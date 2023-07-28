Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриев - 28.07.2023 Украина.ру
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Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриев
Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриев - 28.07.2023 Украина.ру
Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриев
После выхода РФ из зерновой сделки Украина хотела, чтобы Запад предоставил ей то военные корабли, то самолеты для продолжения экспорта зерна по Черному морю. Однако в США и ЕС пока настаивают на активизации сухопутного экспорта, который они пафосно называют "путями солидарности".
2023-07-28T04:35
2023-07-28T04:35
эксклюзив
украина
экономика
ес
зерновая сделка
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Восточноевропейские соседи Украины не в восторге от этого варианта, так как украинское зерно оседает в этих странах, разоряя фермеров. Также усиливается нагрузка на их инфраструктуру. На Украине "пути солидарности" тоже далеко не всем нравятся, так как они разоряют украинских производителей, в том числе и аграриев, ради которых весь сыр-бор и затевался.В среду 26 июля "Всеукраинский аграрный форум" обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры против серьезного дисбаланса импортируемых и экспортируемых товаров по "путям солидарности".Представители украинского агропромышленного комплекса ссылаются на данные и.о. гендиректора Европейской комиссии Майи Бакран о том, что на 2 июня в рамках инициативы "Пути солидарности" Украина поставила в ЕС продукции всех видов на 30 млрд евро.Однако за этот же период ЕС поставил на Украину своей продукции на 51 млрд евро, то есть в 1,7 раза больше. "Таким образом, Украина начала превращаться из поставщика продукции в ЕС в рынок сбыта для соответствующей европейской продукции", - жалуются украинские аграрии.В качестве подтверждения, они ссылаются также на данные о наращивании в 2022 году странами ЕС объемов экспорта своей агропродукции на Украину. В частности, Болгария увеличила экспорт на 26%, Польша – на 16%. Словакия – на 30%. В такой ситуации украинским аграриям нужно думать уже не об африканских рынках, а о сохранении собственного внутреннего рынка. На Украину к тому же поставляется преимущественно не сырье, а обработанная продукция с высокой добавленной стоимостью.Представители украинского АПК вместе с тем возмущены попытками Польши, Румынии, Словакии, Болгарии и Венгрии блокировать доступ украинской агропродукции на свои рынки. Они утверждают, что это противоречит нормам Евросоюза, как бы забывая, что Украина не в ЕС. Здесь работает уже обычное самовнушение: украинцам столько раз твердили из каждого утюга, что Украина – это Европа, что многие сами поверили, что страна уже в ЕС и требуют для себя соответствующих прав.Украинский экономист Алексей Кущ утверждает, что Украина обречена на подобный дисбаланс в торговле, поскольку превратилась в сырьевой придаток. "У сырьевой экономики есть порог по экспорту, но нет порога по импорту. Знаете, что это означает? Такая страна как Украина, обречена в сырьевой модели на отрицательный торговый баланс и, соответственно, на перманентное обесценивание национальной валюты. А значит обречена на инфляцию и низкие темпы роста, когда отросший "жирок" в виде доходов населения будет плавиться в огне периодических кризисов, с интервалом в 7-8 лет", - пишет экономист. По его словам, чтобы вырваться из этого капкана бедности, необходимо доходы, получаемые в сырьевых отраслях с убывающей отдачей направлять на развитие отраслей с возрастающей отдачей, например, доходы аграрного сектора – в переработку и пищевую промышленность, а доходы от продажи металла – в сектор машиностроения.Однако на Украине этого не делали все последние 30 лет, эксплуатируя лишь советское наследие. Сейчас же даже попытка произвести что-то с высокой добавленной стоимостью, что сможет конкурировать с польской, немецкой или французской корпорацией, мгновенно вызовет возмущение западных партнеров, которые солидарность понимают по-своему.По такому же принципу "солидарности" веками происходила торговля европейских стран с Третьим миром, что является основной причиной бедности большинства из стран Африки. В разное время эти "принципы солидарности" назывались цивилизационными, справедливыми или демократическими принципами.Украинские супермаркеты сейчас действительно завалены польской, болгарской и турецкой продукцией. На площадях, возле станций метро возникли магазинчики "Товары из Польши". Даже в совершенно неожиданных местах, вроде аптек или отделений банков, можно увидеть прилавки с польскими шоколадками, печеньем и упакованными фруктами. Цены на них не особо отличаются от украинских аналогов, а иногда даже ниже. Украинские производители постоянно повышают цены из-за роста цен на энергоносители, удовлетворения требований МВФ и различных поборов на войну, которых от них требуют местные и центральные власти. Граждане Украины нищают, но цены растут, превышая цены на продукты в странах Восточной Европы. И тогда уже польские, немецкие, турецкие компании начинают уделять внимание украинскому рынку, отхватывая себе его куски.Европейская солидарность – это не только название партии экс-президента Петра Порошенко, но и специфическое понятие, предполагающее отсутствие этой самой солидарности. Впрочем, европейский Фонд мира тоже занимается поставками вооружений на Украину.
https://ukraina.ru/20230727/1048294148.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, экономика, ес, зерновая сделка
Эксклюзив, Украина, экономика, ЕС, зерновая сделка

Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриев

04:35 28.07.2023
 
© AP / Andrew Kravchenko
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP / Andrew Kravchenko
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
После выхода РФ из зерновой сделки Украина хотела, чтобы Запад предоставил ей то военные корабли, то самолеты для продолжения экспорта зерна по Черному морю. Однако в США и ЕС пока настаивают на активизации сухопутного экспорта, который они пафосно называют "путями солидарности".
Восточноевропейские соседи Украины не в восторге от этого варианта, так как украинское зерно оседает в этих странах, разоряя фермеров. Также усиливается нагрузка на их инфраструктуру. На Украине "пути солидарности" тоже далеко не всем нравятся, так как они разоряют украинских производителей, в том числе и аграриев, ради которых весь сыр-бор и затевался.
В среду 26 июля "Всеукраинский аграрный форум" обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры против серьезного дисбаланса импортируемых и экспортируемых товаров по "путям солидарности".
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Представители украинского агропромышленного комплекса ссылаются на данные и.о. гендиректора Европейской комиссии Майи Бакран о том, что на 2 июня в рамках инициативы "Пути солидарности" Украина поставила в ЕС продукции всех видов на 30 млрд евро.
Однако за этот же период ЕС поставил на Украину своей продукции на 51 млрд евро, то есть в 1,7 раза больше. "Таким образом, Украина начала превращаться из поставщика продукции в ЕС в рынок сбыта для соответствующей европейской продукции", - жалуются украинские аграрии.
В качестве подтверждения, они ссылаются также на данные о наращивании в 2022 году странами ЕС объемов экспорта своей агропродукции на Украину. В частности, Болгария увеличила экспорт на 26%, Польша – на 16%. Словакия – на 30%. В такой ситуации украинским аграриям нужно думать уже не об африканских рынках, а о сохранении собственного внутреннего рынка. На Украину к тому же поставляется преимущественно не сырье, а обработанная продукция с высокой добавленной стоимостью.
"Такая ситуация может привести к утрате позиций на внутреннем рынке непосредственно украинскими производителями. В частности, по данным Союза мукомолов Украины, в некоторых областях украинские производители мукомольной продукции уже вытеснены из украинского ритейла более дешевой польской и турецкой продукцией (пасты, макароны и т.д.). Аналогичная ситуация сложилась, к сожалению, и на отечественном рынке молочной и мясной продукции", - говорится в письме аграриев.
Представители украинского АПК вместе с тем возмущены попытками Польши, Румынии, Словакии, Болгарии и Венгрии блокировать доступ украинской агропродукции на свои рынки. Они утверждают, что это противоречит нормам Евросоюза, как бы забывая, что Украина не в ЕС. Здесь работает уже обычное самовнушение: украинцам столько раз твердили из каждого утюга, что Украина – это Европа, что многие сами поверили, что страна уже в ЕС и требуют для себя соответствующих прав.
Украинский экономист Алексей Кущ утверждает, что Украина обречена на подобный дисбаланс в торговле, поскольку превратилась в сырьевой придаток.
"У сырьевой экономики есть порог по экспорту, но нет порога по импорту. Знаете, что это означает? Такая страна как Украина, обречена в сырьевой модели на отрицательный торговый баланс и, соответственно, на перманентное обесценивание национальной валюты. А значит обречена на инфляцию и низкие темпы роста, когда отросший "жирок" в виде доходов населения будет плавиться в огне периодических кризисов, с интервалом в 7-8 лет", - пишет экономист. По его словам, чтобы вырваться из этого капкана бедности, необходимо доходы, получаемые в сырьевых отраслях с убывающей отдачей направлять на развитие отраслей с возрастающей отдачей, например, доходы аграрного сектора – в переработку и пищевую промышленность, а доходы от продажи металла – в сектор машиностроения.
Однако на Украине этого не делали все последние 30 лет, эксплуатируя лишь советское наследие. Сейчас же даже попытка произвести что-то с высокой добавленной стоимостью, что сможет конкурировать с польской, немецкой или французской корпорацией, мгновенно вызовет возмущение западных партнеров, которые солидарность понимают по-своему.
По такому же принципу "солидарности" веками происходила торговля европейских стран с Третьим миром, что является основной причиной бедности большинства из стран Африки. В разное время эти "принципы солидарности" назывались цивилизационными, справедливыми или демократическими принципами.
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Украинские супермаркеты сейчас действительно завалены польской, болгарской и турецкой продукцией. На площадях, возле станций метро возникли магазинчики "Товары из Польши". Даже в совершенно неожиданных местах, вроде аптек или отделений банков, можно увидеть прилавки с польскими шоколадками, печеньем и упакованными фруктами. Цены на них не особо отличаются от украинских аналогов, а иногда даже ниже.
Украинские производители постоянно повышают цены из-за роста цен на энергоносители, удовлетворения требований МВФ и различных поборов на войну, которых от них требуют местные и центральные власти. Граждане Украины нищают, но цены растут, превышая цены на продукты в странах Восточной Европы. И тогда уже польские, немецкие, турецкие компании начинают уделять внимание украинскому рынку, отхватывая себе его куски.
Европейская солидарность – это не только название партии экс-президента Петра Порошенко, но и специфическое понятие, предполагающее отсутствие этой самой солидарности. Впрочем, европейский Фонд мира тоже занимается поставками вооружений на Украину.
 
ЭксклюзивУкраинаэкономикаЕСзерновая сделка
 
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