"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео - 03.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230803/1048457432.html
"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео
"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео - 03.08.2023 Украина.ру
"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, по каким причинам российские либералы обеляют предателя Андрея Власова. 1 августа 1946 года... Украина.ру, 03.08.2023
2023-08-03T15:54
2023-08-03T15:54
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
родина
война
ссср
либералы
смертная казнь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048457298_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b309bd56a5550b78b00e425224bdab0.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, по каким причинам российские либералы обеляют предателя Андрея Власова. 1 августа 1946 года бывший командующий войсками 2-й Ударной армии, изменник родины, военный преступник А.А. Власов и его ближайшие соратники были повешены во дворе Бутырской тюрьмы.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/03/1048457298_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8e1ba1e9113119f70e91ebe0c3e31532.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, родина, война, ссср, либералы, смертная казнь, генерал, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, родина, война, СССР, либералы, смертная казнь, генерал

"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео

15:54 03.08.2023
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, по каким причинам российские либералы обеляют предателя Андрея Власова. 1 августа 1946 года бывший командующий войсками 2-й Ударной армии, изменник родины, военный преступник А.А. Власов и его ближайшие соратники были повешены во дворе Бутырской тюрьмы.
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОродинавойнаСССРлибералысмертная казньгенерал
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10Польша перебросила к границе с Белоруссией боевые вертолёты и воздушно-кавалерийские бригады
18:10Дело о гибели Монастырского, преследование Дубинского. Итоги 3 августа на Украине
18:04Дубинский обвинил Зеленского в попытке "закрыть ему рот" из-за его оппозиционной деятельности
18:00"Белый взрыв": как Одесская киностудия Кавказский хребет под Алуштой снимала
18:00Чего могут добиться ВСУ, возможен ли конфликт Польши с Белоруссией. О чём говорили эксперты 3 августа
17:57Виктор Литовкин о разминировании: Россия подружилась со "Змеем Горынычем", а плохому танцору всё мешает
17:43Польские фермеры протестуют против украинского зерна – DW*
17:34ВС РФ дойдут до Одессы — Украина потеряет последний порт: что говорили об Украине в мире 3 августа
17:20AP: Страны Прибалтики хотят поскорее отключиться от российской энергосистемы, но пока не знают как
17:18Медведев: С января 2023 года более 231 тысячи человек поступили на службу по контракту в Минобороны
16:49В Подмосковье случился крупный пожар
16:38Данилов попросил F-16, чтобы возобновить авиаперелёты над Украиной
16:19Чем воюют на Украине. "Молот в небе": ударный вертолет Ка-52
16:04Алексей Кочетков: Россия получит удар кастетом от Польши, если за два года не выбьет ВСУ с Черного моря
16:02На Украине задержали военкома, который отправлял призывников не на фронт, а строить ему дом
15:59Великобритания вооружает Украину, новому послу в России будет нелегко - сербский политолог
15:54"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео
15:35ВСУ выдыхаются, Зеленский — последний президент. В Киеве подсчитывают потери и думают о будущем
15:02Науседа сообщил о приближении "вагнеровцев" к литовской границе
15:01Чиновник Киевской военной администрации зарабатывал на переправке мужчин за рубеж
Лента новостейМолния