https://ukraina.ru/20230803/1048457432.html
"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео
"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео - 03.08.2023 Украина.ру
"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, по каким причинам российские либералы обеляют предателя Андрея Власова. 1 августа 1946 года... Украина.ру, 03.08.2023
2023-08-03T15:54
2023-08-03T15:54
2023-08-03T15:54
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
родина
война
ссср
либералы
смертная казнь
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, по каким причинам российские либералы обеляют предателя Андрея Власова. 1 августа 1946 года бывший командующий войсками 2-й Ударной армии, изменник родины, военный преступник А.А. Власов и его ближайшие соратники были повешены во дворе Бутырской тюрьмы.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, родина, война, ссср, либералы, смертная казнь, генерал, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, родина, война, СССР, либералы, смертная казнь, генерал
"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, по каким причинам российские либералы обеляют предателя Андрея Власова. 1 августа 1946 года бывший командующий войсками 2-й Ударной армии, изменник родины, военный преступник А.А. Власов и его ближайшие соратники были повешены во дворе Бутырской тюрьмы.