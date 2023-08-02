На юге Одесской области горят промышленные и портовые объекты
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
© Фото : ДСНС / Telegram
Пожары возникли на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области, поврежден элеватор. Об этом сообщили 2 августа в украинском оперативном командовании "Юг"
"Ночная атака беспилотниками... была направлена на юг Одесской области... Вследствие атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор", - говорится в материале командования в соцсетях.
В ночь на среду украинские СМИ сообщали о работе систем противовоздушной обороны в Одесской области, в регионе объявляли воздушную тревогу.
Также паблики писали о пожаре на нефтебазе в Измаиле Одесской области.