Марочко рассказал о больших потерях ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
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Марочко рассказал о больших потерях ВСУ
Марочко рассказал о больших потерях ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
Марочко рассказал о больших потерях ВСУ
Украинские войска несут большие потери в ходе атак и при попытке удержания тактических высот на Донецком направлении. Об этом 3 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
2023-08-03T09:17
2023-08-03T09:30
всу
потери
донецкое направление
андрей марочко
новости
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"Под Артемовском наши войска продолжают отражать атаки вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Клещеевка", - сказал Марочко.Он уточнил, что в ходе боев российские военные активно используют различное вооружение, в том числе высокоточное.Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявлял, что украинские войска группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты - Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что, по последним данным, Клещеевка находится под контролем российских вооруженных сил. Село является одной из важных высот, оно было освобождено в конце января 2023 года.
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всу, потери, донецкое направление, андрей марочко, новости
ВСУ, потери, Донецкое направление, Андрей Марочко, Новости

Марочко рассказал о больших потерях ВСУ

09:17 03.08.2023 (обновлено: 09:30 03.08.2023)
 
© vk.com / Андрей МарочкоАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© vk.com / Андрей Марочко
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Украинские войска несут большие потери в ходе атак и при попытке удержания тактических высот на Донецком направлении. Об этом 3 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
"Под Артемовском наши войска продолжают отражать атаки вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Клещеевка", - сказал Марочко.
Он уточнил, что в ходе боев российские военные активно используют различное вооружение, в том числе высокоточное.

"Также на постоянной основе ведется огонь по позициям вооруженных формирований Украины на занятых ими тактических высотах. Точные удары ВС РФ приводят к большим потерям не только в личном составе, но и в вооружении и технике", - заверил Марочко.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявлял, что украинские войска группируют силы на подступах к Артемовску, идут бои за близлежащие населенные пункты - Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что, по последним данным, Клещеевка находится под контролем российских вооруженных сил. Село является одной из важных высот, оно было освобождено в конце января 2023 года.
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"Никто оттуда не бежал". Военкор Медведев объяснил, что произойдёт если ВСУ займут Клещеевку Если противник возьмет Клещеевку, это создаст новые проблемы для ВС РФ, но не приведет к окружению Артёмовска. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
 
ВСУпотериДонецкое направлениеАндрей МарочкоНовости
 
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