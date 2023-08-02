https://ukraina.ru/20230802/1048413124.html

Угрозы Зеленского, воздушная тревога, взрывы и пожары. Главное на Украине на утро 2 августа

Угрозы Зеленского, воздушная тревога, взрывы и пожары. Главное на Украине на утро 2 августа - 02.08.2023 Украина.ру

Угрозы Зеленского, воздушная тревога, взрывы и пожары. Главное на Украине на утро 2 августа

Украина.ру, 02.08.2023

2023-08-02T09:00

2023-08-02T09:00

2023-08-02T09:08

владимир зеленский

хроники

эксклюзив

спецоперация

воздушная тревога

взрывы

пожары

киев

всу

атаки

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Зеленский пригрозил новыми "серьезными" ударами по территории России. ВСУ больше ста раз за сутки обстреляли ДНР. В Киеве что-то взорвалось, в Одессе — загорелось, по всей территории страны объявили воздушную тревогуПрезидент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении поздним вечером во вторник заявил о подготовке новых ударов по территории России.Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву выступил с угрозами, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку.Киевский режим уже несколько раз пытался атаковать беспилотниками объекты в Москве и Подмосковье.Первая атака произошла в начале мая. Два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Аппараты вывели из строя. Никто не пострадал. Владимира Путина в момент атаки в Кремле не было, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российские власти назвали случившееся "спланированной террористической акцией и покушением на президента" в преддверии мероприятий 9 Мая и обвинили в атаке "киевский режим". Украина причастность отрицала.Вторая атака случилась 30 мая. По данным Минобороны России, пять из восьми дронов удалось сбить, три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от целей. Повреждения получили три жилых многоквартирных дома: на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице в Москве, а также на улице Атласова в Новой Москве. Обломки сбитых беспилотников также нашли в четырех поселках на Рублевке. Третья атака произошла 4 июля. В ней были задействованы пять беспилотников. Один дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в Одинцовском районе Подмосковья, четыре были уничтожены средствами ПВО на территории Новой Москвы. Никто не пострадал, разрушений не было, сообщили в Минобороны. В четвертый раз атаке беспилотников Москва подверглась утром 24 июля. Дроны врезались в нежилые здания в двух районах на юге Москвы. На проспекте Лихачева повреждены верхние этажи бизнес-центра, Комсомольском — разбиты витрины. Пострадавших нет. В Минобороны России обвинили в атаке власти Украины.Пятая атака произошла в ночь на 28 июля. О попытке атаки "вражеского беспилотника" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, дрон сбили силы Минобороны, никто не пострадал, разрушений нет. По данным военного ведомства, беспилотник собирался атаковать объекты в Подмосковье. Ни мэр, ни Минобороны не уточнили, где именно сбили аппарат.Шестая атака случилась в ночь на 30 июля. Повреждения получили фасады двух офисных башен в "Москва-Сити". Одно из пострадавших зданий — 50-этажная башня в правительственном IQ-квартале в Сити, несколько дронов были сбиты в Подмосковье.Седьмая атака произошла в ночь на первое августа. Несколько дронов сбили в Одинцовском и Нарофоминском районах Подмосковья, один из беспилотников врезался в ту же правительственную башню в "Москва-Сити", что и во время предыдущей атаки.Обстрелы ДонбассаЗа прошедшие сутки националисты 112 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Всего они выпустили 421 единицу различных боеприпасов.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Светлодарск, Гольмовский, Пантелеймоновка, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы), Докучаевск.За минувшую ночь ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и четыре снаряда того же калибра по Ясиноватскому району."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23:00 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено 4 снаряда калибра 155 миллиметров; 03:25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров; 04:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 3 снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.После украинские войска выпустили еще 11 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.Затем украинцы выпустили еще семь снарядов о Донецку и три - по Макеевке."Зафиксирован обстрел... по направлению: 05:55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 06:00 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 06:30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщили в представительстве.С восьми утра националисты снова обстреливали Донецк."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - перечислили в представительстве.