https://ukraina.ru/20230729/1048328668.html

Политолог рассказал, когда "вагнеровцы" возьмут под контроль территорию Белоруссии и ударят по Польше

Политолог рассказал, когда "вагнеровцы" возьмут под контроль территорию Белоруссии и ударят по Польше - 29.07.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, когда "вагнеровцы" возьмут под контроль территорию Белоруссии и ударят по Польше

На территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. И это внушает ряд серьёзных опасений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-07-29T06:45

2023-07-29T06:45

2023-07-29T06:45

новости

польша

белоруссия

интервенция

чвк "вагнер"

россия

зарубежье

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У поляков есть большой соблазн устроить если не внешнюю интервенцию в Белоруссии, то организовать там мятеж. Он будет поддержан польскими силами специальных операций, но с таким контингентом быстро справятся бойцы ЧВК "Вагнер", сказал политолог.Теми силами, которые сейчас перебазировались в Белоруссию, "вагнеровцы" не смогут атаковать Польшу с ее 150-тысячной армией и оружейным хабом. Но если Варшава проявит желание вторгнуться на территорию Белоруссии, бойцы группы "Вагнера" очень хорошо о себе заявят, добавил Безпалько.Польша наращивает усилия, которые могут прямо привести к конфликту России с НАТО или отдельными его странами. Поэтому заявления лидеров России и Белоруссии призваны купировать эти устремления, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048283761.html

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новости, польша, белоруссия, интервенция, чвк "вагнер", россия, зарубежье