Военный эксперт рассказал, сможет ли зайти в Крым обученный в Британии спецназ ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ВМС ЗС України / Перейти в фотобанкВМС ЗС Украины спецназ десант
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / ВМС ЗС України
Украинско-британский спецназ не сможет захватить Крым, учитывая мощную линию обороны на севере полуострова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Нельзя недооценивать информацию о подготовке британцами украинского десанта на Крым. SAS (Особая воздушная служба спецназа Великобритании. - Ред.) действительно может готовить 2 тысячи бойцов спецназа для такой операции, рассказал Дандыкин.
Задача спецназа – работать в глубине территории. Но даже отлично обученные диверсанты не смогут захватить Крымский полуостров. Это практически невозможно, учитывая, какую линию обороны выстроила Россия на севере полуострова, подчеркнул эксперт.
"Им (бойцам спецназа ВСУ. - Ред.) нужны высадочные средства. Где они? Последний десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" мы уничтожили в районе Одессы. Морская авиация и береговые ракетные войска контролируют побережье Крыма. Как противник будет запускать туда пехоту?", - отметил Дандыкин.
Для украинских диверсантов Запад может передать только надувные лодки, но Россия сразу же их уничтожит. Вариант с малыми подводными лодками на два-диверсанта тоже не сработает. Парашютный десант ВСУ при высадке на полуостров сразу же будет уничтожен боевыми самолетами, заключил собеседник издания.
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