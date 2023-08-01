https://ukraina.ru/20230801/1048396076.html
"Трудного - ничего": наши миномётчики рассказали о том, как бьют ВСУ. Видео
"Трудного - ничего": наши миномётчики рассказали о том, как бьют ВСУ. Видео - 01.08.2023 Украина.ру
"Трудного - ничего": наши миномётчики рассказали о том, как бьют ВСУ. Видео
Корреспонденты издания Украина.ру Федор Громов и Игорь Гомольский побывали на позициях миномётной батареи, работающей в зоне СВО. В нашем сюжете вы увидите, как Украина.ру, 01.08.2023
2023-08-01T11:25
2023-08-01T11:25
2023-08-01T11:25
видео
россия
украина
сво
всу
миномет
стрельба
бойцы
днр
мотивация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048395876_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2e91122f69e02d7ea299b8723ba0ca72.jpg
Корреспонденты издания Украина.ру Федор Громов и Игорь Гомольский побывали на позициях миномётной батареи, работающей в зоне СВО. В нашем сюжете вы увидите, как проходят боевые стрельбы, а бойцы расскажут о том, как и ради чего они сражаются, а также объяснят, как стать идеальным солдатом.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048395876_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_12666a5abfdbe2d888b0cccd23f17fb2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, сво, всу, миномет, стрельба, бойцы, днр, мотивация, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, миномет, стрельба, бойцы, ДНР, мотивация