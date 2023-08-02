Эксперт рассказал, почему Украина бросила все силы на оборону Купянска и кто теперь там роет окопы
Российские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Российским войскам удалось прорвать линию обороны ВСУ на некоторых участках на Купянском направлении. ВС РФ форсировали реку Жеребец и сейчас продолжают движение по флангам, рассказал Алехин.
Эти удары не носят широкомасштабного характера, но это действительно наступательные действия российской армии. Это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, добавил эксперт.
"Мы расширяем плацдарм, а Украина все силы бросает на оборону. Противник даже поменял тактику. Если раньше тероборнщиков массово загоняли на фронт, то сейчас их используют для рытья окопов и постройки фортификационных сооружений", - подчеркнул Алёхин.
ВСУ также перебрасывают в Купянск специалистов по саперному делу из США, Польши и Великобритании. Также противник перебрасывает туда боеспособные подразделения с Запорожского направления, чтобы залатать бреши в обороне, заключил собеседник издания.
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31 июля, 05:30Военный эксперт объяснил, что помогло России наступать на Купянском направленииКиев перебрасывает подразделения на Купянское направление, где ВС Рф уже нащупали уязвимые места противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин