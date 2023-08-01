Лукашенко рассказал, кого можно лишить гражданства родной страны - 01.08.2023 Украина.ру
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Лукашенко рассказал, кого можно лишить гражданства родной страны
Лукашенко рассказал, кого можно лишить гражданства родной страны - 01.08.2023 Украина.ру
Лукашенко рассказал, кого можно лишить гражданства родной страны
О том, что делать с обладателями "карты поляка", белорусское государство подумает позже
2023-08-01T14:17
2023-08-01T14:17
новости
александр лукашенко
гражданство
белоруссия
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Только тех врагов, которые борются против своей родной страны, можно лишить гражданства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе."Гражданства можно лишить только тех врагов, которые борются против нашей страны. Что касается карты поляка, мы еще раз вернемся к этой проблеме. Не хочется обидеть и людей, поэтому мы делаем аккуратные шаги", - процитировало слова Александр Лукашенко агентство БЕЛТА.По его словам, люди должны жить свободно в своем обществе, нельзя "перегнуть палку"."Карта поляка" - это документ, который власти Польши выдают гражданам некоторых иностранных государств. Его обладатели могут быстрее стать резидентом ЕС, эмигрировав в Польшу, работать в государстве ЕС без рабочей визы или бесплатно получить многократную визу для поездок в Польшу. К 2020 году уже 131 тысяча белорусских граждан оформила "карту поляка".Как сообщало Украина.ру, группа сенаторов ранее инициировала обсуждение закона о лишении гражданства России по рождению за дискредитацию, дезертирство, публичные призывы к действиям против территориальной целостности. Позже большинство сенаторов, которые внесли проект закона на рассмотрение в Госдуму, отозвали свои подписи.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, александр лукашенко, гражданство, белоруссия
Новости, Александр Лукашенко, гражданство, Белоруссия

Лукашенко рассказал, кого можно лишить гражданства родной страны

14:17 01.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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О том, что делать с обладателями "карты поляка", белорусское государство подумает позже
Только тех врагов, которые борются против своей родной страны, можно лишить гражданства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 августа на встрече с жителями агрогородка Беловежский в Каменецком районе.
"Гражданства можно лишить только тех врагов, которые борются против нашей страны. Что касается карты поляка, мы еще раз вернемся к этой проблеме. Не хочется обидеть и людей, поэтому мы делаем аккуратные шаги", - процитировало слова Александр Лукашенко агентство БЕЛТА.
По его словам, люди должны жить свободно в своем обществе, нельзя "перегнуть палку".
"Карта поляка" - это документ, который власти Польши выдают гражданам некоторых иностранных государств. Его обладатели могут быстрее стать резидентом ЕС, эмигрировав в Польшу, работать в государстве ЕС без рабочей визы или бесплатно получить многократную визу для поездок в Польшу. К 2020 году уже 131 тысяча белорусских граждан оформила "карту поляка".
Как сообщало Украина.ру, группа сенаторов ранее инициировала обсуждение закона о лишении гражданства России по рождению за дискредитацию, дезертирство, публичные призывы к действиям против территориальной целостности. Позже большинство сенаторов, которые внесли проект закона на рассмотрение в Госдуму, отозвали свои подписи.
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