"Более 20 тысяч человек и 2200 единиц вооружения". Шойгу озвучил потери ВСУ за июль - 31.07.2023 Украина.ру
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"Более 20 тысяч человек и 2200 единиц вооружения". Шойгу озвучил потери ВСУ за июль
"Более 20 тысяч человек и 2200 единиц вооружения". Шойгу озвучил потери ВСУ за июль - 31.07.2023 Украина.ру
"Более 20 тысяч человек и 2200 единиц вооружения". Шойгу озвучил потери ВСУ за июль
За прошедший месяц ВСУ потеряли более 20 тысяч человек и более 2200 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
2023-07-31T14:14
2023-07-31T14:14
новости
россия
сергей шойгу
министр обороны
потери всу
leopard-2 (танк)
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Только за два дня – 26 и 27 июля – в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких "Leopard", два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности - 63 единицы бронетехники, добавил глава военного ведомства.Министр резюмировал, что поставляемое Западом вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.
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новости, россия, сергей шойгу, министр обороны, потери всу, leopard-2 (танк), m2 bradley
Новости, Россия, Сергей Шойгу, министр обороны, потери ВСУ, Leopard-2 (танк), M2 Bradley

"Более 20 тысяч человек и 2200 единиц вооружения". Шойгу озвучил потери ВСУ за июль

14:14 31.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСовещание руководящего состава Минобороны РФ
Совещание руководящего состава Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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За прошедший месяц ВСУ потеряли более 20 тысяч человек и более 2200 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу
"За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск потери противника составили […] 20824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков "Leopard", 11 американских БМП "Bradley", 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши", - заявил Шойгу.
Только за два дня – 26 и 27 июля – в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких "Leopard", два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности - 63 единицы бронетехники, добавил глава военного ведомства.
Министр резюмировал, что поставляемое Западом вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
13:50
Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт За июль Украина потеряла почти 21 тысячу военных и больше 2,2 тысячи единиц различного вооружения. Об этом 31 июля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ
 
НовостиРоссияСергей Шойгуминистр обороныпотери ВСУLeopard-2 (танк)M2 Bradley
 
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