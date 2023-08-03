Военный эксперт рассказал, сможет ли зайти в Крым обученный в Британии спецназ ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, сможет ли зайти в Крым обученный в Британии спецназ ВСУ
Военный эксперт рассказал, сможет ли зайти в Крым обученный в Британии спецназ ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, сможет ли зайти в Крым обученный в Британии спецназ ВСУ
Украинско-британский спецназ не сможет захватить Крым, учитывая мощную линию обороны на севере полуострова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-08-03T04:16
2023-08-03T04:16
новости
десант
великобритания
крым
спецназ
россия
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Нельзя недооценивать информацию о подготовке британцами украинского десанта на Крым. SAS (Особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа для такой операции, рассказал Дандыкин.Задача спецназа – работать в глубине территории. Но даже отлично обученные диверсанты не смогут захватить Крымский полуостров. Это практически невозможно, учитывая, какую линию обороны выстроила Россия на севере полуострова, подчеркнул эксперт.Для украинских диверсантов Запад может передать только надувные лодки, но Россия сразу же их уничтожит. Вариант с малыми подводными лодками на два-диверсанта тоже не сработает. Парашютный десант ВСУ при высадке на полуостров сразу же будет уничтожен боевыми самолетами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, десант, великобритания, крым, спецназ, россия
Новости, десант, Великобритания, Крым, спецназ, Россия

Военный эксперт рассказал, сможет ли зайти в Крым обученный в Британии спецназ ВСУ

04:16 03.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ВМС ЗС України / Перейти в фотобанкВМС ЗС Украины спецназ десант
ВМС ЗС Украины спецназ десант - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ВМС ЗС України
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Украинско-британский спецназ не сможет захватить Крым, учитывая мощную линию обороны на севере полуострова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Нельзя недооценивать информацию о подготовке британцами украинского десанта на Крым. SAS (Особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа для такой операции, рассказал Дандыкин.
Задача спецназа – работать в глубине территории. Но даже отлично обученные диверсанты не смогут захватить Крымский полуостров. Это практически невозможно, учитывая, какую линию обороны выстроила Россия на севере полуострова, подчеркнул эксперт.
"Им (бойцам спецназа ВСУ. - Ред.) нужны высадочные средства. Где они? Последний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" мы уничтожили в районе Одессы. Морская авиация и береговые ракетные войска контролируют побережье Крыма. Как противник будет запускать туда пехоту?", - отметил Дандыкин.
Для украинских диверсантов Запад может передать только надувные лодки, но Россия сразу же их уничтожит. Вариант с малыми подводными лодками на два-диверсанта тоже не сработает. Парашютный десант ВСУ при высадке на полуостров сразу же будет уничтожен боевыми самолетами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Ераносян интервью - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля, 16:18
Владимир Ераносян об ударах по Крыму ракетами ATACMS, тактике Жукова и десантах на побережье Черного моряКрым – это форпост России в акватории Черного моря. Уходить отсюда Черноморский флот не будет ни при каких обстоятельствах, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
 
НовостидесантВеликобританияКрымспецназРоссия
 
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