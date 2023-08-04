https://ukraina.ru/20230804/1048458516.html

Донбасский танкист "Дантист" о "первом выстреле" в украинском конфликте

Донбасский танкист "Дантист" о "первом выстреле" в украинском конфликте - 04.08.2023 Украина.ру

Донбасский танкист "Дантист" о "первом выстреле" в украинском конфликте

Многие забывают, что украинский конфликт стартовал не зимой 2022-го, а осенью 2013-го. О "первом выстреле" и визитке Яроша, а также о боях за Мариуполь, подготовке танковых экипажей и многом другом журналистам издания Украина.ру рассказал военнослужащий 1-го армейского корпуса МО РФ, танкист Игорь Подгорный, известный под позывным "Дантист".

2023-08-04T07:00

2023-08-04T07:00

2023-08-04T10:11

интервью

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- Игорь Станиславович, как дантист стал танкистом?- Да как-то уж слишком патриотично, наверное, прозвучит. Как у всех в интервью. В общем, в 2013 году, когда в Киеве это все начиналось, я днем работал, а по вечерам смотрел телевизор. Ситуация начала усугубляться. У нас к тому времени тоже начались какие-то митинги. Так мы пытались высказать свою точку зрения. Пытались объяснить, что нам не по пути с теми, кто несет идеологию нацизма, тащит из небытия, превозносит Бандеру и прочих.После работы мы ходили к зданию ОГА и постоянно ждали начала штурма "Альфы". Потом вспыхнуло в Славянске и четырнадцатого апреля с третьей попытки оказался там.- В начале боевого пути, насколько я понимаю, вы танкистом еще не были?- Тогда ведь ни танков, ни вооружения еще толком не было. Максимум – пистолет Макарова или дробовик. В основном – дубинки. Смешно.- Даже автоматов не было…- Если где и были, то из милицейских райотделов. То, что милиционеры или сотрудники Донецкого СБУ смогли передать нам по доброй воле. Но то была капля в море. Тогда не хватало буквально всего.В общем, уехал и четырнадцатого апреля уже был в Славянске, где и начался мой боевой путь. Все думали, что будет как в Крыму. "Крым наш", мол, референдум и Донбасс вернется в родную гавань. А по факту путь наш чуть-чуть затянулся на девять лет.- А как танкистом стали?- Среди танкистов оказался уже осенью. Тогда из ополчения стали формировать нечто похожее на армию. Начали создавать корпуса. Родина сказала, что ей нужны танкисты. А командиром танкового батальона, который формировался на базе Горловского ополчения, был мой товарищ. Я командовал ротой на Семеновке, а он – разведвзводом.На тот момент в Горловке было порядка шести танков. Один был куплен Игорем Безлером у "укропов", а остальные добыли в бою. Вот на этой основе и формировался Горловский танковый батальон третьей бригады.Дальше – три недели ускоренного курса и вот я уже готовый танкист. Если б мне кто-то сказал, что подготовить можно за три недели…но выяснилось, что очень даже можно. Все остальное – практика.- А вот наши телевизионные эксперты смеялись и продолжают смеяться над украинцами, которые за две-три недели планировали готовить экипажи "Леопардов".- Я не знаю, как учат украинских танкистов на "Леопардах", но те их танкисты, с которыми нам приходилось сталкиваться, обучены хорошо. Это достойный противник.Сейчас они заднюю не дают и сражаться будут до конца. По крайней мере те, которых я видел, сражались. На "Леопардах" - не знаю, не сталкивался. Знаю их ТТХ. Смотрел на видео – не такой страшный зверь, как малюют. Наши танки, по-моему, лучше.За две недели вполне можно выучить, а опыт человек получит в бою. Нас вот учили старые кадры, профессионалы, у которых и Афганистан, и Чечня за плечами. У нас в 2014 году были теория и практика. Устав боевой, неделя по-походному, неделя – ТТХ, неделя – обслуживание. Вот и все.Три выстрела, а доучиваться будешь в бою. Главное – стремиться. Захочешь научиться – научишься. Экипаж – это четыре человека: танк, механик, командир и наводчик. Когда все они заодно, машина неуязвима.- Вы принимали участие в освобождении Мариуполя и получили за это награду. Расскажете об этом?- Я сам в шоке был, когда услышал по радио. В госпитале находился, а тут звонят: "По радио правду сказали?" Не знаю, как утекло. Интервью никому не давал и вообще не афишировал.А что насчет Мариуполя? Перед нашим подразделением стояла задача – взять Мариуполь вместе со всем Донецким корпусом. Что мы и сделали.Работали вместе со штурмовым батальоном "Сомали". Шестого марта моему взводу была поставлена задача – взять фильтровальный. Есть такой поселок Каменск на въезде в Мариуполь.