https://ukraina.ru/20230801/1048389910.html
"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел"
"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел" - 01.08.2023 Украина.ру
"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел"
Для Украины принципиально важно отбить Артемовск. Он имеет для неё символическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-08-01T06:45
2023-08-01T06:45
2023-08-01T06:45
новости
наступление
артёмовск (бахмут)
всу
вс рф
днр
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В ситуации с Артемовском все зависит от хитрости ума и ловкости российских командиров. Много раз, когда ВС РФ уходили из населенных пунктов, ВСУ потом оказывались в ловушке, "задрав штаны убегая оттуда с огромными потерями", рассказал Баранец.Противнику важно захватить Артемовск, потому что возле него есть внушительные командные высоты. Кто владеет высотами, тот владеет тактическим преимуществом, отметил он.Артёмовск сейчас превращен в руины. Но главное, что там нет гражданского населения. Раньше ВС РФ не бомбили населенные пункты, потому что противник размещал пушки и танки возле жилых домов. А теперь, если ВСУ зайдут в город, мы устроим им "большую кашу", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048386838.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, артёмовск (бахмут), всу, вс рф, днр
Новости, наступление, Артёмовск (Бахмут), ВСУ, ВС РФ, ДНР
"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел"
Для Украины принципиально важно отбить Артемовск. Он имеет для неё символическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
В ситуации с Артемовском все зависит от хитрости ума и ловкости российских командиров. Много раз, когда ВС РФ уходили из населенных пунктов, ВСУ потом оказывались в ловушке, "задрав штаны убегая оттуда с огромными потерями", рассказал Баранец.
Противнику важно захватить Артемовск, потому что возле него есть внушительные командные высоты. Кто владеет высотами, тот владеет тактическим преимуществом, отметил он.
"Сейчас надо посмотреть на линию фронта. Где она выгибается, где у нас слабые места. Я не исключаю, что мы откатимся из Артемовска, а потом выяснится, что мы обошли город слева и справа, устроив ВСУ "бахмутский котел", - подчеркнул эксперт.
Артёмовск сейчас превращен в руины. Но главное, что там нет гражданского населения. Раньше ВС РФ не бомбили населенные пункты, потому что противник размещал пушки и танки возле жилых домов. А теперь, если ВСУ зайдут в город, мы устроим им "большую кашу", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь