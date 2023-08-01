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Чем воюют на Украине. "Бобры" за работой в зоне СВО

Чем воюют на Украине. "Бобры" за работой в зоне СВО - 01.08.2023 Украина.ру

Чем воюют на Украине. "Бобры" за работой в зоне СВО

В зоне специальной военной операции на Украине специалистов инженерно-саперных подразделений называют бобрами. На что сами понтонеры не обижаются

2023-08-01T13:21

2023-08-01T13:21

2023-08-01T13:21

эксклюзив

сво

украина

россия

мосты

инженерные войска вс рф

всу

лнр

саперы

краз

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Вековые традицииРано или поздно сухопутные войска, проводящие боевую операцию, сталкиваются с необходимостью навести понтонные переправы через реку. Традиция наводить мосты, а не обходить водные преграды, появилась в России еще несколько веков назад. Тогда для прорывов по водной глади использовались парусиновые понтонные переправы. Они представляли собой деревянный каркас, обтянутый тяжёлой̆ плотной тканью. Эта "техника" пригодилась русской̆ армии в Семилетней войне и помогла перебрасывать конницу и пушки через небольшие устья рек. Понтоны применялись в русско-турецкой войне 1877—1878 годов при форсировании войсками Дуная у Зимницы.Практически сразу возникли споры на тему эффективности: что лучше, понтонная переправа или паромное снабжение войск? Точного и однозначного ответа на этот вопрос нет до сих пор: опыт первой̆ и второй̆ мировых войн показывает, что собрать понтоны спокойно можно лишь в идеальных условиях, которые, как показывает практика, никогда не наступают.Вторая мировая война стала основным катализатором развития технологий переправы через реки: использовались не только специальные воинские части, но и готовые мостовые конструкции. Ими пользовались красноармейцы и войска Вермахта. Наиболее серьезно к этому вопросу подошли британцы — чтобы быстро разворачивать переправы через обрывы и пересохшие реки, использовался специальный̆ танк "Черчилль", который̆ не мог ни нормально стрелять, ни быстро передвигаться. Единственное, что могла такая техника, — раскладывать для войск специальный̆ пандус.Одной̆ из главных трудностей̆ при выходе раньше считалась внезапность появления водной преграды. Обычно войска выходили к ней̆ неожиданно для себя (реже — для противника). С появлением спутниковой̆ и воздушной̆ разведки проблема частично ушла, однако никуда не делась другая трудность — разнородность войск. Вместе с мотострелковыми подразделениями могут наступать танковые части, разведка, связь, снабжение и многие другие.Для сокращения времени на переброску подразделений в 60-х годах в СССР был разработан ПТС — плавающий̆ транспортер средний̆. По сути, это военный̆ эвакуатор на гусеницах с площадкой̆, где запросто можно припарковать военный̆ грузовик "Урал". Отличительной̆ особенностью машины стал угол въезда на берег — ПТС с грузом мог выходить на берег там, где этого не могли сделать бронетранспортеры (БТР) и плавающие боевые машины пехоты (БМП).Идея создания понтонных переправ так увлекла военных, что проект жив до сих пор: в российской̆ армии на основе советских технологий построили ПДП — переправочно-десантный̆ паром. Это 30-тонная машина, способная возить на себе грузы массой̆ до 60 тонн.Кстати, понтоны советской̆ конструкции знают и ценят на Западе. Американские войска, проводившие штурм иракского Мосула в 2016—2017 году, использовали для переброски подразделений советские плавающие переправы вместо собственных. Оказалось, что для развертывания таких переправ не нужно дополнительное оборудование вроде кранов и погрузчиков. Скинул в воды "Тигра" — и путь готов. Правда, с понтонами есть одна проблема. Они не могут оставаться на одном месте навсегда. По мере продвижения армии их нужно собрать, погрузить на грузовики и везти дальше. Но как быть, если переправа нужна, а понтонов уже нет? Звать на помощь военных строителей̆. Они в сжатые сроки привезут к реке мостостроительный̆ кран и дело в шляпе.Интересная деталь: в США и странах НАТО военные мосты делают в основном из алюминия. В России их собирают из стали. Первые — существенно легче и их проще возить, вторые — надежнее и стоят гораздо дольше, иногда выдерживая попадания снарядов и ракет. При повреждении ремонт стального моста можно провести за пару часов, а вот работа с алюминием сложнее и требует особых условий, температуры, влажности и навыков инженерии.Многие годы в НАТО так и продолжали пользоваться наплавными мостами конструкций времен Второй Мировой. Тогда наша армия по переправочным средствам была "впереди планеты всей". А в 1972 году военный мир ахнул, увидев чудо передовой американской технической мысли — наплавной мост Ribbon Bridge (RB). Правда, американцы забыли упомянуть, что RB — это просто ухудшенная копия советского парка ПМП десятилетней давности. Грузоподъемность вроде бы та же, однако ширина проезжей части составляла всего 4.6 м. Следом по образу и подобию советского ПМП создали свой понтонный парк и в Западной Германии — Faltschwimmbrücken-System (Bw).Современный понтонный парк ПП-91Он предназначен для устройства паромных и мостовых переправ через водные преграды на пути движения войск. Понтонный парк ПП-91 был разработан в 15-м Центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны имени Д. М. Карпышева. Был создан на базе понтонного парка ППС-84, который был уменьшен до батальона. Вместо катеров БМК-460 в его состав были включены буксирно-моторные катера БМК-225 и моторные звенья МЗ-235. Из материальной части нового понтонного парка могут быть созданы мостовые переправы грузоподъемностью 60, 90 и 120 тонн, а также паромные переправы грузоподъемностью от 90 до 360 тонн.Комплект данного парка находится на вооружении понтонно-мостовых батальонов, состоящего из двух рот. В нашей армии парк ПП-91 пришел на замену понтонных парков ПМП. Вся материальная часть перевозится на грузовых автомобилях КрАЗ и Урал. Так как производство КрАЗов осталось на территории Украины, в российскую армию понтонный парк поставляется на автомобилях Урал-53236. Сейчас на вооружении российской армии находится также модернизированный вариант парка — ПП-2005 (ПП-91М).В комплект понтонного парка ПП-91 входят: 32 речных звена, 8 моторных звеньев М-235, 4 буксирно-моторных катера БМК-225, 4 береговых звена, 2 выстилки, а также 4 контейнера для различного вспомогательного имущества (средства для осуществления разведки водной преграды, такелажное оборудование, якоря для сильного течения, средства регулирования движения, запасное имущество). Весь этот комплект перевозится при помощи грузовых автомобилей "Урал".При наведении понтонного моста каждое его звено "саморазгружается", просто скатываясь с платформы "Урала" непосредственно в воду, после чего "самораскрывается" уже на воде. В это время экипаж соединяет звенья между собой. При свертывании понтонного моста для погрузки звеньев на грузовые автомобили применяются погрузочные механизмы, которые есть на платформах автомобилей. Минимальное время как наведения, так и свертывания моста через водную преграду обеспечивается в том случае, когда каждое из звеньев транспортируется своим собственным автомобилем. В то же время транспортировка звеньев в труднодоступной местности, и наводка самого моста могут осуществляться при помощи вертолетов (перевозятся на внешней подвеске). Понтонный парк ПП-91 позволяет саперам собирать как наплавные мосты, так и перевозные паромы увеличенной и обычной ширины.Комплект понтонного парка ПП-91 активно применяется в ходе специальной военной операции на Украине. Из него собираются и наводятся наплавные мосты различной грузоподъемности, в зависимости от ситуации на линии фронта. Речное звено представляет собой 4 понтона, соединенные между собой с помощью шарниров, два из которых (средние) обладают формой параллелепипеда, а у двух других звеньев (боковые) один из краев является скругленным. Понтоны производятся из стали, при этом верхняя их палуба представляет собой упрочненную толстолистовую сталь, которая в состоянии выдержать движение тяжелой гусеничной техники. Один боковой понтон является составным из двух частей. Одна из этих частей может убираться внутрь второй, для того чтобы вся палуба звена становилась практически плоской. Это сделано, чтобы была возможность собирать мосты необходимой двойной или полуторной ширины. Один из боковых понтонов имеет щит-обтекатель.Моторное звено представляет собой металлическую коробку, имеющую размеры (за исключением длины) и профиль аналогичные профилю речного звена и такие же стыковочные устройства. Все это позволяет встраивать такое звено в ленту моста наравне с обыкновенными речными звеньями. При этом коробка звена разделена на 5 герметичных отсеков. В кормовой части звена расположена съемная ходовая рубка, в ней находится пульт управления, а под ней в отсеке находится дизельный двигатель 3Д20, развивающий мощность 235 л.с. Двигатель охлаждается забортной водой через теплообменник.