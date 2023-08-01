https://ukraina.ru/20230801/1048395492.html
Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео
Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео - 01.08.2023 Украина.ру
Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал цели Украины по гарантиям безопасности, а также... Украина.ру, 01.08.2023
2023-08-01T10:58
2023-08-01T10:58
2023-08-01T10:58
александр носович
видео
россия
украина
сво
гарантии
калининград
польша
литва
вмф
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал цели Украины по гарантиям безопасности, а также рассказал об особенностях польско-литовских отношений: 00:44 – О гарантиях безопасности для Украины вне НАТО; 04:54 - Как Прибалтика избавляется от всего Советского; 09:18 - Особенность польско-литовских отношений; 14:18 - Насколько у США получилось навязать Украину России? 17:58 - Как прошёл День ВМФ в Калининградской области.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
александр носович, видео, россия, украина, сво, гарантии, калининград, польша, литва, вмф, сша, запад, видео
Александр Носович, Видео, Россия, Украина, СВО, гарантии, Калининград, Польша, Литва, ВМФ, США, Запад
Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru
Александр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал цели Украины по гарантиям безопасности, а также рассказал об особенностях польско-литовских отношений:
00:44 – О гарантиях безопасности для Украины вне НАТО;
04:54 - Как Прибалтика избавляется от всего Советского;
09:18 - Особенность польско-литовских отношений;
14:18 - Насколько у США получилось навязать Украину России?
17:58 - Как прошёл День ВМФ в Калининградской области.