https://ukraina.ru/20230801/1048392365.html

Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа

Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа - 01.08.2023 Украина.ру

Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа

Украина.ру, 01.08.2023

2023-08-01T09:13

2023-08-01T09:13

2023-08-01T09:25

хроники

спецоперация

эксклюзив

всу

военные

запорожское направление

потери

противник

атака

госдеп сша

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Киевские катера-дроны попытались атаковать российские корабли в Черном море. Госдеп предупредил Украину об ударах за пределами страны. Российские военные отразили атаки ВСУ и захватили много натовского оружияМинобороны России во вторник сообщило о попытке Украины атаковать российские патрульные корабли в Черном море тремя безэкипажными катерами.Там подчеркнули, что "корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи".Киев попытался совершить и другие атаки. Так, всего за сутки Вооруженные силы Украины 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."На Донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, ОТРК "Точка", артиллерии (калибра) 155 и 152 миллиметров. На Горловском - восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском - девять обстрелов из РСЗО, БПЛА, артиллерии 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Всего украинские войска выпустили 220 единиц различных боеприпасов.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка и Еленовка.Известно о трех погибших в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка, а также Калининском районе Горловки. В результате обстрелов пострадали 14 мирных жителей в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка и Ясиноватой.В ночь на вторник националисты выпустили 37 снарядов разного калибра по четырем населенным пунктам ДНР."После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.45 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 2.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - отметили в представительстве.Через пять минут украинские войска выпустили еще три натовских снаряда калибра 155 миллиметров по Светлодарску, а в 3.10 обстреляли Никитовский и Калининский районы Горловки четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра, в 6.45 по Никитовскому району было выпущено еще пять снарядов того же калибра.С 4.45 возобновились обстрелы Донецка. До 6.25 украинские военные выпустили по Петровскому и Киевскому районам города 15 снарядов калибров 152 и 155 миллиметров.В 6.30 ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ред.) по направлению: 6.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - указали в ведомстве.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Предупреждения ГосдепаУкраинская сторона в попытках атаковать российские территории нарушает обещания, данные США, не наносить удары за пределами страны.В связи с этим официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер еще раз подчеркнул, что США не поощряют подобные действия Украины, но не диктуют Киеву, как поступать.О "символических центрах" говорил после попытки атаковать беспилотниками Москву президент Украины Владимир Зеленский.В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима Зеленского. По его мнению, теракты ведут к преждевременной смерти президента Украины."Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах", — подчеркнул он.Джонсон добавил, что 90% боевых машин, которые Штаты передали Киеву, были уничтожены в ходе одной российской атаки. По его словам, украинские войска ничего не могут противопоставить в качестве военного удара на поле боя, чтобы помешать российским военным уничтожать технику ВСУ.Он подчеркнул, что Россия продолжает свое военное наступление, в то время как Украина "стремительно проигрывает".Несмотря на предупреждения политиков американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме 33,8 миллиона долларов из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams, сообщили в Пентагоне."General Dynamics Land Systems Inc получила изменение на 33,8 миллиона долларов к контракту на техническую поддержку систем Abrams с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года", - указано в заявлении.Средства, как отмечается, выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.В конце июля газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что первая партия танков Abrams, которую США намерены передать Киеву, будет включать от шести до восьми боевых машин. Всего США планируют отдать Украине 31 танк старой модели M1A1. Власти США собираются начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Захват западного оружия и другие успехи ВС РФВоенный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинское командование увеличило количество так называемых "мясных штурмов" - атак при помощи необученных бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях."Все чаще в авангарде контратакующих украинских подразделений идут малоподготовленные и необученные военнослужащие, а следом за ними вторым эшелоном уже более подготовленные боевики", – объяснил Марочко.По его словам, то, что командование ВСУ использует подобную тактику и стратегию, подтверждают украинские военнопленные.Эксперт также рассказал, что российские военные при продвижении на этих двух направлениях обнаружили большое количество вооружения натовского образца и боеприпасов к нему.Российские войска быстро учатся справляться с западной техникой.Так, Business Insider отмечал, что россияне научились нейтрализовать влияние западных дальнобойных ракет Storm Shadow, которые применяет Украина."С удручающей регулярностью новое чудо-оружие рекламируется как способ изменить правила игры для Украины, но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается", — написало издание.Уточняется, что способность ВС РФ к нейтрализации Storm Shadow может быть связана с их адаптацией к работе РСЗО HIMARS, в том числе за счет радиоэлектронной борьбы и передислокации штабов и логистических объектов за пределы досягаемости ракет.Издание отметило, что значительных ударов по российским войскам с момента внедрения ракет Storm Shadow не было зафиксировано.В конце июля ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow. Однако все они были сбиты российскими системами ПВО.Что касается других успехов, российская армия предотвратила восемь попыток атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Было уничтожено более 100 боевиков, рассказал начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук."В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп", — отметил он.По его словам, российские войска также уничтожили два украинских пикапа и два миномета. Савчук отметил, что расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" сбил украинский БПЛА.Кроме того, военные РФ за сутки пресекли выдвижение двух групп ВСУ в районе УрожайногоПо словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, при поддержке артиллерии на Южнодонецком направлении было пресечено выдвижение одной штурмовой и одной разведгруппы ВСУ."Понеся потери, противник отступил", — отметил Чехов.Также на Запорожском направлении российские военные уничтожили корректируемым снарядом "Краснополь" танк Т-72М1 Вооруженных сил Украины.

https://ukraina.ru/20230731/1048372314.html

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Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, всу, военные, запорожское направление, потери, противник, атака, госдеп сша, сша