Военный эксперт объяснил, как "многослойная" советская тактика помогает давить ВСУ под Купянском - 04.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как "многослойная" советская тактика помогает давить ВСУ под Купянском
Военный эксперт объяснил, как "многослойная" советская тактика помогает давить ВСУ под Купянском - 04.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как "многослойная" советская тактика помогает давить ВСУ под Купянском
На Купянском направлении Россия проводит очень грамотную наступательную операцию. ВС РФ наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
2023-08-04T10:21
2023-08-04T10:21
новости
россия
наступление
купянск
всу
харьковская область
украина
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Из-под Купянска поступают сведения, что российские подразделения очень грамотно идут в наступление. Войска наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии, рассказал Живов.ВС РФ активно применяют "Орланы" и другие разведывательные средства, чтобы сначала выявить все точки дислокации украинских военнослужащих, а потом поразить их при помощи РСЗО и авиации. Только потом туда заходит штурмовая пехота, добавил эксперт.Разумеется, ВС РФ не применяют ядерные боеприпасы и пользуются обычными ракетно-артиллерийскими вооружениями. Я не могу проверить данную информацию. Но если это правда, то российское наступление приведет к серьезным результатам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230802/1048407849.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, наступление, купянск, всу, харьковская область, украина
Новости, Россия, наступление, Купянск, ВСУ, Харьковская область, Украина

Военный эксперт объяснил, как "многослойная" советская тактика помогает давить ВСУ под Купянском

10:21 04.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсвобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя
Освобожденные от ВСУ районы на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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На Купянском направлении Россия проводит очень грамотную наступательную операцию. ВС РФ наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и волонтер Алексей Живов
Из-под Купянска поступают сведения, что российские подразделения очень грамотно идут в наступление. Войска наступают многослойно, используя свое превосходство в артиллерии, рассказал Живов.
ВС РФ активно применяют "Орланы" и другие разведывательные средства, чтобы сначала выявить все точки дислокации украинских военнослужащих, а потом поразить их при помощи РСЗО и авиации. Только потом туда заходит штурмовая пехота, добавил эксперт.
"Это позднесоветская наступательная тактика. С той лишь разницей, что в СССР предполагалось, что мы будем закидывать противника тактическими ядерными боеприпасами с небольшим радиусом поражения, но с высокой фугасной частью", - отметил Живов.
Разумеется, ВС РФ не применяют ядерные боеприпасы и пользуются обычными ракетно-артиллерийскими вооружениями. Я не могу проверить данную информацию. Но если это правда, то российское наступление приведет к серьезным результатам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
2 августа, 06:00
Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопыРоссийские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
 
НовостиРоссиянаступлениеКупянскВСУХарьковская областьУкраина
 
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