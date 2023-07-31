https://ukraina.ru/20230731/1048376742.html

"Более 20 тысяч человек и 2200 единиц вооружения". Шойгу озвучил потери ВСУ за июль

"Более 20 тысяч человек и 2200 единиц вооружения". Шойгу озвучил потери ВСУ за июль - 31.07.2023 Украина.ру

"Более 20 тысяч человек и 2200 единиц вооружения". Шойгу озвучил потери ВСУ за июль

За прошедший месяц ВСУ потеряли более 20 тысяч человек и более 2200 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу

2023-07-31T14:14

2023-07-31T14:14

2023-07-31T14:14

новости

россия

сергей шойгу

министр обороны

потери всу

leopard-2 (танк)

m2 bradley

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Только за два дня – 26 и 27 июля – в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких "Leopard", два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности - 63 единицы бронетехники, добавил глава военного ведомства.Министр резюмировал, что поставляемое Западом вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.

https://ukraina.ru/20230731/1048373789.html

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2023

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новости, россия, сергей шойгу, министр обороны, потери всу, leopard-2 (танк), m2 bradley