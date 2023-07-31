Алла Шеляпина: Казахстан и Киргизия пошли по пути Прибалтики и Украины
© vk.com / Алла ШеляпинаАлла Шеляпина интервью
© vk.com / Алла Шеляпина
В некоторых странах СНГ наблюдаются опасные явления, которые можно сравнить с тем, что мы уже видели когда-то на Украине – в частности, это относится к процессам дискриминации русского языка. Нельзя эти явления игнорировать, считает главный редактор портала "Везде наши" Алла Шеляпина
Об этом она рассказала в интервью изданию Украина.ру.
– Алла, на ваш взгляд, как обстоят дела в так называемых дружественных странах? В частности, в странах СНГ, которые не конфликтуют с нами сегодня? В Средней Азии?
– Средняя Азия – это отдельная песня. Мы все смотрели долгое время и ругали Казахстан, в котором процветали языковые патрули так называемые, доставившие много неприятностей.
– Ермек Тайчибеков сидит, активист пророссийский.
– Да, там многих журналистов репрессировали, им затыкали рты, увольняли с работы. В общем, свои темы.
Но тут вдруг внезапно проявилась Киргизия. Вы понимаете, наши братья-киргизы, наши друзья из Киргизии внезапно приняли закон (о госязыке – Ред.) в том виде, в каком они разработали изначально, без учета каких-то наших пожеланий, наших претензий к этому закону – приняли все-таки.
17 июля он был подписан, 18-го вступил в силу – закон о госязыке, о котором уже Сергей Викторович Лавров выступил, по поводу того, что это не вполне демократичная история.
Я с этим абсолютно согласна. Более того, история даже совсем недемократичная, потому что это конституционный закон, который дискриминирует русскоязычных. Более того, он дискриминирует принятый ранее закон об официальном языке, которым является русский.
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Кроме того, в нынешнем парламенте Киргизии впервые за тридцать лет нет ни одного русского – там все киргизы. И когда те же самые депутаты пытаются говорить на русском языке, этнические киргизы вдруг переходят на русский язык, их в очень грубой форме останавливают: "Здесь русских нет, говорите на государственном языке".
Вот вам "наша Киргизия", вот вам страна – лидер по списанным долгам, по уровню кредитов, которые им предоставила Россия. Это вторая после Таджикистана страна, откуда больше всего трудовых мигрантов мы принимаем. И вот такое политическое отношение. Очень странная ситуация.
– Мы с киргизским народом будем дружить, несмотря ни на что. Но, конечно, вопрос нужно решать.
– Они уже приняли, подписали. Я промониторила местные СМИ, киргизские, на русском языке. В общем, они настаивают на том, что это их патриотический подход к сохранению и к развитию, к поддержанию государственного языка. Они будут настаивать на том виде, в каком это есть.
– Это напоминает то, что происходит в Прибалтике, на Украине по поводу языка. С этого все начиналось.
– К сожалению, и Казахстан, и теперь уже Киргизия стали на путь Прибалтики и Украины по дискриминации русского языка. Да, действительно, это только начало. В СНГ этот год объявлен годом русского языка (как языка межнационального общения – Ред.)… И вот в такое время, в такой год Киргизия принимает дискриминационный закон.
Не забудем о том, что, например, Европейский Союз добавил еще семь миллионов евро Узбекистану на развитие гражданского общества и некоммерческих организаций. Тот же Евросоюз добавил денег на то же самое в Киргизию, в Таджикистан, в Казахстан.
Не забудем о том, что и USAID увеличило финансирование на цели поддержания гражданского общества в Центральной Азии.
– А каков наш ответ? У нас есть "Россотрудничество", иные организации.
– Конечно, есть "Россотрудничество", есть наши координационные советы российских соотечественников, так называемые КСОРС. В той же Киргизии у них – очень сильный голос, и они отстаивают права русскоязычных.
Я хочу подчеркнуть, что в этих странах, все-таки, политические элиты и простые люди – радикально по-разному смотрят на дружбу с Россией.
Если одни зачастую русофобствуют, то народы, даже по последним социологическим исследованиям, как местных социологов, так и наших российских – от 60 до 80% жителей этих стран хорошо, положительно относятся к России.
Давайте вспомним, в Прибалтике и Украине тоже так же начиналось, правда?
– Да, было все так же. Получается, нужно работать с народом, а не с элитами?
– Я согласна с этим. Но почему-то мы очень долго раскачиваемся. Может быть, когда соберемся, раскачаемся, пойдем в народ – тогда все будет хорошо.
Но по Центральной Азии еще два слова у меня есть. Скажу про Узбекистан. Не так страшны сейчас и не так опасны эти языковые проблемы Казахстана и Киргизии, как исламизация Узбекистана. Это отмечают очень многие, даже те, кто живет в Центральной Азии, что сейчас Узбекистан исламизируется гораздо сильнее и быстрее, чем даже Таджикистан.
Казалось бы, исламская страна Таджикистан, особенно юг, связанный с Афганистаном, там вот эти связи очень сильны. Тем не менее, Таджикистан – более светская страна, чем Узбекистан.
- Удивительно…
– К сожалению, это так, и эта тенденция только нарастает. И это самая густонаселенная страна Центральной Азии, там сорок миллионов человек сейчас проживает. У них рост населения – очень существенный, темпы роста населения – выше всех в Центральной Азии. И это накладывается на осушение земель.
Потеря воды во всей Центральной Азии – это проблема, которую рассматривает даже ООН на своих заседаниях.
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Но в Узбекистане, при таком густом населении и скученности на достаточно небольшой территории, проблема отсутствия работы на селе приводит к тому, что вся эта молодежь – а там больше всего молодежи по процентам – перетекает в города в поисках работы, заселяет окраины.
И вот это молодое, энергичное население, которое пришло из сельской местности, которое не говорит по-русски, которое исламизировано, которое поддерживает свои племенные, кровные связи – их как трудовых мигрантов отправляют в Россию и Китай.
И вот, пожалуйста, митинги у нас, проблемы, рост преступности, который отмечает МВД уже второй год подряд. Не потому, что какая-то там радикализация, а просто люди, которые теперь, та рабочая сила, которая приезжает из Центральной Азии…
– Они попали не в те условия жизни, к которым они привыкли.
– Они меньше всего адаптированы к светской европейской культуре, которая есть у нас в России. Они сохраняют семейные связи – приезжают "аулами". "Я приехал, я здесь в Узбекистане работы не нашел, и ангажирован трудовыми компаниями на работу в России или в Китае" – туда и туда они выезжают одинаково успешно.
Они приезжают сюда, также живут своими анклавами, трудовыми коллективами в замкнутом пространстве. Они не стараются адаптироваться к нашим условиям.
Им это не надо, они приехали на заработки – заработал и уехал. "Я художник не местный, попишу и уехал", что называется. И поэтому они не адаптируются к нам, они не будут этого делать, им это не надо. Здесь я вижу большую опасность, нужно держать ухо востро.
– Хочется отметить, что мы ни в коем случае не против этих людей. Это тоже потенциально наши люди, но очень важно разобраться, как их социализировать, адаптировать – и, может быть, даже на месте у себя.
– Об этом мы давно говорим, когда предлагаем устраивать центры по адаптации и социализации там, на местах – в странах Центральной Азии.
Когда человек прошел курсы русского языка, когда он познакомился с нашими основными миграционными законами, когда он получил трудовой патент... Он там проходит какой-то трехмесячный, полугодовой курс обучения – и уже приезжает сюда со знанием языка, со знанием наших законов, с представлением о том, как у нас принято в обществе общаться между людьми.
Такая система была бы очень продуктивна. Конечно, мы любим всех, мы очень любим всех – приезжайте к нам все.
– Те, кто уже приехал – какая-то помощь по социализации проводится для них?
– Конечно, проводится. И курсы русского языка для них устраиваются, и есть некоммерческие организации, которые направлены на работу с мигрантами (в том числе – Ред.) и с теми нашими соотечественниками, которые переехали в нашу страну. Которые никогда не жили в России.
Это все есть, регионы делают. Но вопрос в том, хотят ли люди социализироваться в наше общество, есть ли у них на это мотивация. Зачастую такой мотивации нет.
А если нет мотивации – как ты их заставишь, если они себя чувствуют временщиками здесь, если они чувствуют себя временными трудовыми мигрантами, когда заработал – и вернулся на родину. Родина есть Родина, как ни крути.
Здесь нужно подходить индивидуально, надо понимать, кого и зачем мы привозим, как с этими людьми здесь работаем. Это очень важно.