https://ukraina.ru/20230803/1048432834.html

"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии

"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии - 03.08.2023 Украина.ру

"Мы их потопим". Военный эксперт рассказал, как Крым будет "встречать" украинский спецназ из Британии

Нельзя недооценивать информацию о подготовке британцами украинского десанта на Крым, но морская авиация и береговые ракетные войска надёжно контролируют побережье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-08-03T05:55

2023-08-03T05:55

2023-08-03T05:55

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SAS (Особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа ВСУ для высадки в Крыму. Это практически провести такую невозможно, учитывая, какую линию обороны выстроила Россия на севере полуострова, рассказал Дандыкин.Для высадки десанта нужны специальные высадочные средства. Но последний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" ВС РФ уничтожили в районе Одессы, добавил Дандыкин.Украина и НАТО мечтают захватить Крым. Когда в 2014 году Севастополь вернулся в состав России, для НАТО это стало шоком. Потому что они же уже готовили там помещение для штаба. Поэтому противник никогда не оставит в покое полуостров, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048402059.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, всу, десант, великобритания, украина