще ребенок считай. Он не давал их снайперу занять позицию. Просто стрелял из ПМ в ту сторону и не давал ему улечься. Из L-ки они вытащили на крышу югославский пулемет MG-54 и начали стрелять. Это как знаменитый MG-42, но югославский – под автоматный патрон 7,62.То ли пулеметчик учился плохо, то ли некому ленту было держать. Там же второй номер должен ее горизонтально подавать, а у этого она просто висела. Пулемет заклинило и его бросили.Ребята вели бой, бросили гранату, а эти стали отходить. Тут и мы подъехали, группа "Дружка". К тому моменту остались только две L-ки. Водителя одной из машин его побратимы бросили. У него-то в кармане и нашли визитку Яроша. Фамилию его уже не помню. Помню, что за два дня до этого у него был день рождения.Осколок гранаты угодил ему в пятку, и паренек решил притвориться мертвым, сидя за рулем. Забрали его, забрали трофеи. Пока мы ехали, я слышал по рации, как Стрелков дает команду – к машинам не подходить, машины сжечь. Что это значит?На одной из машин были крымские номера. Скорее всего для маскировки. Нам тогда достались хорошие трофеи. И машины только слегка осколками посекло. Забрали. Плюс – то, что мы тогда впервые в жизни увидели: подавители сигналов сотовой связи, тепловизор, рюкзак снайпера, еще что-то.- Богатые трофеи по тем временам!- И по нашей нищете. И вот эта визитка была, жетоны "Правого Сектора"*. Мы пытались их преследовать, а они уходили в сторону Харьковской области. Они на ободах ехали. Видно было следы и капли крови. Где-то они тормозили и перевязывали своих раненых. Там прямо лужи крови были на асфальте. Знали бы, что сам Ярош там был – гнали б до самого Харькова, но точно догнали бы.- Где еще, кроме Мариуполя, довелось повоевать за время СВО?- СВО началось для нас 26-го числа. Мы были прикомандированы к "Сомали". Это Донское, которое мы брали вместе. Нашей задачей было – держать позицию, когда заходили БТРы. Мы задачу выполнили. Потом – Мариуполь. Я участвовал только в начале штурма города. Потом, к сожалению, ранило. Вместе с 810-й штурмовали Новомихайловку. Первый штурм, затем под Запорожьем и сейчас как раз Времевский выступ, Старомлиновка. В том году отражали первый штурм на Новодонецкое.- Это под Угледаром?- Больше под Старомлиновкой. В принципе, за время СВО – пока все.- Что вы будете считать победой?- Если по-честному, то раньше я считал, что дойдем до границ Донбасса и все. Моя задача будет выполнена. А теперь нужно выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины по полной. Задача будет выполнена, когда это нацистское государство перестанет существовать. Вообще, от слова "совсем". Чтобы наши дети и внуки никогда с этим не столкнулись.- Потом снова будете лечить людям зубы или уйдете на пенсию?- А когда оно будет – завершение конфликта? Пенсия счастливая, счастливая пенсия. Надеюсь, растить внуков, воспитывать ребенка, просто жить.- А сколько вам лет?- Секретная информация. Боюсь, что уволят меня (смеется). Мне 57 лет.- Редкая и полезная у вас специальность для фронта – дантист. Приходилось использовать навыки?- Впервые довелось попрактиковать в Славянске. Моя рота стояла на Семеновке, а у мальчишки одного прихватило зуб. Ребята в основном были местные. Поехали в стоматологический кабинет, привезли мне лоток, анестезию. Вымыл руки, обезболил и удалил. Потом вымыл инструменты, сложил и ребята отвезли их обратно в Славянск.Второй раз – когда служил в "Легионе". Тоже у человека зуб заболел. Из дома привез инструменты, анестезию купил в аптеке. Вколол, удалил. Как-то так.Лечить зубы – как ездить на велосипеде. Раз научился – никогда не забудешь.- Полезно иметь дантиста в подразделении…- Наверное. Ребятам моим виднее. Здесь я им зубы только советом лечу.- Раз уж заговорили о Семеновке и даже упомянули Игоря Стрелкова, то, как вы относитесь к его утверждению, что именно он сделал первый выстрел и начал войну? Украинская пропаганда его часто цитирует.- Первый выстрел сделали "укропы" - 24 числа 2014 года. Выстрелили из ТТ в грудь Паше "Волку". Это был наш первый "двухсотый". Наверное, именно тогда. Я могу говорить только про Славянск и Славянское ополчение. Потом начались бои. Второе мая в Семеновке – попытка прорыва.- Это 24 апреля?- На Пасху, да. Второго мая была попытка прорыва. Начались полноценные боевые действия. Тогда, по-моему, полностью легла полтавская "Альфа". Ее там уничтожили.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20230701/1047707252.html
