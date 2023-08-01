https://ukraina.ru/20230801/1048387246.html

Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУ

Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУ - 01.08.2023 Украина.ру

Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУ

Сейчас в противостоянии с Украиной начинается схватка, которая по своей логике напоминает Сталинградскую или Курскую битву. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2023-08-01T10:30

2023-08-01T10:30

2023-08-01T10:30

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Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную украинскую группировку. По некоторым оценкам, у Киева есть в резерве еще девять бригад, рассказал Баранец.Россия должна максимально ослабить боевой потенциал группировки ВСУ. Если это удастся, она направимтсвои главные усилия на два главных вектора. Во-первых, надо изгнать ВСУ из Донецкой и Луганской областей. Противник готовился к обороне на годы и установил "линию Маннергейма" в Славянске и Краматорске, добавил Баранец.Второе: у российских военных много работы на юге. Принципиально важно отрубить Украину от Черного моря, взяв под полный контроль Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу. Российские войска приступят к выполнению этих задач, когда завершится главное сражение, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048382755.html

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новости, всу, наступление, славянск, херсон, запорожье