https://ukraina.ru/20230801/1048387246.html
Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУ
Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУ - 01.08.2023 Украина.ру
Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУ
Сейчас в противостоянии с Украиной начинается схватка, которая по своей логике напоминает Сталинградскую или Курскую битву. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2023-08-01T10:30
2023-08-01T10:30
2023-08-01T10:30
новости
всу
наступление
славянск
херсон
запорожье
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Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную украинскую группировку. По некоторым оценкам, у Киева есть в резерве еще девять бригад, рассказал Баранец.Россия должна максимально ослабить боевой потенциал группировки ВСУ. Если это удастся, она направимтсвои главные усилия на два главных вектора. Во-первых, надо изгнать ВСУ из Донецкой и Луганской областей. Противник готовился к обороне на годы и установил "линию Маннергейма" в Славянске и Краматорске, добавил Баранец.Второе: у российских военных много работы на юге. Принципиально важно отрубить Украину от Черного моря, взяв под полный контроль Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу. Российские войска приступят к выполнению этих задач, когда завершится главное сражение, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048382755.html
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2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, наступление, славянск, херсон, запорожье
Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУ
Сейчас в противостоянии с Украиной начинается схватка, которая по своей логике напоминает Сталинградскую или Курскую битву. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Главная задача для ВС РФ на данном этапе - уничтожить самую крупную украинскую группировку. По некоторым оценкам, у Киева есть в резерве еще девять бригад, рассказал Баранец.
"Если противник хочет назвать это решающей фазой, пусть называет. Мы ее будем называть решающей битвой за перехват стратегической инициативы. Но даже когда мы перехватим эту стратегическую инициативу, у нас будет очень много работы", - подчеркнул эксперт.
Россия должна максимально ослабить боевой потенциал группировки ВСУ. Если это удастся, она направимтсвои главные усилия на два главных вектора. Во-первых, надо изгнать ВСУ из Донецкой и Луганской областей. Противник готовился к обороне на годы и установил "линию Маннергейма" в Славянске и Краматорске, добавил Баранец.
Второе: у российских военных много работы на юге. Принципиально важно отрубить Украину от Черного моря, взяв под полный контроль Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу. Российские войска приступят к выполнению этих задач, когда завершится главное сражение, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь