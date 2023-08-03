https://ukraina.ru/20230803/1048441598.html

Марочко рассказал о больших потерях ВСУ

Марочко рассказал о больших потерях ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру

Марочко рассказал о больших потерях ВСУ

Украинские войска несут большие потери в ходе атак и при попытке удержания тактических высот на Донецком направлении. Об этом 3 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости

2023-08-03T09:17

2023-08-03T09:17

2023-08-03T09:30

всу

потери

донецкое направление

андрей марочко

новости

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"Под Артемовском наши войска продолжают отражать атаки вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Клещеевка", - сказал Марочко.Он уточнил, что в ходе боев российские военные активно используют различное вооружение, в том числе высокоточное.Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявлял, что украинские войска группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты - Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что, по последним данным, Клещеевка находится под контролем российских вооруженных сил. Село является одной из важных высот, оно было освобождено в конце января 2023 года.

https://ukraina.ru/20230728/1048295160.html

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Новости

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всу, потери, донецкое направление, андрей марочко, новости