https://ukraina.ru/20230803/1048430970.html

Военный эксперт рассказал, сможет ли зайти в Крым обученный в Британии спецназ ВСУ

Военный эксперт рассказал, сможет ли зайти в Крым обученный в Британии спецназ ВСУ - 03.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, сможет ли зайти в Крым обученный в Британии спецназ ВСУ

Украинско-британский спецназ не сможет захватить Крым, учитывая мощную линию обороны на севере полуострова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-08-03T04:16

2023-08-03T04:16

2023-08-03T04:16

новости

десант

великобритания

крым

спецназ

россия

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Нельзя недооценивать информацию о подготовке британцами украинского десанта на Крым. SAS (Особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа для такой операции, рассказал Дандыкин.Задача спецназа – работать в глубине территории. Но даже отлично обученные диверсанты не смогут захватить Крымский полуостров. Это практически невозможно, учитывая, какую линию обороны выстроила Россия на севере полуострова, подчеркнул эксперт.Для украинских диверсантов Запад может передать только надувные лодки, но Россия сразу же их уничтожит. Вариант с малыми подводными лодками на два-диверсанта тоже не сработает. Парашютный десант ВСУ при высадке на полуостров сразу же будет уничтожен боевыми самолетами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230724/1048219622.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, десант, великобритания, крым, спецназ, россия