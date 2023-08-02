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ЕС планирует проложить магистральную железную дорогу с Украины в Молдавию

ЕС планирует проложить магистральную железную дорогу с Украины в Молдавию - 02.08.2023 Украина.ру

ЕС планирует проложить магистральную железную дорогу с Украины в Молдавию

В Европе разрабатывают стратегию по модернизации железных дорог Украины и Молдавии, сообщила Railway Gazette

2023-08-02T12:18

2023-08-02T12:18

2023-08-02T12:18

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Стратегия была разработана службой технического консультирования Jaspers Европейского инвестиционного банка совместно с Украиной, Молдавией, Румынией и Польшей в рамках плана действий ЕС "Полосы солидарности".В исследовании рассматривался ряд вариантов, начиная от модернизации существующих сетей широкой колеи 1 520 мм и заканчивая полным переходом на стандартную колею 1 435 мм.Подчеркивается, что железная дорога может сыграть ключевую роль в обеспечении "крупных экономических преобразований" для Украины и Молдавии. По прогнозу экспертов, это также создаст дополнительные возможности для транспортировки грузов, однако потребуется преодолеть технические трудности, в частности проблемы с шириной колеи.Действие "зерновой сделки", которая позволяла Украине вывозить зерно через Чёрное море, прекратило действие 18 июля. Россия заранее уведомила Турцию, Украину и ООН об этом.Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Росии не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африкански - так и не была выполнена.Поэтому российский лидер заявил о готовности в ближайшие месяцы поставить странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна бесплатно.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что через Чёрное море было вывезено 32 млн тонн зерновых, столько же было вывезено и через сухопутный маршрут в соседние европейские страны. Однако, отметил Вершинин, этот маршрут европейские власти развивать не хотят, так как боятся волны негодования местных аграриев.Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием „зерновой сделки“, вывозил наркотики и нефть в Европу.Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с Хорватией о вывозе украинского зерна через хорватские порты.

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