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В Госдуме отреагировали на победу русско-украинской команды Team Spirit
В Госдуме отреагировали на победу русско-украинской команды Team Spirit - 31.07.2023 Украина.ру
В Госдуме отреагировали на победу русско-украинской команды Team Spirit
Киберспортивная команда Team Spirit, состоящая из русских и украинцев, победила на турнире Riyadh Masters по игре Dota 2 в Эр-Рияде. Глава спортивного комитета ГД РФ Дмитрий Свищев поздравил команду, отметив, что такими ребятами нужно гордиться, а спортивным чиновникам стоит у них поучиться. Его слова 31 июля процитировал Daily Storm
2023-07-31T16:05
2023-07-31T16:05
2023-07-31T16:05
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По словам Свищева, спорт должен быть вне политики, и Международный олимпийский комитет должен допускать команды до состязаний "независимо ни от чего"."Интересно, украинцев пустят теперь домой и придут ли к их родителям?!", "Конечно пустят. Иначе как у них отнимут деньги?!", "А потом в застенки СБУ за коллаборационизм", "Украинцы и русские? Такое бывает в современном мире?", "Не могу понять, это зрада или перемога?", - отреагировали пользователи сети.Финал киберспортивного турнира Riyadh Masters по Dota 2 прошел 30 июля в Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира составил $15 миллионов, пять из них забрала Team Spirit.В состав этой команды входят россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.К слову, в октябре прошлого года Team Spirit вылетела с турнира The International 2022.
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новости, киберспорт, украина, россия, госдума, геймеры
В Госдуме отреагировали на победу русско-украинской команды Team Spirit
Киберспортивная команда Team Spirit, состоящая из русских и украинцев, победила на турнире Riyadh Masters по игре Dota 2 в Эр-Рияде. Глава спортивного комитета ГД РФ Дмитрий Свищев поздравил команду, отметив, что такими ребятами нужно гордиться, а спортивным чиновникам стоит у них поучиться. Его слова 31 июля процитировал Daily Storm
"Я ребят поздравляю, благодарю независимо от того, россияне они, украинцы, белорусы, китайцы, американцы. Самое главное — они молодые ребята, а дают взрослым спортивным чиновникам [возможность] действительно поучиться у них, потому что, несмотря на противоречия в мире, сложные отношения между нашими странами, смогли решить эти проблемы и вместе тренироваться, выступать и побеждать. Они не против друг друга, а вместе в одной команде. Это надо пиарить, этим надо восхищаться", - сказал парламентарий.
По словам Свищева, спорт должен быть вне политики, и Международный олимпийский комитет должен допускать команды до состязаний "независимо ни от чего".
"Интересно, украинцев пустят теперь домой и придут ли к их родителям?!", "Конечно пустят. Иначе как у них отнимут деньги?!", "А потом в застенки СБУ за коллаборационизм", "Украинцы и русские? Такое бывает в современном мире?", "Не могу понять, это зрада или перемога?", - отреагировали пользователи сети.
Финал киберспортивного турнира Riyadh Masters по Dota 2 прошел 30 июля в Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира составил $15 миллионов, пять из них забрала Team Spirit.
В состав этой команды входят россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.
К слову, в октябре прошлого года Team Spirit вылетела с турнира The International 2022.