https://ukraina.ru/20230410/1045158517.html
https://ukraina.ru/20230724/1048209489.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048459332_153:0:788:476_1920x0_80_0_0_93ee10146fc7bd71dc143398eae2ecda.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, сво, донбасс, мариуполь, мо рф, танкист, медики, сми
Интервью, Украина, Россия, СВО, Донбасс, Мариуполь, МО РФ, Танкист, медики, СМИ

Донбасский танкист "Дантист" о "первом выстреле" в украинском конфликте

07:00 04.08.2023 (обновлено: 10:11 04.08.2023)
 
© Игорь ГомольскийИгорь "Дантист" Подгорный интервю
Игорь Дантист Подгорный интервю
© Игорь Гомольский
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Многие забывают, что украинский конфликт стартовал не зимой 2022-го, а осенью 2013-го. О "первом выстреле" и визитке Яроша, а также о боях за Мариуполь, подготовке танковых экипажей и многом другом журналистам издания Украина.ру рассказал военнослужащий 1-го армейского корпуса МО РФ, танкист Игорь Подгорный, известный под позывным "Дантист".
- Игорь Станиславович, как дантист стал танкистом?
- Да как-то уж слишком патриотично, наверное, прозвучит. Как у всех в интервью. В общем, в 2013 году, когда в Киеве это все начиналось, я днем работал, а по вечерам смотрел телевизор. Ситуация начала усугубляться. У нас к тому времени тоже начались какие-то митинги. Так мы пытались высказать свою точку зрения. Пытались объяснить, что нам не по пути с теми, кто несет идеологию нацизма, тащит из небытия, превозносит Бандеру и прочих.
После работы мы ходили к зданию ОГА и постоянно ждали начала штурма "Альфы". Потом вспыхнуло в Славянске и четырнадцатого апреля с третьей попытки оказался там.
- В начале боевого пути, насколько я понимаю, вы танкистом еще не были?
- Тогда ведь ни танков, ни вооружения еще толком не было. Максимум – пистолет Макарова или дробовик. В основном – дубинки. Смешно.
- Даже автоматов не было…
- Если где и были, то из милицейских райотделов. То, что милиционеры или сотрудники Донецкого СБУ смогли передать нам по доброй воле. Но то была капля в море. Тогда не хватало буквально всего.
В общем, уехал и четырнадцатого апреля уже был в Славянске, где и начался мой боевой путь. Все думали, что будет как в Крыму. "Крым наш", мол, референдум и Донбасс вернется в родную гавань. А по факту путь наш чуть-чуть затянулся на девять лет.
- А как танкистом стали?
- Среди танкистов оказался уже осенью. Тогда из ополчения стали формировать нечто похожее на армию. Начали создавать корпуса. Родина сказала, что ей нужны танкисты. А командиром танкового батальона, который формировался на базе Горловского ополчения, был мой товарищ. Я командовал ротой на Семеновке, а он – разведвзводом.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
На тот момент в Горловке было порядка шести танков. Один был куплен Игорем Безлером у "укропов", а остальные добыли в бою. Вот на этой основе и формировался Горловский танковый батальон третьей бригады.
Дальше – три недели ускоренного курса и вот я уже готовый танкист. Если б мне кто-то сказал, что подготовить можно за три недели…но выяснилось, что очень даже можно. Все остальное – практика.
- А вот наши телевизионные эксперты смеялись и продолжают смеяться над украинцами, которые за две-три недели планировали готовить экипажи "Леопардов".
- Я не знаю, как учат украинских танкистов на "Леопардах", но те их танкисты, с которыми нам приходилось сталкиваться, обучены хорошо. Это достойный противник.
Сейчас они заднюю не дают и сражаться будут до конца. По крайней мере те, которых я видел, сражались. На "Леопардах" - не знаю, не сталкивался. Знаю их ТТХ. Смотрел на видео – не такой страшный зверь, как малюют. Наши танки, по-моему, лучше.
За две недели вполне можно выучить, а опыт человек получит в бою. Нас вот учили старые кадры, профессионалы, у которых и Афганистан, и Чечня за плечами. У нас в 2014 году были теория и практика. Устав боевой, неделя по-походному, неделя – ТТХ, неделя – обслуживание. Вот и все.
