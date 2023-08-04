Военный эксперт объяснил, как "многослойная" советская тактика помогает давить ВСУ под Купянском
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
На Купянском направлении Россия проводит очень грамотную наступательную операцию. ВС РФ наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
Из-под Купянска поступают сведения, что российские подразделения очень грамотно идут в наступление. Войска наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии, рассказал Живов.
ВС РФ активно применяют "Орланы" и другие разведывательные средства, чтобы сначала выявить все точки дислокации украинских военнослужащих, а потом поразить их при помощи РСЗО и авиации. Только потом туда заходит штурмовая пехота, добавил эксперт.
"Это позднесоветская наступательная тактика. С той лишь разницей, что в СССР предполагалось, что мы будем закидывать противника тактическими ядерными боеприпасами с небольшим радиусом поражения, но с высокой фугасной частью", - отметил Живов.
Разумеется, ВС РФ не применяют ядерные боеприпасы и пользуются обычными ракетно-артиллерийскими вооружениями. Я не могу проверить данную информацию. Но если это правда, то российское наступление приведет к серьезным результатам, заключил собеседник издания.
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2 августа, 06:00Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопыРоссийские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин