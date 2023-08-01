https://ukraina.ru/20230801/1048395492.html

Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео

Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео - 01.08.2023 Украина.ру

Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал цели Украины по гарантиям безопасности, а также... Украина.ру, 01.08.2023

2023-08-01T10:58

2023-08-01T10:58

2023-08-01T10:58

александр носович

видео

россия

украина

сво

гарантии

калининград

польша

литва

вмф

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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал цели Украины по гарантиям безопасности, а также рассказал об особенностях польско-литовских отношений: 00:44 – О гарантиях безопасности для Украины вне НАТО; 04:54 - Как Прибалтика избавляется от всего Советского; 09:18 - Особенность польско-литовских отношений; 14:18 - Насколько у США получилось навязать Украину России? 17:58 - Как прошёл День ВМФ в Калининградской области.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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