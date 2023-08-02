https://ukraina.ru/20230802/1048414541.html

На юге Одесской области горят промышленные и портовые объекты

На юге Одесской области горят промышленные и портовые объекты - 02.08.2023 Украина.ру

На юге Одесской области горят промышленные и портовые объекты

Пожары возникли на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области, поврежден элеватор. Об этом сообщили 2 августа в украинском оперативном командовании "Юг"

2023-08-02T09:47

2023-08-02T09:47

2023-08-02T09:47

пожар

одесская область

порт

инфраструктура

новости

промышленность

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"Ночная атака беспилотниками... была направлена на юг Одесской области... Вследствие атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор", - говорится в материале командования в соцсетях.В ночь на среду украинские СМИ сообщали о работе систем противовоздушной обороны в Одесской области, в регионе объявляли воздушную тревогу.Также паблики писали о пожаре на нефтебазе в Измаиле Одесской области.

https://ukraina.ru/20230802/1048413124.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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пожар, одесская область, порт, инфраструктура, новости, промышленность