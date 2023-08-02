https://ukraina.ru/20230802/1048407849.html

Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы

Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы - 02.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы

Российские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-02T06:00

2023-08-02T06:00

2023-08-02T06:00

новости

купянск

оборона

всу

саперы

наступление

вс рф

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Российским войскам удалось прорвать линию обороны ВСУ на некоторых участках на Купянском направлении. ВС РФ форсировали реку Жеребец и сейчас продолжают движение по флангам, рассказал Алехин.Эти удары не носят широкомасштабного характера, но это действительно наступательные действия российской армии. Это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, добавил эксперт.ВСУ также перебрасывают в Купянск специалистов по саперному делу из США, Польши и Великобритании. Также противник перебрасывает туда боеспособные подразделения с Запорожского направления, чтобы залатать бреши в обороне, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048344496.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, оборона, всу, саперы, наступление, вс рф