В 8.10 и 8.15 было выпущено еще 10 снарядов такого же калибра по указанным районам, а также по Киевскому и Куйбышевскому районам города.Взрывы и пожары. Успехи ВС РФРанним утром по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал прозвучал в 07:12 в Кировоградской области Украины. Позже в 07:28 тревога раздалась в Киеве. Через минуту тревога была объявлена в Черниговской, Черновицкой, Житомирской и Тернопольский областях Украины. Следом тревога была объявлена во всех остальных регионах Украины.Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в столице и Киевской области работает система противовоздушной обороны.По данным украинского издания "Суспiльне" ("Общественное"), в Киеве слышны звуки взрывов.Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале подтвердил взрывы в столице и работу ПВО. По его словам, на Киев "следует группа БПЛА".В свою очередь в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили о пожарах на промышленных и портовых объектах на юге Одесской области.В ночь на среду украинские СМИ сообщали о работе ПВО в Одесской области, в регионе объявляли воздушную тревогу.Кроме всего прочего бойцы бригады "Терек" и казачьего диверсионно-разведывательного отряда "Енисей" бригады "Сибирь", выполняющие ряд задач в районе города Соледар на Артемовском участке фронта, разбили группу украинских десантников.Они зафиксировали их высадку примерно в 20 километрах от города."Авиация вертолетная у них начала действовать, ровно вчера здесь рядышком (в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Рай-Александровка – ред.) они высадили десант на трех вертолетах. Шли они, конечно низко, чтобы не попасть под огонь наших ПВО. Это были Ми-8, мы их засняли и приготовились вчера к отражению десанта", - рассказал командир "Енисея" с позывным "Амиго".Начальник штаба бригады "Терек" с позывным "Бача" уточнил, что вертолеты также могли привезти и боекомплект или провиант. По его словам, после того, как российские бойцы зафиксировали вертолеты, они отследили при помощи беспилотников подъезд в этот район бронетехники противника, и при помощи реактивной и ствольной артиллерии отряд "Скиф" нанес удар по данному сектору."После наблюдали работу медицинской эвакуационной группы вооруженных сил Украины, которая вывозила раненых или убитых, с такого расстояния трудно определить", - рассказал "Бача".Город Соледар в ДНР перешел под контроль российских бойцов в январе текущего года, имеет стратегическое значение для Киева, он находился в центре линии обороны Артемовск - Северск. Освобождение Соледара позволило перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, а также охватить Артемовск с северной стороны. Украинские силовики не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.Российские артиллеристы проявили себя и на Краснолиманском направлении. Им удалось уничтожить немецкую самоходную артустановку."Расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" гвардейского артиллерийского полка Центрального военного округа наносит поражение по опорным пунктам и технике западного производства на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - рассказали в Минобороны России.По данным ведомства, удар был нанесен в ходе контрбатарейной борьбы при помощи комплексов артиллерийской разведки с использованием беспилотников."Гиацинт-С" снайперской стрельбой поражает немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PzH 2000, а также опорные пункты украинских войск. Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить САУ противника минимальным количеством выстрелов", - уточнили в оборонном ведомстве.Кроме того, авиация "Южной" группировки войск нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам противника на нескольких направлениях, поразила пункты временной дислокации нескольких бригад, а артиллерия уничтожила самоходки "Акация", "Гвоздика" и М777, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев."Авиацией южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-артемовском, Александро-калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях", - уточнил Астафьев.По его словам, экипажи самолетов Су-34 поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады противника в районе Серебрянки и Белогоровки, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ западнее Клещеевки, 22-й отдельный механизированной бригады в Предтечено и 24-й отдельный механизированной бригады в Новгородском.Артиллерийские подразделения в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 120-миллиметровые минометы противника в районах населенных пунктов Серебрянка, Невельская, самоходные гаубицы "Акация", Krab, М777, "Гвоздика" в Северске, Тихоновке, Александро-Калинове, Красногоровке.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

владимир зеленский, хроники, эксклюзив, спецоперация, воздушная тревога, взрывы, пожары, киев, всу, атаки, обстрелы, донецк