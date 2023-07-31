https://ukraina.ru/20230731/1048379640.html

Алла Шеляпина: Казахстан и Киргизия пошли по пути Прибалтики и Украины

Алла Шеляпина: Казахстан и Киргизия пошли по пути Прибалтики и Украины - 31.07.2023 Украина.ру

Алла Шеляпина: Казахстан и Киргизия пошли по пути Прибалтики и Украины

В некоторых странах СНГ наблюдаются опасные явления, которые можно сравнить с тем, что мы уже видели когда-то на Украине – в частности, это относится к процессам дискриминации русского языка. Нельзя эти явления игнорировать, считает главный редактор портала "Везде наши" Алла Шеляпина

2023-07-31T15:38

2023-07-31T15:38

2023-07-31T15:38

интервью

миграция

русский язык

снг

киргизия

казахстан

таджикистан

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Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.– Алла, на ваш взгляд, как обстоят дела в так называемых дружественных странах? В частности, в странах СНГ, которые не конфликтуют с нами сегодня? В Средней Азии?– Средняя Азия – это отдельная песня. Мы все смотрели долгое время и ругали Казахстан, в котором процветали языковые патрули так называемые, доставившие много неприятностей.– Ермек Тайчибеков сидит, активист пророссийский.– Да, там многих журналистов репрессировали, им затыкали рты, увольняли с работы. В общем, свои темы. Но тут вдруг внезапно проявилась Киргизия. Вы понимаете, наши братья-киргизы, наши друзья из Киргизии внезапно приняли закон (о госязыке – Ред.) в том виде, в каком они разработали изначально, без учета каких-то наших пожеланий, наших претензий к этому закону – приняли все-таки.17 июля он был подписан, 18-го вступил в силу – закон о госязыке, о котором уже Сергей Викторович Лавров выступил, по поводу того, что это не вполне демократичная история.Я с этим абсолютно согласна. Более того, история даже совсем недемократичная, потому что это конституционный закон, который дискриминирует русскоязычных. Более того, он дискриминирует принятый ранее закон об официальном языке, которым является русский. Кроме того, в нынешнем парламенте Киргизии впервые за тридцать лет нет ни одного русского – там все киргизы. И когда те же самые депутаты пытаются говорить на русском языке, этнические киргизы вдруг переходят на русский язык, их в очень грубой форме останавливают: "Здесь русских нет, говорите на государственном языке".Вот вам "наша Киргизия", вот вам страна – лидер по списанным долгам, по уровню кредитов, которые им предоставила Россия. Это вторая после Таджикистана страна, откуда больше всего трудовых мигрантов мы принимаем. И вот такое политическое отношение. Очень странная ситуация.– Мы с киргизским народом будем дружить, несмотря ни на что. Но, конечно, вопрос нужно решать. – Они уже приняли, подписали. Я промониторила местные СМИ, киргизские, на русском языке. В общем, они настаивают на том, что это их патриотический подход к сохранению и к развитию, к поддержанию государственного языка. Они будут настаивать на том виде, в каком это есть.– Это напоминает то, что происходит в Прибалтике, на Украине по поводу языка. С этого все начиналось.– К сожалению, и Казахстан, и теперь уже Киргизия стали на путь Прибалтики и Украины по дискриминации русского языка. Да, действительно, это только начало. В СНГ этот год объявлен годом русского языка (как языка межнационального общения – Ред.)… И вот в такое время, в такой год Киргизия принимает дискриминационный закон.Не забудем о том, что, например, Европейский Союз добавил еще семь миллионов евро Узбекистану на развитие гражданского общества и некоммерческих организаций. Тот же Евросоюз добавил денег на то же самое в Киргизию, в Таджикистан, в Казахстан. Не забудем о том, что и USAID увеличило финансирование на цели поддержания гражданского общества в Центральной Азии.– А каков наш ответ? У нас есть "Россотрудничество", иные организации.– Конечно, есть "Россотрудничество", есть наши координационные советы российских соотечественников, так называемые КСОРС. В той же Киргизии у них – очень сильный голос, и они отстаивают права русскоязычных. Я хочу подчеркнуть, что в этих странах, все-таки, политические элиты и простые люди – радикально по-разному смотрят на дружбу с Россией.Если одни зачастую русофобствуют, то народы, даже по последним социологическим исследованиям, как местных социологов, так и наших российских – от 60 до 80% жителей этих стран хорошо, положительно относятся к России. Давайте вспомним, в Прибалтике и Украине тоже так же начиналось, правда?– Да, было все так же. Получается, нужно работать с народом, а не с элитами?– Я согласна с этим. Но почему-то мы очень долго раскачиваемся. Может быть, когда соберемся, раскачаемся, пойдем в народ – тогда все будет хорошо.Но по Центральной Азии еще два слова у меня есть. Скажу про Узбекистан. Не так страшны сейчас и не так опасны эти языковые проблемы Казахстана и Киргизии, как исламизация Узбекистана. Это отмечают очень многие, даже те, кто живет в Центральной Азии, что сейчас Узбекистан исламизируется гораздо сильнее и быстрее, чем даже Таджикистан.Казалось бы, исламская страна Таджикистан, особенно юг, связанный с Афганистаном, там вот эти связи очень сильны. Тем не менее, Таджикистан – более светская страна, чем Узбекистан.- Удивительно…– К сожалению, это так, и эта тенденция только нарастает. И это самая густонаселенная страна Центральной Азии, там сорок миллионов человек сейчас проживает. У них рост населения – очень существенный, темпы роста населения – выше всех в Центральной Азии. И это накладывается на осушение земель.Потеря воды во всей Центральной Азии – это проблема, которую рассматривает даже ООН на своих заседаниях. Но в Узбекистане, при таком густом населении и скученности на достаточно небольшой территории, проблема отсутствия работы на селе приводит к тому, что вся эта молодежь – а там больше всего молодежи по процентам – перетекает в города в поисках работы, заселяет окраины. И вот это молодое, энергичное население, которое пришло из сельской местности, которое не говорит по-русски, которое исламизировано, которое поддерживает свои племенные, кровные связи – их как трудовых мигрантов отправляют в Россию и Китай.И вот, пожалуйста, митинги у нас, проблемы, рост преступности, который отмечает МВД уже второй год подряд. Не потому, что какая-то там радикализация, а просто люди, которые теперь, та рабочая сила, которая приезжает из Центральной Азии…– Они попали не в те условия жизни, к которым они привыкли.– Они меньше всего адаптированы к светской европейской культуре, которая есть у нас в России. Они сохраняют семейные связи – приезжают "аулами". "Я приехал, я здесь в Узбекистане работы не нашел, и ангажирован трудовыми компаниями на работу в России или в Китае" – туда и туда они выезжают одинаково успешно.Они приезжают сюда, также живут своими анклавами, трудовыми коллективами в замкнутом пространстве. Они не стараются адаптироваться к нашим условиям. Им это не надо, они приехали на заработки – заработал и уехал. "Я художник не местный, попишу и уехал", что называется. И поэтому они не адаптируются к нам, они не будут этого делать, им это не надо. Здесь я вижу большую опасность, нужно держать ухо востро.– Хочется отметить, что мы ни в коем случае не против этих людей. Это тоже потенциально наши люди, но очень важно разобраться, как их социализировать, адаптировать – и, может быть, даже на месте у себя.– Об этом мы давно говорим, когда предлагаем устраивать центры по адаптации и социализации там, на местах – в странах Центральной Азии. Когда человек прошел курсы русского языка, когда он познакомился с нашими основными миграционными законами, когда он получил трудовой патент... Он там проходит какой-то трехмесячный, полугодовой курс обучения – и уже приезжает сюда со знанием языка, со знанием наших законов, с представлением о том, как у нас принято в обществе общаться между людьми.Такая система была бы очень продуктивна. Конечно, мы любим всех, мы очень любим всех – приезжайте к нам все.– Те, кто уже приехал – какая-то помощь по социализации проводится для них?– Конечно, проводится. И курсы русского языка для них устраиваются, и есть некоммерческие организации, которые направлены на работу с мигрантами (в том числе – Ред.) и с теми нашими соотечественниками, которые переехали в нашу страну. Которые никогда не жили в России. Это все есть, регионы делают. Но вопрос в том, хотят ли люди социализироваться в наше общество, есть ли у них на это мотивация. Зачастую такой мотивации нет. А если нет мотивации – как ты их заставишь, если они себя чувствуют временщиками здесь, если они чувствуют себя временными трудовыми мигрантами, когда заработал – и вернулся на родину. Родина есть Родина, как ни крути.Здесь нужно подходить индивидуально, надо понимать, кого и зачем мы привозим, как с этими людьми здесь работаем. Это очень важно.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, миграция, русский язык, снг, киргизия, казахстан, таджикистан