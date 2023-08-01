Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа - 01.08.2023 Украина.ру
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Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа
Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа - 01.08.2023 Украина.ру
Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа
Украина.ру, 01.08.2023
2023-08-01T09:13
2023-08-01T09:25
хроники
спецоперация
эксклюзив
всу
военные
запорожское направление
потери
противник
атака
госдеп сша
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Киевские катера-дроны попытались атаковать российские корабли в Черном море. Госдеп предупредил Украину об ударах за пределами страны. Российские военные отразили атаки ВСУ и захватили много натовского оружияМинобороны России во вторник сообщило о попытке Украины атаковать российские патрульные корабли в Черном море тремя безэкипажными катерами.Там подчеркнули, что "корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи".Киев попытался совершить и другие атаки. Так, всего за сутки Вооруженные силы Украины 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."На Донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, ОТРК "Точка", артиллерии (калибра) 155 и 152 миллиметров. На Горловском - восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском - девять обстрелов из РСЗО, БПЛА, артиллерии 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.Всего украинские войска выпустили 220 единиц различных боеприпасов.Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка и Еленовка.Известно о трех погибших в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка, а также Калининском районе Горловки. В результате обстрелов пострадали 14 мирных жителей в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка и Ясиноватой.В ночь на вторник националисты выпустили 37 снарядов разного калибра по четырем населенным пунктам ДНР."После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.45 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 2.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - отметили в представительстве.Через пять минут украинские войска выпустили еще три натовских снаряда калибра 155 миллиметров по Светлодарску, а в 3.10 обстреляли Никитовский и Калининский районы Горловки четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра, в 6.45 по Никитовскому району было выпущено еще пять снарядов того же калибра.С 4.45 возобновились обстрелы Донецка. До 6.25 украинские военные выпустили по Петровскому и Киевскому районам города 15 снарядов калибров 152 и 155 миллиметров.В 6.30 ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ред.) по направлению: 6.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - указали в ведомстве.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Предупреждения ГосдепаУкраинская сторона в попытках атаковать российские территории нарушает обещания, данные США, не наносить удары за пределами страны.В связи с этим официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер еще раз подчеркнул, что США не поощряют подобные действия Украины, но не диктуют Киеву, как поступать.О "символических центрах" говорил после попытки атаковать беспилотниками Москву президент Украины Владимир Зеленский.В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима Зеленского. По его мнению, теракты ведут к преждевременной смерти президента Украины."Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах", — подчеркнул он.Джонсон добавил, что 90% боевых машин, которые Штаты передали Киеву, были уничтожены в ходе одной российской атаки. По его словам, украинские войска ничего не могут противопоставить в качестве военного удара на поле боя, чтобы помешать российским военным уничтожать технику ВСУ.Он подчеркнул, что Россия продолжает свое военное наступление, в то время как Украина "стремительно проигрывает".Несмотря на предупреждения политиков американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме 33,8 миллиона долларов из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams, сообщили в Пентагоне."General Dynamics Land Systems Inc получила изменение на 33,8 миллиона долларов к контракту на техническую поддержку систем Abrams с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года", - указано в заявлении.Средства, как отмечается, выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.В конце июля газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что первая партия танков Abrams, которую США намерены передать Киеву, будет включать от шести до восьми боевых машин. Всего США планируют отдать Украине 31 танк старой модели M1A1. Власти США собираются начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Захват западного оружия и другие успехи ВС РФВоенный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинское командование увеличило количество так называемых "мясных штурмов" - атак при помощи необученных бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях."Все чаще в авангарде контратакующих украинских подразделений идут малоподготовленные и необученные военнослужащие, а следом за ними вторым эшелоном уже более подготовленные боевики", – объяснил Марочко.По его словам, то, что командование ВСУ использует подобную тактику и стратегию, подтверждают украинские военнопленные.Эксперт также рассказал, что российские военные при продвижении на этих двух направлениях обнаружили большое количество вооружения натовского образца и боеприпасов к нему.Российские войска быстро учатся справляться с западной техникой.Так, Business Insider отмечал, что россияне научились нейтрализовать влияние западных дальнобойных ракет Storm Shadow, которые применяет Украина."С удручающей регулярностью новое чудо-оружие рекламируется как способ изменить правила игры для Украины, но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается", — написало издание.Уточняется, что способность ВС РФ к нейтрализации Storm Shadow может быть связана с их адаптацией к работе РСЗО HIMARS, в том числе за счет радиоэлектронной борьбы и передислокации штабов и логистических объектов за пределы досягаемости ракет.Издание отметило, что значительных ударов по российским войскам с момента внедрения ракет Storm Shadow не было зафиксировано.В конце июля ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow. Однако все они были сбиты российскими системами ПВО.Что касается других успехов, российская армия предотвратила восемь попыток атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Было уничтожено более 100 боевиков, рассказал начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук."В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп", — отметил он.По его словам, российские войска также уничтожили два украинских пикапа и два миномета. Савчук отметил, что расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" сбил украинский БПЛА.Кроме того, военные РФ за сутки пресекли выдвижение двух групп ВСУ в районе УрожайногоПо словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, при поддержке артиллерии на Южнодонецком направлении было пресечено выдвижение одной штурмовой и одной разведгруппы ВСУ."Понеся потери, противник отступил", — отметил Чехов.Также на Запорожском направлении российские военные уничтожили корректируемым снарядом "Краснополь" танк Т-72М1 Вооруженных сил Украины.
https://ukraina.ru/20230731/1048372314.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, спецоперация, эксклюзив, всу, военные, запорожское направление, потери, противник, атака, госдеп сша, сша
Хроники, Спецоперация, Эксклюзив, ВСУ, военные, Запорожское направление, потери, противник, атака, Госдеп США, США

Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа

09:13 01.08.2023 (обновлено: 09:25 01.08.2023)
 
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© РИА Новости . Алексей Даничев
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киевские катера-дроны попытались атаковать российские корабли в Черном море. Госдеп предупредил Украину об ударах за пределами страны. Российские военные отразили атаки ВСУ и захватили много натовского оружия
Минобороны России во вторник сообщило о попытке Украины атаковать российские патрульные корабли в Черном море тремя безэкипажными катерами.
"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 километрах юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки все три безэкипажных катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей", - сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что "корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков" Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи".
Киев попытался совершить и другие атаки.
Так, всего за сутки Вооруженные силы Украины 59 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"На Донецком направлении противник совершил 42 обстрела из РСЗО, ОТРК "Точка", артиллерии (калибра) 155 и 152 миллиметров. На Горловском - восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На Ясиноватском - девять обстрелов из РСЗО, БПЛА, артиллерии 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.
Всего украинские войска выпустили 220 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов ДНР: Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка и Еленовка.
Известно о трех погибших в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка, а также Калининском районе Горловки. В результате обстрелов пострадали 14 мирных жителей в Ворошиловском и Куйбышевском районах Донецка и Ясиноватой.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Вчера, 13:10
Разговор с Эрдоганом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 31 июляСтала известна дата планируемого разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинские военные наносят удары по регионам России
В ночь на вторник националисты выпустили 37 снарядов разного калибра по четырем населенным пунктам ДНР.
"После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 01.45 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 2.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - отметили в представительстве.
Через пять минут украинские войска выпустили еще три натовских снаряда калибра 155 миллиметров по Светлодарску, а в 3.10 обстреляли Никитовский и Калининский районы Горловки четырьмя снарядами калибра 152 миллиметра, в 6.45 по Никитовскому району было выпущено еще пять снарядов того же калибра.
С 4.45 возобновились обстрелы Донецка. До 6.25 украинские военные выпустили по Петровскому и Киевскому районам города 15 снарядов калибров 152 и 155 миллиметров.
В 6.30 ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ред.) по направлению: 6.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - указали в ведомстве.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Предупреждения Госдепа
Украинская сторона в попытках атаковать российские территории нарушает обещания, данные США, не наносить удары за пределами страны.
В связи с этим официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер еще раз подчеркнул, что США не поощряют подобные действия Украины, но не диктуют Киеву, как поступать.
"Я бы не согласился с интерпретацией того, что означают "символические центры". Мы не поощряем и не обеспечиваем возможности для ударов за пределами границ Украины. Но, как мы говорили много раз, это Украине решать, как вести войну", - сказал Миллер.
О "символических центрах" говорил после попытки атаковать беспилотниками Москву президент Украины Владимир Зеленский.
В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима Зеленского. По его мнению, теракты ведут к преждевременной смерти президента Украины.
"Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах", — подчеркнул он.
Джонсон добавил, что 90% боевых машин, которые Штаты передали Киеву, были уничтожены в ходе одной российской атаки. По его словам, украинские войска ничего не могут противопоставить в качестве военного удара на поле боя, чтобы помешать российским военным уничтожать технику ВСУ.
Он подчеркнул, что Россия продолжает свое военное наступление, в то время как Украина "стремительно проигрывает".
бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Вчера, 09:45
Встреча в Саудовской Аравии, в ожидании прорыва. Главное на Украине на утро 31 июляГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил встречу в Саудовской Аравии и переговоры с США по гарантиям безопасности. Командующий украинской Нацгвардии Александр Пивненко рассказал о том, стоит ли ожидать прорыва ВСУ на южном направлении
Несмотря на предупреждения политиков американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме 33,8 миллиона долларов из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams, сообщили в Пентагоне.
"General Dynamics Land Systems Inc получила изменение на 33,8 миллиона долларов к контракту на техническую поддержку систем Abrams с оценочной датой завершения 31 декабря 2024 года", - указано в заявлении.
Средства, как отмечается, выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.
В конце июля газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что первая партия танков Abrams, которую США намерены передать Киеву, будет включать от шести до восьми боевых машин. Всего США планируют отдать Украине 31 танк старой модели M1A1. Власти США собираются начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Захват западного оружия и другие успехи ВС РФ
Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинское командование увеличило количество так называемых "мясных штурмов" - атак при помощи необученных бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях.
"Все чаще в авангарде контратакующих украинских подразделений идут малоподготовленные и необученные военнослужащие, а следом за ними вторым эшелоном уже более подготовленные боевики", – объяснил Марочко.
По его словам, то, что командование ВСУ использует подобную тактику и стратегию, подтверждают украинские военнопленные.
Эксперт также рассказал, что российские военные при продвижении на этих двух направлениях обнаружили большое количество вооружения натовского образца и боеприпасов к нему.
"В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию. Все, что досталось нашим военнослужащим в качестве трофеев, тщательно проверяется, изучается, документируется и отправляется на склады, где решением комиссии по ВВТ определяется его дальнейшая судьба", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Российские войска быстро учатся справляться с западной техникой.
Так, Business Insider отмечал, что россияне научились нейтрализовать влияние западных дальнобойных ракет Storm Shadow, которые применяет Украина.
"С удручающей регулярностью новое чудо-оружие рекламируется как способ изменить правила игры для Украины, но его блеск тускнеет по мере того, как Россия к нему приспосабливается", — написало издание.
Уточняется, что способность ВС РФ к нейтрализации Storm Shadow может быть связана с их адаптацией к работе РСЗО HIMARS, в том числе за счет радиоэлектронной борьбы и передислокации штабов и логистических объектов за пределы досягаемости ракет.
Издание отметило, что значительных ударов по российским войскам с момента внедрения ракет Storm Shadow не было зафиксировано.
В конце июля ВСУ попытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью, выпустив двенадцать дальнобойных ракет Storm Shadow. Однако все они были сбиты российскими системами ПВО.
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 14:17
"Колоссальные безвозвратные потери". Главное на Украине на 14:00 28 июля
Что касается других успехов, российская армия предотвратила восемь попыток атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. Было уничтожено более 100 боевиков, рассказал начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук.
"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп", — отметил он.
По его словам, российские войска также уничтожили два украинских пикапа и два миномета. Савчук отметил, что расчет зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" сбил украинский БПЛА.
Кроме того, военные РФ за сутки пресекли выдвижение двух групп ВСУ в районе Урожайного
По словам начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова, при поддержке артиллерии на Южнодонецком направлении было пресечено выдвижение одной штурмовой и одной разведгруппы ВСУ.
"Понеся потери, противник отступил", — отметил Чехов.
Также на Запорожском направлении российские военные уничтожили корректируемым снарядом "Краснополь" танк Т-72М1 Вооруженных сил Украины.
 
