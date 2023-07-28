https://ukraina.ru/20230728/1048322778.html

Когда Польша может развязать войну с Россией

Когда Польша может развязать войну с Россией - 28.07.2023 Украина.ру

Когда Польша может развязать войну с Россией

Хотя власти Польши постоянно говорят об "оборонительной войне" с Россией, однако резкое увеличение численности армии и закупка тяжёлого вооружения свидетельствуют о подготовке к войне наступательной.

2023-07-28T10:26

2023-07-28T10:26

2023-07-28T10:49

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В четверг, 27 июля, польские СМИ со ссылкой на портал Korea Times сообщили, что Польша обратилась к Южной Корее с просьбой выделить кредит в сумме 15,6 миллиарда долларов для оплаты поставок корейских вооружений. Речь идёт о закупках 48 лёгких истребителей FA-50, более чем 600 самоходных артиллерийских установок К9, почти тысячи танков К2 и порядка 300 РСЗО K239 Chunmoo – практически полного аналога HIMARS. Поставки уже начались, однако рассчитаны на несколько лет.Деньги на всё это оружие приходится одалживать, несмотря на то, что Минобороны Польши получит в 2023 году 97,45 миллиарда злотых (то есть почти 20 миллиардов долларов). Это рекордный бюджет даже по сравнению 2022-мм, в котором оборонный бюджет страны составил 58 миллиардов злотых. При этом главное внимание будет сосредоточено на формировании двух новых механизированных дивизий на Востоке Польши, с командованием в Ольштыне и Седльце.По оценкам оборонного ведомства, к концу 2023 года в Польше будет 125 тысяч профессиональных военных в составе Вооружённых сил, 38 тысяч – в войсках территориальной обороны, а также более 3 тысяч военных разведчиков и контрразведчиков. Кроме того, 25 тысяч человек планируют набрать в подразделения добровольной основной воинской службы (12-месячный контракт с усиленной подготовкой), и почти 10 тысяч будущих солдат и офицеров будут проходить обучение разного уровня.При этом официальной целью польских властей является доведение численности Вооружённых сил до 300 тысяч человек, а министр обороны страны Мариуш Блащак неоднократно заявлял о том, что Польша будет иметь самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.Польша уже несколько лет осуществляет масштабную программу перевооружения армии, которая в 2022 году достигла гигантских размеров. Символическим является направленный Польшей ещё в мае текущего года запрос в США на закупку 500 ракетных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS калибра 227 мм. В мае Польша получила первые 20 пусковых установок HIMARS, а как раз 27 июля Блащак объявил о создании "Академии HIMARS" и 1-й ракетной бригады из этих установок в составе Вооружённых сил Польши."Через 18 лет в польскую армию возвращается ракетно-артиллерийское подразделение", – сказал глава Министерства обороны.Он напомнил, что в 2005 году был расформирован последний дивизион, оснащенный ракетами "Точка", дальность действия которых составляет 70 километров. "Сегодня мы увидели в действии HIMARS, дальность действия которого составляет до 300 километров", – подчеркнул Блащак. Действительно, Польша, в отличие от Украины, получила от США ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км.Кроме этого, Польша уже развернула две батареи американских систем ПВО Patriot и отправила заявку на очередные шесть. Варшава также заказала 250 танков Abrams в новейшей комплектации (первые 14 уже в стране, 28 ожидаются до конца года, остальные – в следующем году), и запросила 96 американских боевых вертолётов Apache АН-64Е. В Польше рассчитывают и на самолёты F-35, но сроки их появления в польской армии постоянно сдвигаются в будущее. Однако на вооружении польских ВВС находится 48 достаточно новых многоцелевых истребителей F-16.Стоит отметить, что на упомянутый выше польско-корейский оружейный контракт, заключённый в минувшем году, портал Asia News (а это официальное издание Папского института зарубежных миссий) тогда отреагировал однозначно: "Варшава готовится к войне с Москвой". Портал отметил, что Польша реально готовится к войне с Россией, и хочет взять на себя военное лидерство в Европе в контексте будущего, "в котором войны нельзя будет ни избежать, ни игнорировать". Собственно, это является официальной позицией Варшавы, которой там фактически гордятся.Директор польского аналитического центра "Стратегия и будущее" доктора Яцек Бартосяк считает, что заявления польских властей о подготовке к возможной оборонительной войне с Россией абсолютно банальны. С его точки зрения, в войне с Россией у Польши есть четыре опции, и далеко не все они оборонительные."Чтобы активировать статью 5 Договора о НАТО, мы должны обороняться в глубину, на линии реки Висла, это первая опция. Создать там де-факто последний рубеж обороны, создать Армию Нового Образца и зону смерти" – заявил Бартосяк в недавнем интервью Radiо WNET.Аналитик подчеркнул, что лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак заявили: в случае войны Польша не будет защищаться на линии Вислы. "Таким образом, это опровергает заявления, что это будет оборонительная война. Потому что если мы не обороняемся на линии Вислы, то должны иметь как минимум стратегию активной обороны, которая заключается в превентивном нанесении ударов по логистике, второму и третьему рубежам российской и белорусской армий в Белоруссии и Калининградской области", – продолжил он.