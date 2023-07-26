https://ukraina.ru/20230726/1048259650.html

Работать некому. Украинцев готовят к 12-часовому рабочему дню

Работать некому. Украинцев готовят к 12-часовому рабочему дню - 26.07.2023 Украина.ру

Работать некому. Украинцев готовят к 12-часовому рабочему дню

На днях украинцев "порадовали" перспективой увеличения рабочей недели до 60 часов. Сообщение о возможном нововведении было опубликовано Восточным межрегиональным управлением Государственной службы Украины по вопросам труда. Предлагается ввести 6-дневную рабочую неделю с 10-часовым рабочим днем или пятидневную с рабочим днем по 12 часов.

2023-07-26T05:09

2023-07-26T05:09

2023-07-26T05:09

эксклюзив

украина

работники

рождаемость

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Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть сокращена до 24 часов, то есть украинцам оставили только один день (воскресенье) на отдых. В первую очередь увеличить рабочий день и рабочую неделю планируют на предприятиях критической инфраструктуры и работающих на "оборонку". Объясняется увеличение нехваткой рабочих рук и необходимостью постоянно ремонтировать объекты энергетической инфраструктуры.Соответствующая юридическая база для этого есть. Закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" был принят Радой еще 15 марта 2022 года, но до сих пор его нормы широко не применялись. Этот же закон освободил работодателей от ответственности за несвоевременную выплату заработной платы, если это связано с боевыми действиями. Закон является специальным, то есть установленные им правила приоритетны в сравнении с КЗоТ и другими законами.Однако работодатели часто эксплуатируют украинских работников и так сверх норм, предусмотренных этим законом. На днях управление Государственной службы Украины по вопросам труда обратился работник, чей работодатель установил время отдыха в последний месяц всего один день в три недели, а продолжительность смены - 12 часов. Работодатель утверждает, что такой график теперь будет до конца года, потому что во время военного положения количество сверхурочных часов не ограничивается.На прошлой неделе в Минюсте Украины также заявили о намерении расширить количество рабочих мест для заключенных. По словам министра юстиции, сейчас делается акцент на производстве, чтобы обеспечить занятость заключенных. С прошлого года также на Украине пытаются создать так называемую "Армию восстановления", привлекая безработных к тяжелому физическому труду на строительстве укреплений или разбору завалов. Однако результатом этой инициативы стал просто отказ людей регистрироваться в качестве безработного.Такие инициативы говорят о катастрофической нехватке рабочей силы. Тысячи электриков, водителей и водопроводчиков были мобилизованы, многие из них уже погибли или стали инвалидами. Миллионы украинских женщин трудоспособного возраста за полтора года обжились в РФ, Польше и Германии.Издание Bloomberg сообщило 24 июля, что Украине нужно вернуть из-за границы 2,8 млн своих женщин, чтобы получить шанс на восстановление экономики в будущем ( то есть, после СВО). По мнению экспертов, если не удастся вернуть хотя бы часть из них, это обойдется Украине в 10% от ВВП до 2032 года, а это до $20 млрд в год. И такие потери перевесят предложенный ЕС четырехлетний пакет помощи Украине в размере $14 млрд в год. Сообщается, что украинский коэффициент рождаемости в 1,2 и ранее был одним из худших в Европе. В Минэкономики Украины заявили изданию, что вернуть женщин с детьми в Украину - "самая главная задача сейчас для украинского правительства", и ведется работа над законодательными стимулами, которые будут этому способствовать.Однако постоянные сверхурочные, почти без выходных, праздников и отпусков – это вряд ли можно назвать "законодательным стимулированием".По недавней оценке Министерства экономики Украины, в течение следующих десяти лет Украине придется дополнительно откуда-то привлечь 4,5 млн сотрудников на рынок труда. Однако оценки министерства исходят из предположений, что СВО на Украине завтра закончится, беженцы вернуться и надо будет как-то восстанавливать экономику.В отличие от РФ или европейских стран, мигранты из стран Третьего мира никогда не рвались на Украину – слишком уж маленькие зарплаты. Сейчас украинский бюджет держится исключительно на западных вливаниях, многие из которых придется как-то возвращать. Следовательно, вряд ли можно рассчитывать на рост зарплат и приток рабочих рук.Для украинцев же сейчас более важными являются краткосрочные перспективы, а не восстановление в далеком будущем. Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко на днях заявил, что следующая зима для украинцев будет еще сложнее. По его словам, в Украине очень много разрушенного оборудования, которое за один год не восстановить. И восстановить его невозможно еще и по причине массовой мобилизации специалистов. Один из комментаторов украинского Telegram-канала "Крокодил" пишет, что энергетиков забирают в ВСУ, несмотря на бронь. "Я по поводу зимы. Сейчас начали вручать повестки энергетикам. Хоть они и могут быть забронированы, но закон прописан так, что для брони нужно стать на учёт. Когда станешь на учёт, то нужно проходить комиссию после прохождения которой тебя могут на следующий день призвать. Так уже многих забрали. У нас в области забирают даже монтеров высоковольтных линий. Походу за осень и зиму уже не думают, и кто будет чинить все при обстрелах", - сообщает комментатор.Таким образом, на работе останутся теперь преимущественно монтеры пенсионного возраста, которых обяжут работать по 12 часов в день без выходных, заодно задерживая зарплату. Естественно, многие из них предпочтут уволиться, тоже уедут заграницу и рабочих рук станет еще меньше.

https://ukraina.ru/20230724/1048206700.html

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эксклюзив, украина, работники, рождаемость