Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы - 02.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы
Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы - 02.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы
Российские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-02T06:00
2023-08-02T06:00
новости
купянск
оборона
всу
саперы
наступление
вс рф
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Российским войскам удалось прорвать линию обороны ВСУ на некоторых участках на Купянском направлении. ВС РФ форсировали реку Жеребец и сейчас продолжают движение по флангам, рассказал Алехин.Эти удары не носят широкомасштабного характера, но это действительно наступательные действия российской армии. Это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, добавил эксперт.ВСУ также перебрасывают в Купянск специалистов по саперному делу из США, Польши и Великобритании. Также противник перебрасывает туда боеспособные подразделения с Запорожского направления, чтобы залатать бреши в обороне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048344496.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, купянск, оборона, всу, саперы, наступление, вс рф
Новости, Купянск, Оборона, ВСУ, саперы, наступление, ВС РФ

Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы

06:00 02.08.2023
 
© РИА Новости . Стрингер
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
Читать в
Российские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Российским войскам удалось прорвать линию обороны ВСУ на некоторых участках на Купянском направлении. ВС РФ форсировали реку Жеребец и сейчас продолжают движение по флангам, рассказал Алехин.
Эти удары не носят широкомасштабного характера, но это действительно наступательные действия российской армии. Это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, добавил эксперт.
"Мы расширяем плацдарм, а Украина все силы бросает на оборону. Противник даже поменял тактику. Если раньше тероборнщиков массово загоняли на фронт, то сейчас их используют для рытья окопов и постройки фортификационных сооружений", - подчеркнул Алёхин.
ВСУ также перебрасывают в Купянск специалистов по саперному делу из США, Польши и Великобритании. Также противник перебрасывает туда боеспособные подразделения с Запорожского направления, чтобы залатать бреши в обороне, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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31 июля, 05:30
Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направленииКиев перебрасывает подразделения на Купянское направление, где ВС Рф уже нащупали уязвимые места противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
 
НовостиКупянскОборонаВСУсаперынаступлениеВС РФ
 
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