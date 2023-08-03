https://ukraina.ru/20230803/1048457432.html

"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео

"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео - 03.08.2023 Украина.ру

"Та же самая идея": зачем либералы обеляют предателя Власова. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, по каким причинам российские либералы обеляют предателя Андрея Власова. 1 августа 1946 года... Украина.ру, 03.08.2023

2023-08-03T15:54

2023-08-03T15:54

2023-08-03T15:54

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

родина

война

ссср

либералы

смертная казнь

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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге рассказал, по каким причинам российские либералы обеляют предателя Андрея Власова. 1 августа 1946 года бывший командующий войсками 2-й Ударной армии, изменник родины, военный преступник А.А. Власов и его ближайшие соратники были повешены во дворе Бутырской тюрьмы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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