"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии
Нельзя недооценивать информацию о подготовке британцами украинского десанта на Крым, но морская авиация и береговые ракетные войска надёжно контролируют побережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
SAS (Особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа ВСУ для высадки в Крыму. Это практически провести такую невозможно, учитывая, какую линию обороны выстроила Россия на севере полуострова, рассказал Дандыкин.
"Сколько у них полегло при штурме острова Змеиный? Сколько погибло при попытке переправиться через Днепр? Это были не простые бойцы. Это был спецназ. Британцам нужно минимум два месяца, чтобы обучить 2 тысячи украинских боевиков таким операциям" - отметил эксперт.
Для высадки десанта нужны специальные высадочные средства. Но последний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" ВС РФ уничтожили в районе Одессы, добавил Дандыкин.
Украина и НАТО мечтают захватить Крым. Когда в 2014 году Севастополь вернулся в состав России, для НАТО это стало шоком. Потому что они же уже готовили там помещение для штаба. Поэтому противник никогда не оставит в покое полуостров, заключил собеседник издания.
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