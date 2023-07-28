https://ukraina.ru/20230728/1048317852.html
Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриев
Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриев - 28.07.2023 Украина.ру
Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриев
После выхода РФ из зерновой сделки Украина хотела, чтобы Запад предоставил ей то военные корабли, то самолеты для продолжения экспорта зерна по Черному морю. Однако в США и ЕС пока настаивают на активизации сухопутного экспорта, который они пафосно называют "путями солидарности".
2023-07-28T04:35
2023-07-28T04:35
2023-07-28T04:35
эксклюзив
украина
экономика
ес
зерновая сделка
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Восточноевропейские соседи Украины не в восторге от этого варианта, так как украинское зерно оседает в этих странах, разоряя фермеров. Также усиливается нагрузка на их инфраструктуру. На Украине "пути солидарности" тоже далеко не всем нравятся, так как они разоряют украинских производителей, в том числе и аграриев, ради которых весь сыр-бор и затевался.В среду 26 июля "Всеукраинский аграрный форум" обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры против серьезного дисбаланса импортируемых и экспортируемых товаров по "путям солидарности".Представители украинского агропромышленного комплекса ссылаются на данные и.о. гендиректора Европейской комиссии Майи Бакран о том, что на 2 июня в рамках инициативы "Пути солидарности" Украина поставила в ЕС продукции всех видов на 30 млрд евро.Однако за этот же период ЕС поставил на Украину своей продукции на 51 млрд евро, то есть в 1,7 раза больше. "Таким образом, Украина начала превращаться из поставщика продукции в ЕС в рынок сбыта для соответствующей европейской продукции", - жалуются украинские аграрии.В качестве подтверждения, они ссылаются также на данные о наращивании в 2022 году странами ЕС объемов экспорта своей агропродукции на Украину. В частности, Болгария увеличила экспорт на 26%, Польша – на 16%. Словакия – на 30%. В такой ситуации украинским аграриям нужно думать уже не об африканских рынках, а о сохранении собственного внутреннего рынка. На Украину к тому же поставляется преимущественно не сырье, а обработанная продукция с высокой добавленной стоимостью.Представители украинского АПК вместе с тем возмущены попытками Польши, Румынии, Словакии, Болгарии и Венгрии блокировать доступ украинской агропродукции на свои рынки. Они утверждают, что это противоречит нормам Евросоюза, как бы забывая, что Украина не в ЕС. Здесь работает уже обычное самовнушение: украинцам столько раз твердили из каждого утюга, что Украина – это Европа, что многие сами поверили, что страна уже в ЕС и требуют для себя соответствующих прав.Украинский экономист Алексей Кущ утверждает, что Украина обречена на подобный дисбаланс в торговле, поскольку превратилась в сырьевой придаток. "У сырьевой экономики есть порог по экспорту, но нет порога по импорту. Знаете, что это означает? Такая страна как Украина, обречена в сырьевой модели на отрицательный торговый баланс и, соответственно, на перманентное обесценивание национальной валюты. А значит обречена на инфляцию и низкие темпы роста, когда отросший "жирок" в виде доходов населения будет плавиться в огне периодических кризисов, с интервалом в 7-8 лет", - пишет экономист. По его словам, чтобы вырваться из этого капкана бедности, необходимо доходы, получаемые в сырьевых отраслях с убывающей отдачей направлять на развитие отраслей с возрастающей отдачей, например, доходы аграрного сектора – в переработку и пищевую промышленность, а доходы от продажи металла – в сектор машиностроения.Однако на Украине этого не делали все последние 30 лет, эксплуатируя лишь советское наследие. Сейчас же даже попытка произвести что-то с высокой добавленной стоимостью, что сможет конкурировать с польской, немецкой или французской корпорацией, мгновенно вызовет возмущение западных партнеров, которые солидарность понимают по-своему.По такому же принципу "солидарности" веками происходила торговля европейских стран с Третьим миром, что является основной причиной бедности большинства из стран Африки. В разное время эти "принципы солидарности" назывались цивилизационными, справедливыми или демократическими принципами.Украинские супермаркеты сейчас действительно завалены польской, болгарской и турецкой продукцией. На площадях, возле станций метро возникли магазинчики "Товары из Польши". Даже в совершенно неожиданных местах, вроде аптек или отделений банков, можно увидеть прилавки с польскими шоколадками, печеньем и упакованными фруктами. Цены на них не особо отличаются от украинских аналогов, а иногда даже ниже. Украинские производители постоянно повышают цены из-за роста цен на энергоносители, удовлетворения требований МВФ и различных поборов на войну, которых от них требуют местные и центральные власти. Граждане Украины нищают, но цены растут, превышая цены на продукты в странах Восточной Европы. И тогда уже польские, немецкие, турецкие компании начинают уделять внимание украинскому рынку, отхватывая себе его куски.Европейская солидарность – это не только название партии экс-президента Петра Порошенко, но и специфическое понятие, предполагающее отсутствие этой самой солидарности. Впрочем, европейский Фонд мира тоже занимается поставками вооружений на Украину.
https://ukraina.ru/20230727/1048294148.html
https://ukraina.ru/20230518/1046314941.html
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эксклюзив, украина, экономика, ес, зерновая сделка
Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриев
После выхода РФ из зерновой сделки Украина хотела, чтобы Запад предоставил ей то военные корабли, то самолеты для продолжения экспорта зерна по Черному морю. Однако в США и ЕС пока настаивают на активизации сухопутного экспорта, который они пафосно называют "путями солидарности".
