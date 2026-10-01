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Враг активизировал налёты на регионы России: Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА

Враг активизировал налёты на регионы России: Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА - 01.10.2026 Украина.ру

Враг активизировал налёты на регионы России: Минобороны РФ доложило о сбитых за сутки БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 123 украинских беспилотника, за сутки — 507. Об этом Минобороны РФ вечером 30 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-10-01T00:38

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Тюменской, Смоленской областей, Пермского края, Московского региона и над акваторией Черного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 29 сентября до 8:00 мск 30 сентября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Московского региона, Башкирии, Татарстана, Пермского края и над акваторией Чёрного моря сбиты 384 украинских беспилотника.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 507 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что силы ПВО за предшествующий день перехватили и уничтожили над регионами России 21 украинский беспилотник, за сутки — 150.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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