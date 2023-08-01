Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео - 01.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230801/1048395492.html
Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео
Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео - 01.08.2023 Украина.ру
Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал цели Украины по гарантиям безопасности, а также... Украина.ру, 01.08.2023
2023-08-01T10:58
2023-08-01T10:58
александр носович
видео
россия
украина
сво
гарантии
калининград
польша
литва
вмф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048395373_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3480488e250ed9ca4a1df719813a873.jpg
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал цели Украины по гарантиям безопасности, а также рассказал об особенностях польско-литовских отношений: 00:44 – О гарантиях безопасности для Украины вне НАТО; 04:54 - Как Прибалтика избавляется от всего Советского; 09:18 - Особенность польско-литовских отношений; 14:18 - Насколько у США получилось навязать Украину России? 17:58 - Как прошёл День ВМФ в Калининградской области.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048395373_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f1f8de9eca37dd32de1f1b61c4a498e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
александр носович, видео, россия, украина, сво, гарантии, калининград, польша, литва, вмф, сша, запад, видео
Александр Носович, Видео, Россия, Украина, СВО, гарантии, Калининград, Польша, Литва, ВМФ, США, Запад

Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео

10:58 01.08.2023
 
Читать в
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал цели Украины по гарантиям безопасности, а также рассказал об особенностях польско-литовских отношений:
00:44 – О гарантиях безопасности для Украины вне НАТО;
04:54 - Как Прибалтика избавляется от всего Советского;
09:18 - Особенность польско-литовских отношений;
14:18 - Насколько у США получилось навязать Украину России?
17:58 - Как прошёл День ВМФ в Калининградской области.
 
Александр НосовичВидеоРоссияУкраинаСВОгарантииКалининградПольшаЛитваВМФСШАЗапад
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту
12:48"Меры принимаются": Песков рассказал об угрозе ударов беспилотников в Москве
12:37Депутат Гурулев призвал устроить "прилюдную порку" диверсантам в РФ
12:21Я получил свободу благодаря России. Как одесский журналист сидел в тюрьме, а после обмена уехал в Москву
12:17"Потуги можно понять": депутат Гурулев объяснил, почему Киев попытался атаковать московские небоскребы
12:00"Стоят до смерти": ВСУшники пожаловались американцам на хитрость и стойкость российских военных
11:59Гончаренко: министра обороны Резникова могут уволить ради новой должности
11:57Magyar Nemzet: сила российской армии в том, что она саму себя снабжает оружием
11:25"Трудного - ничего": наши миномётчики рассказали о том, как бьют ВСУ. Видео
10:58Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео
10:52На концерте украинской артистки в Нидерландах прозвучали выстрелы
10:46Бывшего министра строительства ЛНР осудят за хищение более 40 млн рублей из бюджета
10:44Балицкий рассказал о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении
10:30Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУ
10:17Аничкин об атаках украинских дронов по Москве: главное - отсутствие паники
10:12Киевских депутатов обвинили в уклонении от военной службы - ГБР
10:01Оголтелая декоммунизация: российский сенатор заподозрила власти Киева в сумасшествии
09:33Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами
09:13Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа
08:00Первая Мировая война: самая краткая история
Лента новостейМолния