https://ukraina.ru/20230731/1048344627.html

Военный эксперт рассказал, как "Змей Горыныч" и "Земледелие" помогают бить ВСУ под Купянском

Военный эксперт рассказал, как "Змей Горыныч" и "Земледелие" помогают бить ВСУ под Купянском - 31.07.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как "Змей Горыныч" и "Земледелие" помогают бить ВСУ под Купянском

ВС РФ смогли начать хотя и не широкомасштабные, но наступательные действия на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-07-31T06:00

2023-07-31T06:00

2023-07-31T06:00

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минирование

разминирование

купянск

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новые регионы

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Украина спешно перебрасывает силы на Купянское направление, где российские ВС уже нащупали уязвимые места и добились определённых успехов, рассказал Алёхин.Российские подразделения переправились через реку Жеребец и заняли в двух местах плацдарм. Сейчас мы его расширяем. Также бойцы заняли в Харьковской области железнодорожную станцию Молчаново, тем самым нарушив логистику противника, добавил он.Это позволяет бойцам качественно работать на флангах, когда одни минируют, а другие разминируют. Для ВСУ это тоже стало полной неожиданностью. За счет этого мы и имеем успех, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230619/1047316961.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минирование, разминирование, купянск, всу, вс рф, армия, новые регионы