https://ukraina.ru/20230728/1048317177.html

Политолог объяснил, зачем Польша точит зубы на Белоруссию и мечтает колониях Речи Посполитой

Политолог объяснил, зачем Польша точит зубы на Белоруссию и мечтает колониях Речи Посполитой - 28.07.2023 Украина.ру

Политолог объяснил, зачем Польша точит зубы на Белоруссию и мечтает колониях Речи Посполитой

На территорию Белоруссии Польша рассчитывает даже сильнее, чем на земли Западной Украины. И это внушает ряд серьёзных опасений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-07-28T05:05

2023-07-28T05:05

2023-07-28T05:05

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белоруссия

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В действительности Польша не хочет завоевать Западную Украину. Львов– это просто болезненная для поляков историческая тема. Это весьма значимые для их истории территории, за которые они сражались и умирали, рассказал политолог.В целом амбиции польских политиков куда больше. Они стремятся к границе 1872 года (граница Речи Посполитой до ее раздела). Но не в составе Польши, а в составе конфедерации, где есть Польша в качестве метрополии, а есть колонии в виде Белоруссии, Малороссии и Прибалтики, подчеркнул Безпалько.А на территорию Белоруссии Польша "точит зубы" даже сильнее, чем на территорию Западной Украины. Но если Варшава проявит желание туда вторгнуться, то "вагнеровцы" очень хорошо о себе заявят, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048283761.html

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новости, белоруссия, польша, западная украина, прибалтика