ХроникиСпецоперацияЭксклюзивВСУвоенныеЗапорожское направлениепотерипротивникатакаГосдеп СШАСША
 
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Заголовок открываемого материала
09:33Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами
09:13Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа
08:00Первая Мировая война: самая краткая история
06:45"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел"
06:30Военный эксперт считает, что горящие "Леопарды" ВСУ важнее, чем уничтоженные рельсы
06:15Эксперт рассказал о том, сколько Россия будет перемалывать ВСУ и почему нам не нужна "вторая Прохоровка"
06:10Военный эксперт объяснил, почему СВО - это "не освобождение Украины, а заход в Восточную Пруссию"
06:00"У них нет резервов". Полковник Баранец о том, где ВСУ собрали силы для решающего удара
05:45Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине
05:30"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны
05:15"Это не месть Одессе". Военный эксперт раскрыл, зачем ВС РФ уничтожают украинские порты
05:06Дело не в "захвате Жмеринки". Военный эксперт назвал главное условие освобождения Донбасса
05:00Дело не в рельсах. Военный эксперт объяснил, куда должна бить Россия, чтобы перерубить логистику ВСУ
04:56"Их этому не учили". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не могут "прогрызть" первую линию обороны
04:52Хроника энергетической войны. Цены на нефть растут, как и спрос на уголь
04:40Повышение налогов и вторая попытка контрнаступления. Что ожидает Украину в августе
04:27Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а ей нужны колонии в Белоруссии и Прибалтике
04:24Военный эксперт рассказал, как Россия "длинной рукой" уничтожает дальние тылы ВСУ
04:20Жужжащая саранча наступает. Несколько секретов и советов про дроны, атаковавшие "Москва-Сити"
04:02"Украина в тупике". Эксперты в Киеве гадают о будущем – оно может быть страшным
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