https://ukraina.ru/20230801/1048389910.html

"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел"

"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел" - 01.08.2023 Украина.ру

"Убегали задрав штаны". Полковник Баранец о том, как Россия отправит ВСУ в "Бахмутский котел"

Для Украины принципиально важно отбить Артемовск. Он имеет для неё символическое значение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-08-01T06:45

2023-08-01T06:45

2023-08-01T06:45

новости

наступление

артёмовск (бахмут)

всу

вс рф

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В ситуации с Артемовском все зависит от хитрости ума и ловкости российских командиров. Много раз, когда ВС РФ уходили из населенных пунктов, ВСУ потом оказывались в ловушке, "задрав штаны убегая оттуда с огромными потерями", рассказал Баранец.Противнику важно захватить Артемовск, потому что возле него есть внушительные командные высоты. Кто владеет высотами, тот владеет тактическим преимуществом, отметил он.Артёмовск сейчас превращен в руины. Но главное, что там нет гражданского населения. Раньше ВС РФ не бомбили населенные пункты, потому что противник размещал пушки и танки возле жилых домов. А теперь, если ВСУ зайдут в город, мы устроим им "большую кашу", заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048386838.html

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новости, наступление, артёмовск (бахмут), всу, вс рф, днр