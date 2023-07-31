"Более 20 тысяч человек и 2200 единиц вооружения". Шойгу озвучил потери ВСУ за июль
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За прошедший месяц ВСУ потеряли более 20 тысяч человек и более 2200 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
"За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили […] 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков "Leopard", 11 американских БМП "Bradley", 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши", - заявил Шойгу.
Только за два дня – 26 и 27 июля – в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких "Leopard", два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности - 63 единицы бронетехники, добавил глава военного ведомства.
Министр резюмировал, что поставляемое Западом вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.
13:50Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт За июль Украина потеряла почти 21 тысячу военных и больше 2,2 тысячи единиц различного вооружения. Об этом 31 июля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