https://ukraina.ru/20230729/1048324710.html

Политолог рассказал, что сделают бойцы "Вагнера" если Польша "локально" вторгнется в Белоруссию

Политолог рассказал, что сделают бойцы "Вагнера" если Польша "локально" вторгнется в Белоруссию - 29.07.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, что сделают бойцы "Вагнера" если Польша "локально" вторгнется в Белоруссию

Если Варшава проявит желание вторгнуться на территорию Белоруссии, то бойцы группы "Вагнера" очень хорошо о себе заявят. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-07-29T06:15

2023-07-29T06:15

2023-07-29T06:15

новости

белоруссия

польша

вторжение

чвк "вагнер"

захват

россия

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На территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. И это внушает ряд серьёзных опасений, рассказал политолог.По этой причине значительно ужесточилась и риторика лидеров России и Белоруссии в отношении Польши. Эти заявления призваны купировать устремления Варшавы, отметил Безпалько.Поэтому у поляков есть большой соблазн устроить если не внешнюю интервенцию в Белоруссии, то организовать там мятеж. Он будет поддержан польскими силами специальных операций, но с таким контингентом 10-30 тысяч бойцов ЧВК "Вагнер" быстро справятся, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230728/1048317177.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белоруссия, польша, вторжение, чвк "вагнер", захват, россия