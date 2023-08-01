https://ukraina.ru/20230801/1048390194.html

Уроборос: 100 лет началу приучения украинцев к украинскому

Уроборос: 100 лет началу приучения украинцев к украинскому - 01.08.2023 Украина.ру

Уроборос: 100 лет началу приучения украинцев к украинскому

Что бы там ни говорили о вкладе в построение украинской нации австрийского генштаба, режимов Петлюры и Скоропадского, пионерами административной украинизации были всё же большевики. Прошло 100 лет, большевики сурово осуждены декоммунизаторами, но большевистские повадки остались в неприкосновенности

2023-08-01T13:54

2023-08-01T13:54

2023-08-01T13:54

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1 августа 1923 года в советской Украине формально началась "украинизация", продолжавшаяся почти 10 лет. Хотя процесс инициировали и направляли из Москвы, на месте у него нашлось немало фанатичных адептов.К началу 1920-х большевики контролировали большую часть территорий современной Украины, но значительная часть населения Украинской ССР их не поддерживала. Жесткая политика "военного коммунизма" не нравилась крестьянству, поэтому продразвёрстку заменили продналогом в рамках Новой экономической политики (НЭП).С интеллигенцией было сложнее. В 1917-21 годах на Украине начался процесс национального возрождения. В резолюции от 22 апреля 1917 года Центральная Рада Украинской Народной Республики (УНР), определила, что свою деятельность она проводит, "стоя на принципе украинизации всей жизни в Украине". Эта тенденция продолжалась и при Гетманате, и при Директории УНР.Потому заигрывания большевиков с украинскими националистами начались ещё до окончательного установления советской власти на Украине. 9 марта 1919 года Временное рабоче-крестьянское правительство УССР приняло постановление "Об обязательном изучении в школах местного языка, а также истории и географии Украины". А в начале декабря 1919-го, в ходе обсуждения "украинского вопроса" на VIII Всероссийской конференции РКП(б), Владимир Ленин акцентировал на необходимости "сыграть в поддавки, сделать максимальные уступки националистическим тенденциям".Кстати, на этой конференции ему достаточно резко ответил тогдашний член ЦК КП(б)У, в прошлом личный секретарь Ленина – Владимир Затонский, который заявил: "если речь идёт об украинском языке, то это не уступка. Это старая привычка товарищей смотреть на Украину как на Малороссию, как на часть Российской империи – привычка, вбитая вам тысячелетиями существования российского империализма".22 февраля 1920 года Ленин писал Иосифу Сталину, тогда главе Укрсовтрудармии и члену Реввоенсовета Юго-Западного фронта: "необходимо немедленно завести переводчиков во всех штабах и военных учреждениях, обязав, безусловно, принимать все заявления и бумаги на украинском языке. Это безусловно необходимо – по отношению к языку все уступки и максимум равноправия". А днём ранее Всеукраинский Центральный исполнительный комитет (высший представительский орган) УССР принял постановление "Об употреблении во всех учреждениях украинского языка наравне с великорусским".Сталин, который, кроме всего прочего, был народным комиссаром по делам национальностей. Он особо не скрывал, что целью этого было противостояние "великорусскому шовинизму"."Недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская нация – выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская нация существует, и развитие её культуры составляет обязанность коммунистов. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы" – заявил Сталин на Х съезде РКП(б) 10 марта 1921 года.У поддержки украинских националистических тенденций со стороны большевиков и внешнеполитические задачи. Во-первых, они пытались сформировать позитивный имидж СССР как государства, в котором реализовывается право наций на самоопределение. Во-вторых – привлечь на свою сторону украинцев, которые проживали за пределами Советского Союза, в эмиграции и на украинских этнических землях в составе других государств.В апреле 1923 года на XII съезде РКП(б) большевики провозгласили политику "коренизации". Согласно ней, органы государственной власти национальных республик должны были перейти на родной язык и развивать национальную культуру, а в партийное руководство выдвигались представители коренного населения.На Украине эта политика приняла форму "украинизации" и стала самой масштабной из всех советских республик. Более того, позже "украинизация" перекинулась даже на территории, которые не входили в состав УССР – на Кубань и Северный Кавказ.Начали большевики в духе Бисмарка– со школ. 27 июля 1923 года Совет народных комиссаров УССР издал декрет "О мерах в деле украинизации школьно-воспитательных и культурно-образовательных учреждений", который предусматривал переход на украинский язык преподавания в учебных заведениях.Но формальным началом масштабной украинизации считается принятое 1 августа 1923 года совместное постановление ВУЦИК и СНК УССР "Об обеспечении равноправия языков и о содействии развитию украинской культуры". Его целью было "увеличение украинизации всего государственного аппарата" и фактическая дискриминация русского языка.Поначалу с "украинизацией" вышел своеобразный парадокс: требование проводить её шло из Москвы, а местные власти в Харькове, который тогда был столицей УССР, его всячески саботировали, и "правильные" постановления принимали лишь для галочки.Так, первый секретарь ЦК КП(б)У Эммануил Квиринг опасался, что "коммунистическая" украинизация может перерасти в "петлюровскую". Выходец из поволжских немцев, он почти не говорил по-украински, русскую культуру считал передовой, а украинскую называл "низшей культурой села". А второй секретарь КП(б)У Дмитрий Лебедь и вовсе был открытым врагом "украинизации".Первую волну "украинизации", которая продолжалась до апреля 1925 года, называли "украинизацией по декрету". Её поддерживали только 18% коммунистов на Украине, и почти за два года в органах центральной власти УССР удалось украинизировать лишь около 15% делопроизводства.Однако в сфере образования уже на первом этапе были достигнуты большие успехи. Количество школ с украинским языком обучения увеличилось с 50% в 1922 году до 78% в 1925-м. За тот же период количество украиноязычных профшкол выросло с 2% до 22%, техникумов – с 16% до 31%, вузов – с 17% до 24%. Это и неудивительно, ведь наркомом образования УССР в 1922-1924 годах был Владимир Затонский. Кроме этого, количество книг на украинском языке увеличилось в республике с 31% до 40%, журналов – с 32% до 45%, газет – с 38% до 39%.Но всего этого Москве показалось недостаточно, и за дело взялись украинские национал-коммунисты: уроженец Житомирской области Александр Шумский и выходец из Донецкой области Николай Скрипник. На протяжении 1920-х – начала 1930-х они были наркомами образования УССР.Шумский считал, что одним из главных тормозов "украинизации" являются малороссы. Это, по его словам, "ничтожный, шкурный тип", "беспринципно-лицемерный, по-рабски двоедушный и предательски-лестный". А опекаемый Шумским писатель Мыкола Хвылевой (настоящее имя – Николай Фитилёв) в 1926 году даже написал памфлет "Украина или Малороссия?"Хвылевой выдвинул лозунг "Прочь от Москвы!", утверждая о вреде для украинцев русской культуры и призывая ориентироваться на "психологическую Европу". В ответ Сталин заявил о необходимости бороться с "тёмной стороной украинизации" и "крайностями Хвылевого в рядах коммунистов".Николай Скрипник, который в 1927 году сменил Шумского на должности наркома образования УССР, был убеждённым большевиком и беспощадно боролся с любыми врагами Советской власти. Но при этом он постоянно подчеркивал независимость украинской культуры от российской, а иногда даже ездил в Москву с переводчиком и выступал там на украинском языке. Скрипник ужесточил требования к знанию украинского языка для чиновников, а тех, кто не справлялся, увольнял лично. Именно он в 1928 году добился утверждения так называемого "скрипниковского правописания", основанного на галицком диалекте.Политика "украинизации" была успешно реализована в образовании, культуре, науке и прессе. К началу 1930-х в УССР количество школ с украинским языком обучения перевалило за 80%, на украинский язык перешли две трети высших учебных заведений. Украиноязычная пресса составляла 89% всего тиража газет в республике, три четверти театров ставили спектакли на украинском языке. На Одесской и Киевской киностудиях снимались украинские фильмы. Огромными тиражами печатались произведения классиков украинской литературы и молодых авторов.Сработал и внешнеполитический расчет большевиков. Многие украинские эмигранты из Берлина, Вены, Праги и Парижа тоже поверили в серьезность курса на "украинизацию" и стали возвращаться в УССР. Среди них были, к примеру, Михаил Грушевский и бывший генерал армии УНР Юрий Тютюнник.Кстати, ещё одной сферой, на которую нарком образования обращал особое внимание, была армия. Там все говорили только на русском, хотя к тому времени в СССР перешли на территориальный принцип формирования подразделений. Скрипник требовал проводить среди солдат образовательную работу на украинском языке и курировал харьковскую "Школу красных старшин", которая к началу 1930-х подготовила около тысячи украинских командных кадров среднего звена, при этом часть воинских частей перешли на украинский язык.Не исключено, что именно попытки "украинизации" Красной Армии на территории Украины привели к тому, что в Москве в декабре 1932 году решили свернуть эту политику, как угрозу для советской власти. В 1933 году под репрессии попали и главные проводники "украинизации" – Шумский и Скрипник.Шумского обвинили в "национальном уклонизме" и отправили на Соловки, а затем в ссылку в Красноярск. Согласно легенде, его убили в 1946 году по личному распоряжению Сталина. Скрипника же публично критиковали на партийных собраниях. После одного из заседаний, на котором его в очередной раз обвинили в национализме, Скрипник 7 июля 1933 года застрелился в своем рабочем кабинете.По иронии судьбы и Сталина, сворачиванием "украинизации" занялся тот, кто её начинал – Владимир Затонский, назначенный наркомом образования УССР после Скрипника. Одним из первых его шагов в новой старой должности стали отмена "скрипниковского правописания", инициирование решения об унификации российской и украинской образовательных систем и написании совместных учебников, а также увеличение количества часов для изучения русского языка и литературы в школах УССР.

https://ukraina.ru/20230422/1045460374.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

история, история украины, история ссср, украинизация, большевики