https://ukraina.ru/20230801/1048396076.html

"Трудного - ничего": наши миномётчики рассказали о том, как бьют ВСУ. Видео

"Трудного - ничего": наши миномётчики рассказали о том, как бьют ВСУ. Видео - 01.08.2023 Украина.ру

"Трудного - ничего": наши миномётчики рассказали о том, как бьют ВСУ. Видео

Корреспонденты издания Украина.ру Федор Громов и Игорь Гомольский побывали на позициях миномётной батареи, работающей в зоне СВО. В нашем сюжете вы увидите, как Украина.ру, 01.08.2023

2023-08-01T11:25

2023-08-01T11:25

2023-08-01T11:25

видео

россия

украина

сво

всу

миномет

стрельба

бойцы

днр

мотивация

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Корреспонденты издания Украина.ру Федор Громов и Игорь Гомольский побывали на позициях миномётной батареи, работающей в зоне СВО. В нашем сюжете вы увидите, как проходят боевые стрельбы, а бойцы расскажут о том, как и ради чего они сражаются, а также объяснят, как стать идеальным солдатом.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, сво, всу, миномет, стрельба, бойцы, днр, мотивация, видео