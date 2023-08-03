https://ukraina.ru/20230803/1048448562.html

"Кремль знал": Песков о признании Киева в причастности к атакам на Крымский мост

"Кремль знал": Песков о признании Киева в причастности к атакам на Крымский мост - 03.08.2023 Украина.ру

"Кремль знал": Песков о признании Киева в причастности к атакам на Крымский мост

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 августа прокомментировал журналистам слова секретаря совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова об участии СБУ в обеих атаках на Крымский мост

2023-08-03T12:31

2023-08-03T12:31

2023-08-03T12:31

дмитрий песков

крымский мост

новости

атаки

украина

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"Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. Собственно, у нас была такая информация, мы это знали. Поэтому, ну, лишнее подтверждение, да", - сказал Песков.Ранее Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост.Киев в три ночи 17 июля совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Прошлой осенью на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста.

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дмитрий песков, крымский мост, новости, атаки, украина