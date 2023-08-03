"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии - 03.08.2023 Украина.ру
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"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии
"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии - 03.08.2023 Украина.ру
"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии
Нельзя недооценивать информацию о подготовке британцами украинского десанта на Крым, но морская авиация и береговые ракетные войска надёжно контролируют побережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-08-03T05:55
2023-08-03T05:55
новости
крым
всу
десант
великобритания
украина
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SAS (Особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа ВСУ для высадки в Крыму. Это практически провести такую невозможно, учитывая, какую линию обороны выстроила Россия на севере полуострова, рассказал Дандыкин.Для высадки десанта нужны специальные высадочные средства. Но последний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" ВС РФ уничтожили в районе Одессы, добавил Дандыкин.Украина и НАТО мечтают захватить Крым. Когда в 2014 году Севастополь вернулся в состав России, для НАТО это стало шоком. Потому что они же уже готовили там помещение для штаба. Поэтому противник никогда не оставит в покое полуостров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230801/1048402059.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, крым, всу, десант, великобритания, украина
Новости, Крым, ВСУ, десант, Великобритания, Украина

"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии

05:55 03.08.2023
 
© РИА Новости . Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Владислав Сергиенко
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Нельзя недооценивать информацию о подготовке британцами украинского десанта на Крым, но морская авиация и береговые ракетные войска надёжно контролируют побережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
SAS (Особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа ВСУ для высадки в Крыму. Это практически провести такую невозможно, учитывая, какую линию обороны выстроила Россия на севере полуострова, рассказал Дандыкин.
"Сколько у них полегло при штурме острова Змеиный? Сколько погибло при попытке переправиться через Днепр? Это были не простые бойцы. Это был спецназ. Британцам нужно минимум два месяца, чтобы обучить 2 тысячи украинских боевиков таким операциям" - отметил эксперт.
Для высадки десанта нужны специальные высадочные средства. Но последний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" ВС РФ уничтожили в районе Одессы, добавил Дандыкин.
Украина и НАТО мечтают захватить Крым. Когда в 2014 году Севастополь вернулся в состав России, для НАТО это стало шоком. Потому что они же уже готовили там помещение для штаба. Поэтому противник никогда не оставит в покое полуостров, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Василий Дандыкин интервью
1 августа, 14:25
Василий Дандыкин: Черноморский флот устроит украино-британскому десанту на Крым новый "остров Змеиный"Для полного контроля России над Черноморским побережьем сперва нужно разминировать весь район от Николаева до Одессы. Кроме того, у Украины остались береговые ракетные войска
 
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