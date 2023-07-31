https://ukraina.ru/20230731/1048382515.html

В Госдуме отреагировали на победу русско-украинской команды Team Spirit

В Госдуме отреагировали на победу русско-украинской команды Team Spirit - 31.07.2023 Украина.ру

В Госдуме отреагировали на победу русско-украинской команды Team Spirit

Киберспортивная команда Team Spirit, состоящая из русских и украинцев, победила на турнире Riyadh Masters по игре Dota 2 в Эр-Рияде. Глава спортивного комитета ГД РФ Дмитрий Свищев поздравил команду, отметив, что такими ребятами нужно гордиться, а спортивным чиновникам стоит у них поучиться. Его слова 31 июля процитировал Daily Storm

2023-07-31T16:05

2023-07-31T16:05

2023-07-31T16:05

новости

киберспорт

украина

россия

госдума

геймеры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048381648_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2bfb3fab23710b9f4d6b789ae3e16699.png

По словам Свищева, спорт должен быть вне политики, и Международный олимпийский комитет должен допускать команды до состязаний "независимо ни от чего"."Интересно, украинцев пустят теперь домой и придут ли к их родителям?!", "Конечно пустят. Иначе как у них отнимут деньги?!", "А потом в застенки СБУ за коллаборационизм", "Украинцы и русские? Такое бывает в современном мире?", "Не могу понять, это зрада или перемога?", - отреагировали пользователи сети.Финал киберспортивного турнира Riyadh Masters по Dota 2 прошел 30 июля в Саудовской Аравии. Призовой фонд турнира составил $15 миллионов, пять из них забрала Team Spirit.В состав этой команды входят россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.К слову, в октябре прошлого года Team Spirit вылетела с турнира The International 2022.

https://ukraina.ru/20230727/1048294519.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киберспорт, украина, россия, госдума, геймеры