В первый день отработали успешно: наносили огневое поражение, подавляли те огневые точки, которые выявляли для нас "сомалийцы". Они выявляли, а мы, скажем так, разносили все полупрямой наводкой. Практически как на карусели.Пополнили боекомплект, переночевали, а на утро поступила задача – штурмовать зону вместе с пехотой. Мой экипаж находился в резерве, а через час-полтора со мной связались по рации и сообщили, что рота вот-вот попадет в окружение. Нужно выдвигаться.Выдвинулись, нанесли противнику огневое поражение и стояли на откате. Действовали совместно с пехотой. Машина отошла на закрытую позицию, и мы ждали команды. Тут по рации сообщили, что ниже по улице замечены "укропы", а на окраине есть танк. Нужно было выехать и поразить цель.Когда выезжали, противник, с другой стороны ударил ПТУРом. Скорее всего это был именно ПТУР, потому что потом ребята не видели возле машины ни проволоки, ни чего-то подобного. Думаю, что какая-то натовская ракета была.Повезло: танк скатывался, и ракета угодила в "мародерку", а из нее ушла в двигатель. "Мародерка" — это решетка, которую привязывают сзади для защиты моторного отсека от "джавелинов".- Их еще называют "мангалами".- Сейчас – да. А тогда их "мародерками" называли. На них обычно какие-то вещи грузили, тент. Летом на них можно спать. Как-то так.В общем, ракета попала в "мародерку", а потом уже выполнила свою функцию – ушла в двигатель. Мы даже сначала не поняли, что случилось. Машина работает, система работает, но я даю мехводу команду: "вперед-вперед". Машина не двигается. Перебило трансмиссию.Когда уже дым из моторного отсека поднялся в башню, я скомандовал покинуть машину. Спрыгнул первым, взял автомат. Заметил, что метрах в 25 от меня находится трансформаторная будка. Говорю: я перебегу и буду вас прикрывать, а вы давайте за мной – в домик, где находятся "сомалийские" штурмовики. Только до этого домика я добежать не успел – ранили. На одной ноге допрыгал, смотрю – противник на соседней улице. Открыл по ним огонь.Мехвод попытался бежать и его ранило. Упал возле танка. Смотрю – машина дымит, но не загорается. Сказал наводчику, чтоб спрятался за танком и не высовывался. Допрыгал до дома, а там ребята. Сказал, что противник на улице. Чувствую – течет по ноге. Комбинезон снял – есть входное отверстие, есть – выходное. Надел комбинезон, ребята сделали мне укол. Начали отстреливаться.Отразили атаку противника и вытащили мехвода вместе с "сомалийским" медиком. Как позже выяснилось, у того было пулевое ранение в грудь – пробито легкое. Эвакуировали, ушли оттуда. Раненых погрузили на "бэху" (там еще один парень на мине подорвался) и остался с ребятами выполнять задачу.- Награду за спасение жизни получили?- Нет. За взятие Мариуполя.- Есть в вашей биографии крайне любопытный эпизод с пресловутой визиткой Яроша. Украинские СМИ долго смеялись над этой историей, а потом их военные подтвердили, что инцидент действительно имел место.- Участвовал, но мы прибыли ближе к развязке, к финалу. Это была кровавая Пасха 24-го числа 2014 года. К вечеру мы ожидали прорыв колонны. Готовились встречать. Потом оказалось, что это наши ребята захватили украинские бензовозы и гонят их в Славянск.И, когда дали отбой, мы стали объезжать посты, которые располагались вокруг Славянска. Там дежурили ополченцы. Я тогда служил в ГБР, восьмая рота. Все объехали, но остался пост на Былбасовке – самый дальний. Другие ребята поехали, а нам дали команду возвращаться на базу.Где-то в 0:10 – 0:14 мой товарищ "Кемпер" позвонил и сообщил, что ведет бой. Мы тогда еще не успели привыкнуть к войне. В общем, я доложил об этом командиру, а тот – Стрелкову. Стрелков говорит: этого не может быть. Пока разбирались, шло время. В итоге мы туда прибыли только в начале четвертого.Все это время наши ребята – "Кемпер", "Винчестер" и "Медик" - вели там бой. Был там еще Паша "Волк" - наш первый "двухсотый". Погиб, встречая эти машины.В ноль часов ровно зазвонили церковные колокола, а со стороны Харьковской области подъехали три или четыре джипа. Точно помню, что были две L-ки и X5-й. Две машины мы в итоге сожгли, а еще две сумели уйти.Двигались на блокпост. Их стали останавливать. Паша "Волк" подошел к машине, а из окна ему стразу же выстрелили в грудь. Боженька управил, что все были на посту. На троих было две "ксюхи" (автомат АКС-74У, - прим. авт), шесть магазинов и ПМ, который дали "Медику". Сколько там для него было? Две-три обоймы.