Угрозы Зеленского, воздушная тревога, взрывы и пожары. Главное на Украине на утро 2 августа
09:00 02.08.2023 (обновлено: 09:08 02.08.2023)
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Зеленский пригрозил новыми "серьезными" ударами по территории России. ВСУ больше ста раз за сутки обстреляли ДНР. В Киеве что-то взорвалось, в Одессе — загорелось, по всей территории страны объявили воздушную тревогу
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поздним вечером во вторник заявил о подготовке новых ударов по территории России.
"Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР (Кирилла) Буданова - оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют", - сказал Зеленский.
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку.
Киевский режим уже несколько раз пытался атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье.
Первая атака произошла в начале мая. Два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Аппараты вывели из строя. Никто не пострадал. Владимира Путина в момент атаки в Кремле не было, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российские власти назвали случившееся "спланированной террористической акцией и покушением на президента" в преддверии мероприятий 9 Мая и обвинили в атаке "киевский режим". Украина причастность отрицала.
Вторая атака случилась 30 мая. По данным Минобороны России, пять из восьми дронов удалось сбить, три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей. Повреждения получили три жилых многоквартирных дома: на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице в Москве, а также на улице Атласова в Новой Москве. Обломки сбитых беспилотников также нашли в четырех поселках на Рублевке.
Третья атака произошла 4 июля. В ней были задействованы пять беспилотников. Один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в Одинцовском районе Подмосковья, четыре были уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы. Никто не пострадал, разрушений не было, сообщили в Минобороны.
В четвертый раз атаке беспилотников Москва подверглась утром 24 июля. Дроны врезались в нежилые здания в двух районах на юге Москвы. На проспекте Лихачева повреждены верхние этажи бизнес-центра, Комсомольском — разбиты витрины. Пострадавших нет. В Минобороны России обвинили в атаке власти Украины.
Пятая атака произошла в ночь на 28 июля. О попытке атаки "вражеского беспилотника" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон сбили силы Минобороны, никто не пострадал, разрушений нет. По данным военного ведомства, беспилотник собирался атаковать объекты в Подмосковье. Ни мэр, ни Минобороны не уточнили, где именно сбили аппарат.
Пятая атака произошла в ночь на 28 июля. О попытке атаки "вражеского беспилотника" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон сбили силы Минобороны, никто не пострадал, разрушений нет. По данным военного ведомства, беспилотник собирался атаковать объекты в Подмосковье. Ни мэр, ни Минобороны не уточнили, где именно сбили аппарат.
Шестая атака случилась в ночь на 30 июля. Повреждения получили фасады двух офисных башен в "Москва-Сити". Одно из пострадавших зданий — 50-этажная башня в правительственном IQ-квартале в Сити, несколько дронов были сбиты в Подмосковье.
Седьмая атака произошла в ночь на первое августа. Несколько дронов сбили в Одинцовском и Нарофоминском районах Подмосковья, один из беспилотников врезался в ту же правительственную башню в "Москва-Сити", что и во время предыдущей атаки.
Обстрелы Донбасса
Обстрелы Донбасса
За прошедшие сутки националисты 112 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Всего они выпустили 421 единицу различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Докучаевск.
За минувшую ночь ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и четыре снаряда того же калибра по Ясиноватскому району.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23:00 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибра 155 миллиметров; 03:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров; 04:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.
После украинские войска выпустили еще 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.
"Зафиксированы обстрелы... по направлениям: 05:45 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров; 05:45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 05:50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - указали в представительстве.
Затем украинцы выпустили еще семь снарядов о Донецку и три - по Макеевке.
"Зафиксирован обстрел... по направлению: 05:55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 06:00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 06:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщили в представительстве.
С восьми утра националисты снова обстреливали Донецк.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - перечислили в представительстве.
В 8.10 и 8.15 было выпущено еще 10 снарядов такого же калибра по указанным районам, а также по Киевскому и Куйбышевскому районам города.
Взрывы и пожары. Успехи ВС РФ
Ранним утром по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал прозвучал в 07:12 в Кировоградской области Украины. Позже в 07:28 тревога раздалась в Киеве. Через минуту тревога была объявлена в Черниговской, Черновицкой, Житомирской и Тернопольский областях Украины. Следом тревога была объявлена во всех остальных регионах Украины.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в столице и Киевской области работает система противовоздушной обороны.
По данным украинского издания "Суспiльне" ("Общественное"), в Киеве слышны звуки взрывов.
Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале подтвердил взрывы в столице и работу ПВО. По его словам, на Киев "следует группа БПЛА".
В свою очередь в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили о пожарах на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области.
"Ночная атака беспилотниками... была направлена на юг Одесской области... Вследствие атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор", - говорится в сообщении командования в соцсетях.
В ночь на среду украинские СМИ сообщали о работе ПВО в Одесской области, в регионе объявляли воздушную тревогу.
Кроме всего прочего бойцы бригады "Терек" и казачьего диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь", выполняющие ряд задач в районе города Соледар на Артемовском участке фронта, разбили группу украинских десантников.
Они зафиксировали их высадку примерно в 20 километрах от города.
"Авиация вертолетная у них начала действовать, ровно вчера здесь рядышком (в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Рай-Александровка – ред.) они высадили десант на трех вертолетах. Шли они, конечно низко, чтобы не попасть под огонь наших ПВО. Это были Ми-8, мы их засняли и приготовились вчера к отражению десанта", - рассказал командир "Енисея" с позывным "Амиго".
Начальник штаба бригады "Терек" с позывным "Бача" уточнил, что вертолеты также могли привезти и боекомплект или провиант. По его словам, после того, как российские бойцы зафиксировали вертолеты, они отследили при помощи беспилотников подъезд в этот район бронетехники противника, и при помощи реактивной и ствольной артиллерии отряд "Скиф" нанес удар по данному сектору.
"После наблюдали работу медицинской эвакуационной группы вооруженных сил Украины, которая вывозила раненых или убитых, с такого расстояния трудно определить", - рассказал "Бача".
Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск - Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
Российские артиллеристы проявили себя и на Краснолиманском направлении. Им удалось уничтожить немецкую самоходную артустановку.
"Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа наносит поражение по опорным пунктам и технике западного производства на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в Минобороны России.
По данным ведомства, удар был нанесен в ходе контрбатарейной борьбы при помощи комплексов артиллерийской разведки с использованием беспилотников.
"Гиацинт-С" снайперской стрельбой поражает немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH 2000, а также опорные пункты украинских войск. Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить САУ противника минимальным количеством выстрелов", - уточнили в оборонном ведомстве.
Кроме того, авиация "Южной" группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на нескольких направлениях, поразила пункты временной дислокации нескольких бригад, а артиллерия уничтожила самоходки "Акация", "Гвоздика" и М777, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
"Авиацией южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-артемовском, Александро-калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях", - уточнил Астафьев.
По его словам, экипажи самолетов Су-34 поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады противника в районе Серебрянки и Белогоровки, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ западнее Клещеевки, 22-й отдельный механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельный механизированной бригады в Новгородском.
Артиллерийские подразделения в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 120-миллиметровые минометы противника в районах населенных пунктов Серебрянка, Невельская, самоходные гаубицы "Акация", Krab, М777, "Гвоздика" в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке.