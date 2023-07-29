https://ukraina.ru/20230729/1048328668.html
Политолог рассказал, когда "вагнеровцы" возьмут под контроль территорию Белоруссии и ударят по Польше
Политолог рассказал, когда "вагнеровцы" возьмут под контроль территорию Белоруссии и ударят по Польше - 29.07.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, когда "вагнеровцы" возьмут под контроль территорию Белоруссии и ударят по Польше
На территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. И это внушает ряд серьёзных опасений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-07-29T06:45
2023-07-29T06:45
2023-07-29T06:45
новости
польша
белоруссия
интервенция
чвк "вагнер"
россия
зарубежье
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У поляков есть большой соблазн устроить если не внешнюю интервенцию в Белоруссии, то организовать там мятеж. Он будет поддержан польскими силами специальных операций, но с таким контингентом быстро справятся бойцы ЧВК "Вагнер", сказал политолог.Теми силами, которые сейчас перебазировались в Белоруссию, "вагнеровцы" не смогут атаковать Польшу с ее 150-тысячной армией и оружейным хабом. Но если Варшава проявит желание вторгнуться на территорию Белоруссии, бойцы группы "Вагнера" очень хорошо о себе заявят, добавил Безпалько.Польша наращивает усилия, которые могут прямо привести к конфликту России с НАТО или отдельными его странами. Поэтому заявления лидеров России и Белоруссии призваны купировать эти устремления, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048283761.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, белоруссия, интервенция, чвк "вагнер", россия, зарубежье
Новости, Польша, Белоруссия, интервенция, ЧВК "Вагнер", Россия, Зарубежье
Политолог рассказал, когда "вагнеровцы" возьмут под контроль территорию Белоруссии и ударят по Польше
На территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. И это внушает ряд серьёзных опасений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
У поляков есть большой соблазн устроить если не внешнюю интервенцию в Белоруссии, то организовать там мятеж. Он будет поддержан польскими силами специальных операций, но с таким контингентом быстро справятся бойцы ЧВК "Вагнер", сказал политолог.
Теми силами, которые сейчас перебазировались в Белоруссию, "вагнеровцы" не смогут атаковать Польшу с ее 150-тысячной армией и оружейным хабом. Но если Варшава проявит желание вторгнуться на территорию Белоруссии, бойцы группы "Вагнера" очень хорошо о себе заявят, добавил Безпалько.
"Вагнер" может жестко и быстро выполнять локальные задачи. Они смогут взять под контроль всю территорию Белоруссии. И если "проснутся" несколько тысяч белорусско-польских боевиков, они их быстро нейтрализуют, - подчеркнул Безпалько.
Польша наращивает усилия, которые могут прямо привести к конфликту России с НАТО или отдельными его странами. Поэтому заявления лидеров России и Белоруссии призваны купировать эти устремления, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь