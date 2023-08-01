"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел" - 01.08.2023 Украина.ру
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"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел"
"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел" - 01.08.2023 Украина.ру
"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел"
Для Украины принципиально важно отбить Артемовск. Он имеет для неё символическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-08-01T06:45
2023-08-01T06:45
новости
наступление
артёмовск (бахмут)
всу
вс рф
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В ситуации с Артемовском все зависит от хитрости ума и ловкости российских командиров. Много раз, когда ВС РФ уходили из населенных пунктов, ВСУ потом оказывались в ловушке, "задрав штаны убегая оттуда с огромными потерями", рассказал Баранец.Противнику важно захватить Артемовск, потому что возле него есть внушительные командные высоты. Кто владеет высотами, тот владеет тактическим преимуществом, отметил он.Артёмовск сейчас превращен в руины. Но главное, что там нет гражданского населения. Раньше ВС РФ не бомбили населенные пункты, потому что противник размещал пушки и танки возле жилых домов. А теперь, если ВСУ зайдут в город, мы устроим им "большую кашу", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048386838.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, наступление, артёмовск (бахмут), всу, вс рф, днр
Новости, наступление, Артёмовск (Бахмут), ВСУ, ВС РФ, ДНР

"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел"

06:45 01.08.2023
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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Для Украины принципиально важно отбить Артемовск. Он имеет для неё символическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
В ситуации с Артемовском все зависит от хитрости ума и ловкости российских командиров. Много раз, когда ВС РФ уходили из населенных пунктов, ВСУ потом оказывались в ловушке, "задрав штаны убегая оттуда с огромными потерями", рассказал Баранец.
Противнику важно захватить Артемовск, потому что возле него есть внушительные командные высоты. Кто владеет высотами, тот владеет тактическим преимуществом, отметил он.
"Сейчас надо посмотреть на линию фронта. Где она выгибается, где у нас слабые места. Я не исключаю, что мы откатимся из Артемовска, а потом выяснится, что мы обошли город слева и справа, устроив ВСУ "бахмутский котел", - подчеркнул эксперт.
Артёмовск сейчас превращен в руины. Но главное, что там нет гражданского населения. Раньше ВС РФ не бомбили населенные пункты, потому что противник размещал пушки и танки возле жилых домов. А теперь, если ВСУ зайдут в город, мы устроим им "большую кашу", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 18:08
Полковник Геннадий Алехин: Россия устроила огневой налет на Харьков, чтобы отрезать ВСУ от ДнепраХарьковско-Купянское направление будет иметь приоритетное значение для дальнейшего хода СВО. Нам в любом случае придется создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов
 
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