Три выстрела, а доучиваться будешь в бою. Главное – стремиться. Захочешь научиться – научишься. Экипаж – это четыре человека: танк, механик, командир и наводчик. Когда все они заодно, машина неуязвима.
- Вы принимали участие в освобождении Мариуполя и получили за это награду. Расскажете об этом?
- Я сам в шоке был, когда услышал по радио. В госпитале находился, а тут звонят: "По радио правду сказали?" Не знаю, как утекло. Интервью никому не давал и вообще не афишировал.
А что насчет Мариуполя? Перед нашим подразделением стояла задача – взять Мариуполь вместе со всем Донецким корпусом. Что мы и сделали.
Работали вместе со штурмовым батальоном "Сомали". Шестого марта моему взводу была поставлена задача – взять фильтровальный. Есть такой поселок Каменск на въезде в Мариуполь.
В первый день отработали успешно: наносили огневое поражение, подавляли те огневые точки, которые выявляли для нас "сомалийцы". Они выявляли, а мы, скажем так, разносили все полупрямой наводкой. Практически как на карусели.
Ольга Ткаченко интервью
1 июля, 08:54
Начмед батальона "Восток": Охота на медиков – "славная" средневековая традиция, которая есть на УкраинеВажность медиков на фронте переоценить невозможно. О своем боевом пути, специфике полевой медицины, ужасах войны, отношении к пленным, охоте на медиков, боевом братстве и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказала начмед батальона "Восток" Ольга Ткаченко, известная также под позывным "Лиса"
Пополнили боекомплект, переночевали, а на утро поступила задача – штурмовать зону вместе с пехотой. Мой экипаж находился в резерве, а через час-полтора со мной связались по рации и сообщили, что рота вот-вот попадет в окружение. Нужно выдвигаться.
Выдвинулись, нанесли противнику огневое поражение и стояли на откате. Действовали совместно с пехотой. Машина отошла на закрытую позицию, и мы ждали команды. Тут по рации сообщили, что ниже по улице замечены "укропы", а на окраине есть танк. Нужно было выехать и поразить цель.
Когда выезжали, противник, с другой стороны ударил ПТУРом. Скорее всего это был именно ПТУР, потому что потом ребята не видели возле машины ни проволоки, ни чего-то подобного. Думаю, что какая-то натовская ракета была.
Повезло: танк скатывался, и ракета угодила в "мародерку", а из нее ушла в двигатель. "Мародерка" — это решетка, которую привязывают сзади для защиты моторного отсека от "джавелинов".
- Их еще называют "мангалами".
- Сейчас – да. А тогда их "мародерками" называли. На них обычно какие-то вещи грузили, тент. Летом на них можно спать. Как-то так.
В общем, ракета попала в "мародерку", а потом уже выполнила свою функцию – ушла в двигатель. Мы даже сначала не поняли, что случилось. Машина работает, система работает, но я даю мехводу команду: "вперед-вперед". Машина не двигается. Перебило трансмиссию.
Когда уже дым из моторного отсека поднялся в башню, я скомандовал покинуть машину. Спрыгнул первым, взял автомат. Заметил, что метрах в 25 от меня находится трансформаторная будка. Говорю: я перебегу и буду вас прикрывать, а вы давайте за мной – в домик, где находятся "сомалийские" штурмовики. Только до этого домика я добежать не успел – ранили. На одной ноге допрыгал, смотрю – противник на соседней улице. Открыл по ним огонь.
Мехвод попытался бежать и его ранило. Упал возле танка. Смотрю – машина дымит, но не загорается. Сказал наводчику, чтоб спрятался за танком и не высовывался. Допрыгал до дома, а там ребята. Сказал, что противник на улице. Чувствую – течет по ноге. Комбинезон снял – есть входное отверстие, есть – выходное. Надел комбинезон, ребята сделали мне укол. Начали отстреливаться.
Отразили атаку противника и вытащили мехвода вместе с "сомалийским" медиком. Как позже выяснилось, у того было пулевое ранение в грудь – пробито легкое. Эвакуировали, ушли оттуда. Раненых погрузили на "бэху" (там еще один парень на мине подорвался) и остался с ребятами выполнять задачу.
- Награду за спасение жизни получили?
- Нет. За взятие Мариуполя.
- Есть в вашей биографии крайне любопытный эпизод с пресловутой визиткой Яроша. Украинские СМИ долго смеялись над этой историей, а потом их военные подтвердили, что инцидент действительно имел место.
- Участвовал, но мы прибыли ближе к развязке, к финалу. Это была кровавая Пасха 24-го числа 2014 года. К вечеру мы ожидали прорыв колонны. Готовились встречать. Потом оказалось, что это наши ребята захватили украинские бензовозы и гонят их в Славянск.
И, когда дали отбой, мы стали объезжать посты, которые располагались вокруг Славянска. Там дежурили ополченцы. Я тогда служил в ГБР, восьмая рота. Все объехали, но остался пост на Былбасовке – самый дальний. Другие ребята поехали, а нам дали команду возвращаться на базу.
Где-то в 0:10 – 0:14 мой товарищ "Кемпер" позвонил и сообщил, что ведет бой. Мы тогда еще не успели привыкнуть к войне. В общем, я доложил об этом командиру, а тот – Стрелкову. Стрелков говорит: этого не может быть. Пока разбирались, шло время. В итоге мы туда прибыли только в начале четвертого.
Все это время наши ребята – "Кемпер", "Винчестер" и "Медик" - вели там бой. Был там еще Паша "Волк" - наш первый "двухсотый". Погиб, встречая эти машины.
В ноль часов ровно зазвонили церковные колокола, а со стороны Харьковской области подъехали три или четыре джипа. Точно помню, что были две L-ки и X5-й. Две машины мы в итоге сожгли, а еще две сумели уйти.
Двигались на блокпост. Их стали останавливать. Паша "Волк" подошел к машине, а из окна ему стразу же выстрелили в грудь. Боженька управил, что все были на посту. На троих было две "ксюхи" (автомат АКС-74У, - прим. авт), шесть магазинов и ПМ, который дали "Медику". Сколько там для него было? Две-три обоймы.
Этот мальчик-врач "Медик" - вообще ребенок считай. Он не давал их снайперу занять позицию. Просто стрелял из ПМ в ту сторону и не давал ему улечься. Из L-ки они вытащили на крышу югославский пулемет MG-54 и начали стрелять. Это как знаменитый MG-42, но югославский – под автоматный патрон 7,62.
То ли пулеметчик учился плохо, то ли некому ленту было держать. Там же второй номер должен ее горизонтально подавать, а у этого она просто висела. Пулемет заклинило и его бросили.
командир медсанчасти Крюгер интервью
10 апреля, 08:19
Полковой начмед: Машина на фронте — расходникНа минувшей неделе издание Украина.ру передало медицинской службе 95-го стрелкового полка два автомобиля, купленные на деньги, собранные нашими читателями.
Ребята вели бой, бросили гранату, а эти стали отходить. Тут и мы подъехали, группа "Дружка". К тому моменту остались только две L-ки. Водителя одной из машин его побратимы бросили. У него-то в кармане и нашли визитку Яроша. Фамилию его уже не помню. Помню, что за два дня до этого у него был день рождения.
Осколок гранаты угодил ему в пятку, и паренек решил притвориться мертвым, сидя за рулем. Забрали его, забрали трофеи. Пока мы ехали, я слышал по рации, как Стрелков дает команду – к машинам не подходить, машины сжечь. Что это значит?
На одной из машин были крымские номера. Скорее всего для маскировки. Нам тогда достались хорошие трофеи. И машины только слегка осколками посекло. Забрали. Плюс – то, что мы тогда впервые в жизни увидели: подавители сигналов сотовой связи, тепловизор, рюкзак снайпера, еще что-то.
- Богатые трофеи по тем временам!
- И по нашей нищете. И вот эта визитка была, жетоны "Правого Сектора"*. Мы пытались их преследовать, а они уходили в сторону Харьковской области. Они на ободах ехали. Видно было следы и капли крови. Где-то они тормозили и перевязывали своих раненых. Там прямо лужи крови были на асфальте. Знали бы, что сам Ярош там был – гнали б до самого Харькова, но точно догнали бы.
- Где еще, кроме Мариуполя, довелось повоевать за время СВО?
- СВО началось для нас 26-го числа. Мы были прикомандированы к "Сомали". Это Донское, которое мы брали вместе. Нашей задачей было – держать позицию, когда заходили БТРы. Мы задачу выполнили. Потом – Мариуполь. Я участвовал только в начале штурма города. Потом, к сожалению, ранило. Вместе с 810-й штурмовали Новомихайловку. Первый штурм, затем под Запорожьем и сейчас как раз Времевский выступ, Старомлиновка. В том году отражали первый штурм на Новодонецкое.
- Это под Угледаром?
- Больше под Старомлиновкой. В принципе, за время СВО – пока все.
- Что вы будете считать победой?
- Если по-честному, то раньше я считал, что дойдем до границ Донбасса и все. Моя задача будет выполнена. А теперь нужно выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины по полной. Задача будет выполнена, когда это нацистское государство перестанет существовать. Вообще, от слова "совсем". Чтобы наши дети и внуки никогда с этим не столкнулись.
- Потом снова будете лечить людям зубы или уйдете на пенсию?
- А когда оно будет – завершение конфликта? Пенсия счастливая, счастливая пенсия. Надеюсь, растить внуков, воспитывать ребенка, просто жить.
Города России. Донецк - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля, 14:03
Тяжёлая штука жизнь. Записки из ДонецкаУкраинское контрнаступление, которого в Донецке ожидали с тревогой, изрядно забуксовало. Тем не менее легче местным жителям от этого не стало
- А сколько вам лет?
- Секретная информация. Боюсь, что уволят меня (смеется). Мне 57 лет.
- Редкая и полезная у вас специальность для фронта – дантист. Приходилось использовать навыки?
- Впервые довелось попрактиковать в Славянске. Моя рота стояла на Семеновке, а у мальчишки одного прихватило зуб. Ребята в основном были местные. Поехали в стоматологический кабинет, привезли мне лоток, анестезию. Вымыл руки, обезболил и удалил. Потом вымыл инструменты, сложил и ребята отвезли их обратно в Славянск.
Второй раз – когда служил в "Легионе". Тоже у человека зуб заболел. Из дома привез инструменты, анестезию купил в аптеке. Вколол, удалил. Как-то так.
Лечить зубы – как ездить на велосипеде. Раз научился – никогда не забудешь.
- Полезно иметь дантиста в подразделении…
- Наверное. Ребятам моим виднее. Здесь я им зубы только советом лечу.
- Раз уж заговорили о Семеновке и даже упомянули Игоря Стрелкова, то, как вы относитесь к его утверждению, что именно он сделал первый выстрел и начал войну? Украинская пропаганда его часто цитирует.
- Первый выстрел сделали "укропы" - 24 числа 2014 года. Выстрелили из ТТ в грудь Паше "Волку". Это был наш первый "двухсотый". Наверное, именно тогда. Я могу говорить только про Славянск и Славянское ополчение. Потом начались бои. Второе мая в Семеновке – попытка прорыва.
- Это 24 апреля?
- На Пасху, да. Второго мая была попытка прорыва. Начались полноценные боевые действия. Тогда, по-моему, полностью легла полтавская "Альфа". Ее там уничтожили.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ИнтервьюУкраинаРоссияСВОДонбассМариупольМО РФТанкистмедикиСМИ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Свергнутый президент Нигера попросил США вернуть себе власть, пригрозив "Вагнером"
09:50Опрос показал отношение россиян к Путину
09:37Не формула мира, а формула обмана. Как Зеленский мечтает наказать и разорить Россию
09:35Эксперт объяснил, как ВСУ повторяют ошибки "начала СВО" и где буксует "контрнаступ" Украины
09:09Украинские депутаты воюют с российской музыкой
09:07"Они сильно потрёпаны". Военный блогер рассказал о потерях на Запорожском направлении
08:41"Моментальная реакция": мэр Новороссийска похвалил экипажи кораблей, отразивших атаку беспилотников
08:24ЕС старательно не замечает, как Зеленский использует борьбу с коррупцией в своих целях — Захарова
08:19Атака на Новороссийск, военкомы как козлы отпущения. Главное на Украине на утро 4 августа
08:10ВСУ столкнулись с "неимоверной" плотностью минных полей при контрнаступлении
08:00Хорватская "Буря" и СВО
07:56Проверка украинских военкомов выявляет много "омерзительных" злоупотреблений - Зеленский
07:54Александр Полищук: После разгрома "финнов" из ВСУ Россия устроит натовской Скандинавии новый 1944 год
07:44Йохан Бекман: После провала "контрнаступа" ВСУ британцы планируют сбивать финские и шведские самолеты
07:41Военный эксперт о том, когда "Вагнер" займётся Польшей и Киевом и перережет поставки на Украину
07:39Кулеба надеется, что США не уменьшат помощь Украине из-за Тайваня
07:38По пути Афганистана. Как Украина превращается в страну, поставляющую в Европу наркотики
07:19Украинские катера-беспилотники попытались атаковать базу ВМФ в Новороссийске - МО РФ
07:05Российские военные уничтожили 13 атаковавших Крым беспилотников — Минобороны РФ
07:01Что будет после Украины. Арктические интересы и "Жемчужное ожерелье" России
Лента новостейМолния