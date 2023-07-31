Военный эксперт рассказал, как "Змей Горыныч" и "Земледелие" помогают бить ВСУ под Купянском - 31.07.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как "Змей Горыныч" и "Земледелие" помогают бить ВСУ под Купянском
Военный эксперт рассказал, как "Змей Горыныч" и "Земледелие" помогают бить ВСУ под Купянском - 31.07.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как "Змей Горыныч" и "Земледелие" помогают бить ВСУ под Купянском
ВС РФ смогли начать хотя и не широкомасштабные, но наступательные действия на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-07-31T06:00
2023-07-31T06:00
новости
минирование
разминирование
купянск
всу
вс рф
армия
новые регионы
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Украина спешно перебрасывает силы на Купянское направление, где российские ВС уже нащупали уязвимые места и добились определённых успехов, рассказал Алёхин.Российские подразделения переправились через реку Жеребец и заняли в двух местах плацдарм. Сейчас мы его расширяем. Также бойцы заняли в Харьковской области железнодорожную станцию Молчаново, тем самым нарушив логистику противника, добавил он.Это позволяет бойцам качественно работать на флангах, когда одни минируют, а другие разминируют. Для ВСУ это тоже стало полной неожиданностью. За счет этого мы и имеем успех, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230619/1047316961.html
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новости, минирование, разминирование, купянск, всу, вс рф, армия, новые регионы
Новости, минирование, разминирование, Купянск, ВСУ, ВС РФ, Армия, Новые регионы

Военный эксперт рассказал, как "Змей Горыныч" и "Земледелие" помогают бить ВСУ под Купянском

06:00 31.07.2023
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий
- РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости . Вадим Савицкий
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ВС РФ смогли начать хотя и не широкомасштабные, но наступательные действия на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Украина спешно перебрасывает силы на Купянское направление, где российские ВС уже нащупали уязвимые места и добились определённых успехов, рассказал Алёхин.
Российские подразделения переправились через реку Жеребец и заняли в двух местах плацдарм. Сейчас мы его расширяем. Также бойцы заняли в Харьковской области железнодорожную станцию Молчаново, тем самым нарушив логистику противника, добавил он.
"На Купянском направлении у нас четкое взаимодействие между УР-77 "Змей Горыныч" и "Земледелием". Дистанционно "Змей Горыныч" делает проходы в минных полях, а "Земледелие" наоборот устанавливает", - подчеркнул Алёхин.
Это позволяет бойцам качественно работать на флангах, когда одни минируют, а другие разминируют. Для ВСУ это тоже стало полной неожиданностью. За счет этого мы и имеем успех, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
украинские танки - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
19 июня, 05:00
"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУВ ходе СВО стали применяться все новые виды вооружений, которые раньше лежали в загашнике. Мы начали доставать со складов покрытое паутиной и накрытое брезентом оружие, которое ранее недооценивали. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
 
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