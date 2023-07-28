Военкор Медведев рассказал, что особенно злит российских бойцов и мотивирует сильнее бить ВСУ - 28.07.2023 Украина.ру
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Военкор Медведев рассказал, что особенно злит российских бойцов и мотивирует сильнее бить ВСУ
Военкор Медведев рассказал, что особенно злит российских бойцов и мотивирует сильнее бить ВСУ - 28.07.2023 Украина.ру
Военкор Медведев рассказал, что особенно злит российских бойцов и мотивирует сильнее бить ВСУ
Запад поставляет Украине боеприпасы, которые бьют не только по военным позициям, но и по гражданскому сектору. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
2023-07-28T05:15
2023-07-28T05:15
новости
вооружение
поставки
обстрелы
всу
военкор
новые регионы
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Западные страны обвиняют Россию в применении любого оружия, говоря о том, что это якобы запрещено любыми международными соглашениями. При этом они направляют Украине те же самые боеприпасы, которые потом бьют по гражданскому сектору, рассказал Медведев.К сожалению, по Донецку, Горловке, Ясиноватой и Макеевке ВСУ бьют из тех же типов вооружений, которые якобы предназначены для сдерживания наступлений российской армии, добавил военкор.Когда ВСУ пытаются сдержать продвижение российских войск, нанося удары по тыловым районам, это только злит бойцов и еще сильнее мотивирует их бить врага, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048272492.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вооружение, поставки, обстрелы, всу, военкор, новые регионы
Новости, вооружение, поставки, обстрелы, ВСУ, военкор, Новые регионы

Военкор Медведев рассказал, что особенно злит российских бойцов и мотивирует сильнее бить ВСУ

05:15 28.07.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
Работа расчетов РСЗО Град в ходе специальной военной операции на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад поставляет Украине боеприпасы, которые бьют не только по военным позициям, но и по гражданскому сектору. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
Западные страны обвиняют Россию в применении любого оружия, говоря о том, что это якобы запрещено любыми международными соглашениями. При этом они направляют Украине те же самые боеприпасы, которые потом бьют по гражданскому сектору, рассказал Медведев.
К сожалению, по Донецку, Горловке, Ясиноватой и Макеевке ВСУ бьют из тех же типов вооружений, которые якобы предназначены для сдерживания наступлений российской армии, добавил военкор.
"Давайте не забывать, что много наших военнослужащих под Донецком – это местные жители. Это Украина лезет в Донбасс. Мы же бьемся за свои дома и защищаем свои семьи", - подчеркнул Медведев.
Когда ВСУ пытаются сдержать продвижение российских войск, нанося удары по тыловым районам, это только злит бойцов и еще сильнее мотивирует их бить врага, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Южная Осетия послевоенная - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Вчера, 04:45
Военный эксперт рассказал, как "пятидневная война" с Грузией случайно помогла России бить ВСУВо время "пятидневной войны" с Грузией у ВС РФ не было морских сражений, но произошел скачок в развитии военной техники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
 
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