https://ukraina.ru/20230802/1048396339.html

"Мы держим их спину на прицеле". Полковник Баранец рассказал, как Россия надела на ВСУ "наручники"

"Мы держим их спину на прицеле". Полковник Баранец рассказал, как Россия надела на ВСУ "наручники" - 02.08.2023 Украина.ру

"Мы держим их спину на прицеле". Полковник Баранец рассказал, как Россия надела на ВСУ "наручники"

Российские войска продвигаются на Купянском направлении, чтобы из этой зоны противник не мог перекинуть войска на Славянск и Краматорск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-08-02T04:15

2023-08-02T04:15

2023-08-02T04:15

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ВС РФ наступают на Купянском направлении, чтобы из этой зоны противник не мог перекинуть войска на Славянск/Краматорск и обойти российскую группировку, ударив ей в тыл, рассказал Баранец.Российские подразделения не дают ВСУ наполнять войсками Славянск и Краматорск. Они также лишили возможности ВСУ перебрасывать резервы на Запорожье, добавил он.Трудно прогнозировать, как будут разворачиваться события вокруг Харькова. Это дело будущих дней, а пока у ВС РФ много работы на юге. От того, чем закончится схватка с Запорожской группировкой ВСУ, будет зависеть расстановка на фронте в августе, отметил эксперт.Противник прекрасно понимает, что главное сражение после "контрнаступа" развернется на рубеже Славянск-Краматорск. И российские военные уже "держат на прицеле спину противника", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230801/1048384396.html

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новости, купянск, всу, наступление, запорожье, славянск, сво