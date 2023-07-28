ФСБ задержала жителя Орловской области, пытавшегося вступить в ряды ВСУ - 28.07.2023 Украина.ру
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ФСБ задержала жителя Орловской области, пытавшегося вступить в ряды ВСУ
ФСБ задержала жителя Орловской области, пытавшегося вступить в ряды ВСУ - 28.07.2023 Украина.ру
ФСБ задержала жителя Орловской области, пытавшегося вступить в ряды ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя Орловской области, консультировавшегося с СБУ с целью уехать на Украину, чтобы воевать на стороне СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 28 июля
2023-07-28T10:03
2023-07-28T10:03
новости
фсб
задержание
всу
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"Житель Орловской области поддерживал связь с украинским военизированным объединением, признанным в России террористическим, и собирался уехать на Украину воевать на стороне ВСУ", - говорится в сообщении.Известно, что мужчина даже подал заявления в СБУ и МИД Украины с просьбой разъяснить ему порядок действий. И Инструкции были получены.Злоумышленник заведено дело об участии в деятельности террористической организации.Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ задержали в Орловской области гражданина, "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину". Трансгендеру вменяют госизмену за перевод денег на помощь ВСУ.5 июля в аэропорту Екатеринбурга был арестован гражданин РФ, также оказывавший финансовую помощь ВСУ, а 4 июля, сотрудники ФСБ произвели сразу два громких задержания. В Луганской Народной Республике был арестован мужчина по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях, а в Тюмени - местный житель, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военных переходить на сторону ВСУ.3 июля, оперативники ФСБ пресекли вторую за два месяца попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.
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новости, фсб, задержание, всу
Новости, ФСБ, задержание, ВСУ

ФСБ задержала жителя Орловской области, пытавшегося вступить в ряды ВСУ

10:03 28.07.2023
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Орловской области, консультировавшегося с СБУ с целью уехать на Украину, чтобы воевать на стороне СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 28 июля
"Житель Орловской области поддерживал связь с украинским военизированным объединением, признанным в России террористическим, и собирался уехать на Украину воевать на стороне ВСУ", - говорится в сообщении.
Известно, что мужчина даже подал заявления в СБУ и МИД Украины с просьбой разъяснить ему порядок действий. И Инструкции были получены.
Злоумышленник заведено дело об участии в деятельности террористической организации.
Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ задержали в Орловской области гражданина, "изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину". Трансгендеру вменяют госизмену за перевод денег на помощь ВСУ.
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5 июля в аэропорту Екатеринбурга был арестован гражданин РФ, также оказывавший финансовую помощь ВСУ, а 4 июля, сотрудники ФСБ произвели сразу два громких задержания. В Луганской Народной Республике был арестован мужчина по подозрению в сборе и передаче Украине информации о российских подразделениях, а в Тюмени - местный житель, который по заданию украинских спецслужб склонял российских военных переходить на сторону ВСУ.
3 июля, оперативники ФСБ пресекли вторую за два месяца попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.
 
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