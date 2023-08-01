https://ukraina.ru/20230801/1048397792.html

Лукашенко рассказал, кого можно лишить гражданства родной страны

Лукашенко рассказал, кого можно лишить гражданства родной страны - 01.08.2023 Украина.ру

Лукашенко рассказал, кого можно лишить гражданства родной страны

О том, что делать с обладателями "карты поляка", белорусское государство подумает позже

2023-08-01T14:17

2023-08-01T14:17

2023-08-01T14:17

новости

александр лукашенко

гражданство

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/06/1045096378_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_c873ab2d80a3a86f4b224140a298b240.jpg.webp

Только тех врагов, которые борются против своей родной страны, можно лишить гражданства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе."Гражданства можно лишить только тех врагов, которые борются против нашей страны. Что касается карты поляка, мы еще раз вернемся к этой проблеме. Не хочется обидеть и людей, поэтому мы делаем аккуратные шаги", - процитировало слова Александр Лукашенко агентство БЕЛТА.По его словам, люди должны жить свободно в своем обществе, нельзя "перегнуть палку"."Карта поляка" - это документ, который власти Польши выдают гражданам некоторых иностранных государств. Его обладатели могут быстрее стать резидентом ЕС, эмигрировав в Польшу, работать в государстве ЕС без рабочей визы или бесплатно получить многократную визу для поездок в Польшу. К 2020 году уже 131 тысяча белорусских граждан оформила "карту поляка".Как сообщало Украина.ру, группа сенаторов ранее инициировала обсуждение закона о лишении гражданства России по рождению за дискредитацию, дезертирство, публичные призывы к действиям против территориальной целостности. Позже большинство сенаторов, которые внесли проект закона на рассмотрение в Госдуму, отозвали свои подписи.

https://ukraina.ru/20230721/1048178249.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр лукашенко, гражданство, белоруссия