https://ukraina.ru/20230801/1048398676.html

План на случай "смерти Зеленского". Главное на Украине на 14:00 1 августа

План на случай "смерти Зеленского". Главное на Украине на 14:00 1 августа - 01.08.2023 Украина.ру

План на случай "смерти Зеленского". Главное на Украине на 14:00 1 августа

Во вторник, 1 августа, топ-темой во многих украинских СМИ и пабликах стал вопрос, поднятый американским изданием Politico. Украина.ру, 01.08.2023

2023-08-01T13:49

2023-08-01T13:49

2023-08-01T14:10

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Во вторник, 1 августа, топ-темой во многих украинских СМИ и пабликах стал вопрос, поднятый американским изданием Politico. Издание сообщает, что Украина имеет план передачи власти на случай гибели президента Владимира Зеленского, на которого с начала конфликта якобы было совершено "не менее 12 покушений". Поэтому заграничные визиты Зеленского планируются в условиях строжайшей секретности, сообщается в статье.В интервью Politico депутат Рады Николай Княжицкий заявил, что если Зеленский не сможет выполнять свои обязанности, то управление государством перейдет к парламенту. При этом издание отмечает, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук "не имеет особенно высокого рейтинга".Старший научный сотрудник американской организации Atlantic Council Адриан Коротницкий предполагает, что, скорее всего, в таком случае, страной будут руководить, помимо спикера, глава Офиса президента Ермак, глава МИД Кулеба и министр обороны Резников. При этом "Залужный останется ключевым генералом страны".Анонимные авторы некоторых украинских пабликов пишут, что тема возможной "гибели Зеленского" поднята не просто так. Но пока это только предположения.Ситуация на Украине остается напряженной. Утром 1 августа на территории всей страны объявлена воздушная тревога. По данным телеграм-канала Воздушных сил Украины, это связано с взлетом российского носителя ракет "Кинжал". Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне. А представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале сообщает во вторник, что ВСУ выпустили восемнадцать снарядов "натовского" калибра 155 мм по Петровскому и Киевскому районам Донецка, Макеевке и Ясиноватскому району.В Бориспольском районе Киевской области в ближайшие несколько дней будут приняты усиленные меры безопасности, информируют украинские СМИ со ссылкой на районную администрацию. С 1 августа военные и правоохранители могут проверять документы жителей, ограничивать движение транспорта и пешеходов. О причинах этих мер не сообщается.В зоне СВО продолжаются боевые действия. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях успешно отражены две атаки Киева, за сутки его потери составили свыше 220 военных, 2 танка, 6 БМП, приводит РИА Новости сообщение МО РФ.Как сообщил в эфире "Соловьев Live" врио главы ДНР Денис Пушилин, одной из горячих точек является село Старомайорское на Времевском выступе, куда Киев перебрасывает резервы, "не считаясь с потерями".Однако в республике думают не только о войне. И. о. министра угля и энергетики ДНР Виталий Власов сообщил, что в ближайшее время планируется восстановить забой на донецкой шахте им. Скочинского, которая имеет богатейшие запасы угля."К сожалению, предприятие постоянно находится под обстрелами, но мы готовим разрешительные документы на восстановление забоя. Думаю, в ближайшей перспективе возобновим там добычу", — отметил Власов во время телеграм-эфира (его слова приводит 1 августа Донецкое агентство новостей).По информации Власова, на сегодняшний день в ДНР функционируют пять угольных объединений, в составе которых 16 шахт, однако не все из них действуют. Добыча угля в текущем году должна составить 3,3 млн тонн.В Киеве тем временем продолжают войну с советским прошлым. На статуе Родины-матери ведут работы по демонтажу герба СССР на щите. Далеко не у всех эти действия властей вызывают понимание."То, что сейчас происходит со скульптурой "Родина-мать", абсолютная квинтэссенция сегодняшнего политического проекта Украина: (…), достигший уровня ада", - оценивает происходящее телеграм-канал ЗеРада."Памятник символизирует победу народов СССР, среди которых важное место занимал украинский, в самой страшной в истории человечества войне. Там и дань памяти погибшим, и триумф победителей, и трагедия мирного населения. А теперь, что он будет обозначать? Бабу с мечом и щитом? Почему не с айфоном? Какая логика, какой посыл? Как не догадались сделать из щита планшет, а из меча - стилус и сказать, что это "Дія"?", - пишут авторы канала. И добавляют, что украинская власть таким образом демонстрирует бурную деятельность "на фоне провалов на всех фронтах (дипломатическом и военном)".С 1 августа 2023 года для граждан Украины власти вводят ряд изменений. Отметим лишь некоторые из них. Например, в рамках требований МВФ и на основании принятого Верховной Радой закона отменяется льготный двухпроцентный единый налог для предпринимателей.Кроме того, с этого дня украинцы, проживающие за рубежом и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), больше не смогут претендовать на эти средства, сообщает Страна.ua.Издание ссылается на первого замминистра социальной политики Украины Дарью Марчак, которая заявила, что "отмена выплат стала результатом выявления информации о значительном количестве граждан, которые покинули Украину и поселились в других странах, но продолжали получать помощь как внутренне перемещенные лица".С 1 августа срочники могут быть мобилизованы по собственному желанию. Хотя, стоит отметить, в целом с желанием мобилизоваться в украинском обществе есть проблемы. Так, в Черкасской области приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком двух администраторов телеграм-каналов. Вина их заключается в том, что они создали тематические группы, в которых сообщали читателям о местах раздачи повесток в регионе. Суд счел это препятствованием законной деятельности ВСУ в особый период.Еще один факт. 1 августа украинские СМИ сообщают о задержании СБУ сотрудника Миргородского военкомата в Полтавской области. Следствие утверждает, что он за вознаграждение содействовал военнообязанным в снятии с учета.Украинские СМИ также сообщают со ссылкой на информацию прокуратуры о вручении подозрений в уклонении от военной службы троим депутатам Киевсовета.

https://ukraina.ru/20230801/1048392365.html

https://ukraina.ru/20230801/1048384206.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, боевые действия, днр, политика, экономика, хроники