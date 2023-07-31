https://ukraina.ru/20230731/1048373417.html

Дмитрий Бабич: После Украины Россия сделает с Евросоюзом то же, что сделал СССР с Италией и Финляндией

Дмитрий Бабич: После Украины Россия сделает с Евросоюзом то же, что сделал СССР с Италией и Финляндией - 31.07.2023 Украина.ру

Дмитрий Бабич: После Украины Россия сделает с Евросоюзом то же, что сделал СССР с Италией и Финляндией

Чем успешнее будет "контрнаступ" ВСУ, тем сильнее будет выглядеть позиция США и Евросоюза, и тем слабее будет позиция России и Китая. Если наступление будет буксовать, то и все будут стоять на месте, считает редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич

2023-07-31T14:35

2023-07-31T14:35

2023-07-31T14:35

интервью

россия

украина

сша

евросоюз

китай

сво

финляндия

италия

адольф гитлер

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее западные СМИ одновременно распространили заявление Урсулы фон дер Ляйен о готовности Евросоюза укреплять сотрудничество с Филиппинами в области морской безопасности и сообщили о начале тренировки в Британии 2000 человек украинского спецназа, якобы предназначенного для вторжения в Крым "по суше, морю и воздуху", которое вторжение должно состояться до Рождества. В американской прессе также появилось сообщение, что президент Украины Владимир Зеленский разработал некую "формулу мира": по сути, возвращение Украине территорий в границах 1991 года, и собирается заставить Москву принять её до Рождества.- Дмитрий, понятно, что это элемент давления на Россию и на Китай. В чем именно состоит его цель?- Давайте по порядку.Ни в какой британский десант в Крыму я не верю. В ближайшее время НАТО не будет напрямую задействовать свои войска на Украине. В этом и состоял первоначальный план западных политиков – воевать с Россией руками украинцев.Надо сказать, что в начале СВО они не верили в такую возможность. Им казалось, что украинская армия быстро сломается, поэтому они готовились к партизанской борьбе с Россией. Все получилось наоборот. ВСУ оказались не такими слабыми, как они думали, но никакого серьезного повстанческого движения на подконтрольных России территориях сейчас тоже нет. Потому что большинство местного населения – русские люди, воспитанные при Советском Союзе. Всерьез воевать с Россией они не готовы.Так что наши прогнозисты ошиблись во многом, но натовские прогнозисты ошиблись полностью.Что касается военно-технического сотрудничества Евросоюза с Филиппинами, то это реально. Дело в том, что ЕС отчаянно пытается сохранить экономические и политические связи со странами глобального Юга.Хотят они этого или не хотят, но огромным влиянием на Юге пользуется Китай. Китай до сих пор называет себя развивающейся страной. Но эта "развивающаяся страна" вышла из третьего мира на передовые позиции благодаря своим усилиям, а не благодаря поддержке или разрешению Запада.Более того, США и Евросоюз сами толкнули Китай и Россию в объятия друг другу своей чисто идеологической враждебностью. Москва и Пекин не то, что не собирались нападать на Запад. Они даже не собирались с ним агрессивно конкурировать. Они хотели сотрудничать. А эта враждебность связана с тем, что в США и Евросоюзе победила новая идеология ультралиберализма, когда неплохие в прошлом либеральные идеи были доведены до абсурда (радикальный феминизм и радикальная поддержка меньшинств).Но тут есть небольшая нестыковка.Евросоюз и страны Восточной Европы действительно хотели бы поставить на место Россию, потому что у них есть свои счеты к Москве. В США всегда не любили Китай (там сильны антикитайские настроения). Но в Евросоюзе нет антикитайских настроений. Та же Польша хотела бы поставить на место Россию, но ей не хочется враждовать с Китаем, потому что он далеко и ничего им плохого не сделал. Им непонятно, зачем им идти против Китая. Но США их в это постоянно втягивают.Поэтому Евросоюз, соглашаясь бороться с Китаем, все же пытается говорить что-то свое. Он пытается сохранить экономическое сотрудничество с Пекином. А Филиппины – это ASEAN. Это конкурент Китаю. Это страны Юго-Восточной Азии, которые находятся рядом с Китаем, но опасаются его мощи. Вот Евросоюз и будет укреплять связи с ASEAN, потому что американцы против этого не возражают. Но рано или поздно американцы втянут Евросоюз в серьезную борьбу с Китаем.Мне это напоминает ситуацию с Италией и Финляндией, которые были союзниками Гитлера во Второй мировой войне. У Хельсинки и Рима в этой войне были свои ограниченные цели. Финляндия хотела отобрать Карелию у Советского Союза, а Италия хотела занять греческие острова в Ионическом море. Гитлер сначала помог им решить эти задачи. Финляндия взяла Петрозаводск, а Италия взяла Ионические острова.Им бы стоило на этом остановиться. Но Гитлер от них потребовал воевать дальше. Италия была вынуждена послать свои войска под Сталинград, хотя это вообще не их земля и им вообще была неинтересна Волга. А Финляндию заставили участвовать в блокаде Ленинграда, который им тоже был не нужен. Зачем им этот 5-миллионный город? Оккупировать его финны не хотели, потому что они оказались бы меньшинством на захваченной ими территории.Сейчас – то же самое. Евросоюз не хотел бы ввязываться в драку с Китаем. Но его заставляют американцы ради этой своей идеологии.- В этих публикациях звучит срок до Рождества (до 25 декабря). Успеют ли США втянуть Евросоюз в крупные разборки с Китаем до этого срока?- Мне трудно сказать, насколько быстро пойдет этот процесс. Он будет зависеть от многих событий.Кстати, я против мнения, что США заставляют Евросоюз враждовать с Россией. Потому что внутри Евросоюза полно сил в Центральной и Восточной Европе, которые опираются на национализм. Евросоюз был только экономически связан с Россией. Теперь эти связи быстро разрушаются.Поэтому нельзя говорить о том, что американцы на что-то там соблазнили европейцев. Если убрать экономику, то, получается, что Евросоюз даже более русофобская организация, чем США.- Как будет защищаться Китай? У него мощная экономика. Но после начала СВО теперь никто не уверен, что в случае необходимости Пекин быстро возьмет под контроль Тайвань.- Я не думаю, что Китай собирается захватывать Тайвань. Это не в его стиле. Пекин никуда не торопится. Он считает (и правильно считает), что экономически он выигрывает конкуренцию с Западом. Китай ждет несколько другой процесс.В Китае долгое время думали, что Запад просто хочет денег. Пекин пытался откупиться от Запада. В Китае говорили Западу: "Как же так? Мы даем вам дешевую рабочую силу. Мы не захватываем другие страны. Почему вы так враждебны к нам?". И постепенно в Китае осознают, что эта враждебность не вызвана прагматическими интересами. Она не связана с деньгами. Наоборот, на этом противостоянии США и Европа многое теряют.Но до конца это осознать китайцам трудно, потому что для них идеология – это фасад. Китай явно не коммунистическая, а вполне себе капиталистическая страна. Вернее, в Китае понимают, что Запад идет против них из-за идеологии. Но китайцы пытаются понять, в чем именно состоит эта идеология и чего она хочет. И к этому пониманию они приходят медленно.- Как на этот процесс может повлиять "контрнаступ" ВСУ, если оно сохранит прежнюю динамику, когда противник сохранит прежний темп, но никаких успехов не добьется?- Чем успешнее будет "контрнаступ", тем сильнее будет выглядеть позиция США и Евросоюза, и тем слабее будет позиция России и Китая. Если оно будет стоять, то и все будут стоять на месте.- А если мы к этому времени перейдем в контрнаступление?- Если будет успех России, то усилится тандем России, Китая и всего глобального Юга. Мы сможем говорить с США более уверенным голосом. А если мы начнем проигрывать, то усилятся позиции той идеологии, которую представляют США и Евросоюз.Кстати, эта идеология вредна всем. В том числе США и Евросоюзу.

https://ukraina.ru/20230426/1045685120.html

https://ukraina.ru/20230731/1048365736.html

https://ukraina.ru/20230731/1048344051.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, сша, евросоюз, китай, сво, финляндия, италия, адольф гитлер, вторая мировая война