Восточноевропейские соседи Украины не в восторге от этого варианта, так как украинское зерно оседает в этих странах, разоряя фермеров. Также усиливается нагрузка на их инфраструктуру. На Украине "пути солидарности" тоже далеко не всем нравятся, так как они разоряют украинских производителей, в том числе и аграриев, ради которых весь сыр-бор и затевался.
В среду 26 июля "Всеукраинский аграрный форум" обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры против серьезного дисбаланса импортируемых и экспортируемых товаров по "путям солидарности".
Представители украинского агропромышленного комплекса ссылаются на данные и.о. гендиректора Европейской комиссии Майи Бакран о том, что на 2 июня в рамках инициативы "Пути солидарности" Украина поставила в ЕС продукции всех видов на 30 млрд евро.
Однако за этот же период ЕС поставил на Украину своей продукции на 51 млрд евро, то есть в 1,7 раза больше. "Таким образом, Украина начала превращаться из поставщика продукции в ЕС в рынок сбыта для соответствующей европейской продукции", - жалуются украинские аграрии.
В качестве подтверждения, они ссылаются также на данные о наращивании в 2022 году странами ЕС объемов экспорта своей агропродукции на Украину. В частности, Болгария увеличила экспорт на 26%, Польша – на 16%. Словакия – на 30%. В такой ситуации украинским аграриям нужно думать уже не об африканских рынках, а о сохранении собственного внутреннего рынка. На Украину к тому же поставляется преимущественно не сырье, а обработанная продукция с высокой добавленной стоимостью.
"Такая ситуация может привести к утрате позиций на внутреннем рынке непосредственно украинскими производителями. В частности, по данным Союза мукомолов Украины, в некоторых областях украинские производители мукомольной продукции уже вытеснены из украинского ритейла более дешевой польской и турецкой продукцией (пасты, макароны и т.д.). Аналогичная ситуация сложилась, к сожалению, и на отечественном рынке молочной и мясной продукции", - говорится в письме аграриев.
Представители украинского АПК вместе с тем возмущены попытками Польши, Румынии, Словакии, Болгарии и Венгрии блокировать доступ украинской агропродукции на свои рынки. Они утверждают, что это противоречит нормам Евросоюза, как бы забывая, что Украина не в ЕС. Здесь работает уже обычное самовнушение: украинцам столько раз твердили из каждого утюга, что Украина – это Европа, что многие сами поверили, что страна уже в ЕС и требуют для себя соответствующих прав.
Украинский экономист Алексей Кущ утверждает, что Украина обречена на подобный дисбаланс в торговле, поскольку превратилась в сырьевой придаток.
"У сырьевой экономики есть порог по экспорту, но нет порога по импорту. Знаете, что это означает? Такая страна как Украина, обречена в сырьевой модели на отрицательный торговый баланс и, соответственно, на перманентное обесценивание национальной валюты. А значит обречена на инфляцию и низкие темпы роста, когда отросший "жирок" в виде доходов населения будет плавиться в огне периодических кризисов, с интервалом в 7-8 лет", - пишет экономист. По его словам, чтобы вырваться из этого капкана бедности, необходимо доходы, получаемые в сырьевых отраслях с убывающей отдачей направлять на развитие отраслей с возрастающей отдачей, например, доходы аграрного сектора – в переработку и пищевую промышленность, а доходы от продажи металла – в сектор машиностроения.
Однако на Украине этого не делали все последние 30 лет, эксплуатируя лишь советское наследие. Сейчас же даже попытка произвести что-то с высокой добавленной стоимостью, что сможет конкурировать с польской, немецкой или французской корпорацией, мгновенно вызовет возмущение западных партнеров, которые солидарность понимают по-своему.
По такому же принципу "солидарности" веками происходила торговля европейских стран с Третьим миром, что является основной причиной бедности большинства из стран Африки. В разное время эти "принципы солидарности" назывались цивилизационными, справедливыми или демократическими принципами.
Украинские супермаркеты сейчас действительно завалены польской, болгарской и турецкой продукцией. На площадях, возле станций метро возникли магазинчики "Товары из Польши". Даже в совершенно неожиданных местах, вроде аптек или отделений банков, можно увидеть прилавки с польскими шоколадками, печеньем и упакованными фруктами. Цены на них не особо отличаются от украинских аналогов, а иногда даже ниже.
Украинские производители постоянно повышают цены из-за роста цен на энергоносители, удовлетворения требований МВФ и различных поборов на войну, которых от них требуют местные и центральные власти. Граждане Украины нищают, но цены растут, превышая цены на продукты в странах Восточной Европы. И тогда уже польские, немецкие, турецкие компании начинают уделять внимание украинскому рынку, отхватывая себе его куски.
Европейская солидарность – это не только название партии экс-президента Петра Порошенко, но и специфическое понятие, предполагающее отсутствие этой самой солидарности. Впрочем, европейский Фонд мира тоже занимается поставками вооружений на Украину.