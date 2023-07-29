Политолог рассказал, что сделают бойцы "Вагнера" если Польша "локально" вторгнется в Белоруссию - 29.07.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, что сделают бойцы "Вагнера" если Польша "локально" вторгнется в Белоруссию
Политолог рассказал, что сделают бойцы "Вагнера" если Польша "локально" вторгнется в Белоруссию - 29.07.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, что сделают бойцы "Вагнера" если Польша "локально" вторгнется в Белоруссию
Если Варшава проявит желание вторгнуться на территорию Белоруссии, то бойцы группы "Вагнера" очень хорошо о себе заявят. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2023-07-29T06:15
2023-07-29T06:15
новости
белоруссия
польша
вторжение
чвк "вагнер"
захват
россия
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На территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. И это внушает ряд серьёзных опасений, рассказал политолог.По этой причине значительно ужесточилась и риторика лидеров России и Белоруссии в отношении Польши. Эти заявления призваны купировать устремления Варшавы, отметил Безпалько.Поэтому у поляков есть большой соблазн устроить если не внешнюю интервенцию в Белоруссии, то организовать там мятеж. Он будет поддержан польскими силами специальных операций, но с таким контингентом 10-30 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" быстро справятся, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230728/1048317177.html
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новости, белоруссия, польша, вторжение, чвк "вагнер", захват, россия
Новости, Белоруссия, Польша, вторжение, ЧВК "Вагнер", захват, Россия

Политолог рассказал, что сделают бойцы "Вагнера" если Польша "локально" вторгнется в Белоруссию

06:15 29.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Если Варшава проявит желание вторгнуться на территорию Белоруссии, то бойцы группы "Вагнера" очень хорошо о себе заявят. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
На территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. И это внушает ряд серьёзных опасений, рассказал политолог.
По этой причине значительно ужесточилась и риторика лидеров России и Белоруссии в отношении Польши. Эти заявления призваны купировать устремления Варшавы, отметил Безпалько.
"Что касается "вагнеровцев", то я не думаю, что теми силами, которые сейчас перебазировались в Белоруссию, они смогут атаковать Польшу с ее 150-тысячной армией и оружейным хабом. Но если Варшава проявит желание вторгнуться на территорию Белоруссии, "вагнеровцы" очень хорошо о себе заявят", - отметил политолог.
Поэтому у поляков есть большой соблазн устроить если не внешнюю интервенцию в Белоруссии, то организовать там мятеж. Он будет поддержан польскими силами специальных операций, но с таким контингентом 10-30 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" быстро справятся, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Вчера, 05:05
Политолог объяснил, зачем Польша точит зубы на Белоруссию и мечтает колониях Речи ПосполитойНа территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. И это внушает ряд серьёзных опасений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
 
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