Этот мальчик-врач "Медик" - вообще ребенок считай. Он не давал их снайперу занять позицию. Просто стрелял из ПМ в ту сторону и не давал ему улечься. Из L-ки они вытащили на крышу югославский пулемет MG-54 и начали стрелять. Это как знаменитый MG-42, но югославский – под автоматный патрон 7,62.То ли пулеметчик учился плохо, то ли некому ленту было держать. Там же второй номер должен ее горизонтально подавать, а у этого она просто висела. Пулемет заклинило и его бросили.Ребята вели бой, бросили гранату, а эти стали отходить. Тут и мы подъехали, группа "Дружка". К тому моменту остались только две L-ки. Водителя одной из машин его побратимы бросили. У него-то в кармане и нашли визитку Яроша. Фамилию его уже не помню. Помню, что за два дня до этого у него был день рождения.Осколок гранаты угодил ему в пятку, и паренек решил притвориться мертвым, сидя за рулем. Забрали его, забрали трофеи. Пока мы ехали, я слышал по рации, как Стрелков дает команду – к машинам не подходить, машины сжечь. Что это значит?На одной из машин были крымские номера. Скорее всего для маскировки. Нам тогда достались хорошие трофеи. И машины только слегка осколками посекло. Забрали. Плюс – то, что мы тогда впервые в жизни увидели: подавители сигналов сотовой связи, тепловизор, рюкзак снайпера, еще что-то.- Богатые трофеи по тем временам!- И по нашей нищете. И вот эта визитка была, жетоны "Правого Сектора"*. Мы пытались их преследовать, а они уходили в сторону Харьковской области. Они на ободах ехали. Видно было следы и капли крови. Где-то они тормозили и перевязывали своих раненых. Там прямо лужи крови были на асфальте. Знали бы, что сам Ярош там был – гнали б до самого Харькова, но точно догнали бы.- Где еще, кроме Мариуполя, довелось повоевать за время СВО?- СВО началось для нас 26-го числа. Мы были прикомандированы к "Сомали". Это Донское, которое мы брали вместе. Нашей задачей было – держать позицию, когда заходили БТРы. Мы задачу выполнили. Потом – Мариуполь. Я участвовал только в начале штурма города. Потом, к сожалению, ранило. Вместе с 810-й штурмовали Новомихайловку. Первый штурм, затем под Запорожьем и сейчас как раз Времевский выступ, Старомлиновка. В том году отражали первый штурм на Новодонецкое.- Это под Угледаром?- Больше под Старомлиновкой. В принципе, за время СВО – пока все.- Что вы будете считать победой?- Если по-честному, то раньше я считал, что дойдем до границ Донбасса и все. Моя задача будет выполнена. А теперь нужно выполнять задачи по денацификации и демилитаризации Украины по полной. Задача будет выполнена, когда это нацистское государство перестанет существовать. Вообще, от слова "совсем". Чтобы наши дети и внуки никогда с этим не столкнулись.- Потом снова будете лечить людям зубы или уйдете на пенсию?- А когда оно будет – завершение конфликта? Пенсия счастливая, счастливая пенсия. Надеюсь, растить внуков, воспитывать ребенка, просто жить.- А сколько вам лет?- Секретная информация. Боюсь, что уволят меня (смеется). Мне 57 лет.- Редкая и полезная у вас специальность для фронта – дантист. Приходилось использовать навыки?- Впервые довелось попрактиковать в Славянске. Моя рота стояла на Семеновке, а у мальчишки одного прихватило зуб. Ребята в основном были местные. Поехали в стоматологический кабинет, привезли мне лоток, анестезию. Вымыл руки, обезболил и удалил. Потом вымыл инструменты, сложил и ребята отвезли их обратно в Славянск.Второй раз – когда служил в "Легионе". Тоже у человека зуб заболел. Из дома привез инструменты, анестезию купил в аптеке. Вколол, удалил. Как-то так.Лечить зубы – как ездить на велосипеде. Раз научился – никогда не забудешь.- Полезно иметь дантиста в подразделении…- Наверное. Ребятам моим виднее. Здесь я им зубы только советом лечу.- Раз уж заговорили о Семеновке и даже упомянули Игоря Стрелкова, то, как вы относитесь к его утверждению, что именно он сделал первый выстрел и начал войну? Украинская пропаганда его часто цитирует.- Первый выстрел сделали "укропы" - 24 числа 2014 года. Выстрелили из ТТ в грудь Паше "Волку". Это был наш первый "двухсотый". Наверное, именно тогда. Я могу говорить только про Славянск и Славянское ополчение. Потом начались бои. Второе мая в Семеновке – попытка прорыва.- Это 24 апреля?- На Пасху, да. Второго мая была попытка прорыва. Начались полноценные боевые действия. Тогда, по-моему, полностью легла полтавская "Альфа". Ее там уничтожили.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, украина, россия, сво, донбасс, мариуполь, мо рф, танкист, медики, сми