Тут стоит напомнить, что ещё в октябре 2019 года американский неоконсервативный "мозговой центр" Jamestown Foundation опубликовал доклад "Как защитить страны Прибалтики". Несмотря на заголовок, фактически в нём шла речь о полномасштабной наступательной операции войск НАТО против России и Белоруссии. Авторы акцентировали внимание на том, что "в первую очередь нужно решить вопрос с Калининградом", причём регион, согласно планам вашингтонских стратегов, должен быть оккупирован польскими и американскими войсками и войти в состав Польши."Третий вариант заключается в том, что мы можем готовиться к наступательной войне. Такой, в которой мы прямо наступаем. Именно поэтому мы покупаем такое количество тяжелой техники. У нас есть наступательные возможности не только в огневом маневре, но и в целом на театре военных действий. Нам же нужно иметь элементы наступательного маневра, с разной логистикой и т.д. Об этом никто не говорит, но мы покупаем оружие, которое на это указывает", – сказал Бартосяк.При этом аналитик считает, что наилучшим для Польши был бы четвёртый вариант. "Было бы здорово, но, наверное, нам его никто не продаст. Если бы у нас был разведывательно-ударный комплекс, и вместе с украинцами мы бы держали Россию в узде до самого Урала. Если они стреляют по Варшаве, то мы стреляем по Санкт-Петербургу и по их АЭС. Тогда они не смогут терроризировать нас – как сейчас украинцев, потому что мы их тоже будем терроризировать. Тогда будет баланс страха. Можем ли мы пойти в этом направлении? И тогда у нас будет мир", – заявил Яцек Бартосяк.Если директор центра "Стратегия и будущее" исходит из того, что решение о начале войны с Россией власти Польши будут принимать самостоятельно, то польский политический философ Радослав Чарнецки подчёркивает, что Варшава без инструкций из Вашингтона ничего серьёзного не делает."Поэтому я думаю, что война будет потихоньку угасать. Тем более, что в следующем году в Америке президентские выборы и выборы в обе палаты Конгресса, американцы будут всё больше и больше заниматься собой. Тем более, что внутренняя ситуация очень плохая, общество расколото, а политические элиты – республиканцы и демократы – ведут открытую войну на уничтожение" – сказал Чарнецки в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.Если же говорить о грядущих парламентских выборах в Польше, то, по его мнению, в случае неблагоприятных результатов опросов правящая команда может решиться на отчаянный шаг – вооружённое столкновение с Россией, чтобы иметь основание для переноса выборов. "Но это, по-моему, маловероятная гипотеза. Потому что какие-то элементы рациональности и прагматизма, вероятно, ещё остались в головах власть имущих в Польше – хотя пока такой вердикт вынести сложно" – отметил он."Я также считаю, что провокация по втягиванию Запада и прежде всего США в открытую войну с Россией может быть осуществлена ​​с двух сторон – как Минска (а Лукашенко очень воинственен в своих высказываниях), так и Варшавы, благодаря польскому чувству цивилизационной и культурной "миссии на Востоке Европы" и желания стать новым крестоносцем XXI века" – подчеркнул Радослав Чарнецки.В свою очередь, польский политический аналитик Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру заявил, что польско-российская война, которая была бы страшным бедствием, всё ещё остаётся реальным сценарием, причём Польша может начать её как на белорусском, так и на украинском направлении."На самом деле я не верю в одностороннюю польскую акцию, направленную на восстановление польского господства на Восточных Кресах (Западная Украина – ред.) Но это не означает, что там не появится польская армия, и хотя бы частично – польская администрация. Идея "польско-украинской унии", именуемая в Польше УкроПолин, до сих пор трактуется как "план Б" на случай быстрого краха режима в Киеве и угрозы выхода украинцев из войны. УкроПолин гарантировал бы её продолжение, опираясь, по крайней мере, на Восточную Малопольшу (Галицию – прим.) и Волынь" – считает Рэнкас.Однако Радослав Чарнецки уверен, что растущее беспокойство по поводу угрозы глобального ядерного конфликта не только делает вооружённое столкновение России и Польши (а значит – НАТО) маловероятным, но также может привести к прекращению боевых действий на Украине."С моей точки зрения, есть две модели прекращения войны в Восточной Европе, их можно назвать кореизацией и сомализацией. Кореизация – это перемирие на демаркационной линии, его следствием стало разделение Кореи на два государства, которое продолжается уже 70 лет. Альтернативой является т.н. сомализация – когда, как в случае Сомали, десятилетиями продолжается гражданская война, а государства вообще не существует" – сказал Чарнецки.С другой стороны, именно с целью не допустить реализации на территории соседней Украины ни одного из этих сценариев, Польша и может начать войну против России. Однако, по мнению даже самых оптимистичных и воинственных польских военных аналитиков, это может произойти не ранее 2024 года, когда американские и корейские поставки заместят то вооружение, которое Варшава в минувшие два года передала Киеву.

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эксклюзив, россия, польша, война, зарубежье, сми, нато, белоруссия, himars, украина, сша, конрад рэнкас