Дизельный двигатель соединен при помощи механической трансмиссии с закрепленным на коробке водоходным движителем, который представляет собой поворотно-откидную колонку с гребным винтом в насадке ПОК-225, тяга данного движителя на швартовых составляет 2340 кгс. Изменение вектора тяги осуществляется путем поворота нижней головки колонки с винтом, возможен поворот на 360 градусов по горизонтали в любом направлении. Масса моторного звена составляет 7 тонн, длина — 2,95 метра. Максимальная скорость движения на воде — 15,7 км/ч (скорость дана для свободного звена).Буксирно-моторный катер БМК-225 "Перчик" полукатамаранного типа выступает в роли резервного средства для удержания ленты в створе моста и буксирования паромов в тех случаях, когда моторных звеньев недостаточно или часть этих звеньев вышла из строя. Также он подходит для организации верховых и низовых речных застав (борьба с диверсантами, плавающими минами, плывущими по течению посторонними предметами, которые представляют опасность для наплавного моста, осуществление разведки водной преграды, а также организации аварийно-спасательной службы)."Бобры" действуют уверенноВесь процесс наведения понтонной переправы в среднем занимает от восьми до двадцати минут в зависимости от ее протяженности. В реальной боевой обстановке каждая секунда на счету, и такие тренировки нужны именно для доведения действий экипажей до автоматизма. К примеру, понтонеры 2-го армейского корпуса не боятся замочить ног. При необходимости бойцы готовы войти в ледяную воду и по пояс. В считанные минуты три звена образуют паромную переправу. За проворность в водной стихии инженеров в войсках прозвали "бобрами", на что сами понтонеры не обижаются.Отдельный инженерно-саперный батальон в спецоперации принимает участие с самого начала. В ЛНР протекают несколько рек, и через каждую из них переправы наводили бойцы именно этого подразделения. Одна из самых опасных и сложных задач, выполненных понтонерами — наведение переправы через реку Северский Донец, когда создавался плацдарм для наступления наших войск на Лисичанск. Работать приходилось под непрерывным артиллерийским огнем националистов.Инженерные войска в спецоперации, как правило, наводят, как мостовые переправы, с шириной проезжей части в шесть с половиной метров, что позволяет танкам двигаться по ней со скоростью 30 километров в час, а автомобильному транспорту — и вовсе без ограничений, причем одновременно в обе стороны, так и паромные, как правило, состоящие из трех звеньев. Каждое звено переправы выдерживает до 20 тонн, а в сцепке эта цифра увеличивается пропорционально количеству звеньев. Таким образом, три звена держат 60 тонн, и способны обеспечить переправу любому российскому танку, не говоря уже о более легкой технике. Помимо решения боевых задач по транспортировке нашей техники и войск, понтонеры регулярно оказывают помощь гражданскому населению. ВСУ, оставляя позиции, минируют и подрывают любые мосты, даже пешеходные, чтобы сдержать продвижение российских войск. Мирные жители от таких действий страдают больше всего, и помощь им является приоритетной задачей инженерных батальонов.Тренировки понтонеров проходят регулярно, чтобы новобранцы были готовы выполнить боевую задачу в любой момент. Причем места и типы наводимых переправ постоянно меняются. Как итог — бойцы готовы к задачам любой сложности. Бойцов этих подразделения на линии фронта называют бобрами из-за специальных спасательных жилетов, в которых они работают. И из-за того, что во время установки переправы половину времени им приходится проводить в воде. Словно трудолюбивые зверьки, которые из бревен собирают свои "хатки", инженеры, подсказывая друг другу, собирают из нескольких звеньев металлическую переправу.Приходится постоянно перемещать звено понтона то по колено в воде, то по пояс. А под огнем украинских националистов, прячась от пуль, ныряли с головой, но продолжали свое дело. Самое сложное наведение переправы было через Северский Донец у населенного пункта Долгенькое.Захватить мост через реку целым и невредимым для наступающих войск — большая удача. Редко саперы преподнесут врагу такой сказочный подарок. А порой водную преграду приходится форсировать там, где никаких мостов нет и в помине. Так что понтонерам инженерных войск предстоит в дальнейшем немало потрудиться, учитывая рельеф местности, а также наличие рек и водоемов на левобережной Украине.

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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