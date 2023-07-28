Военкор Медведев рассказал, что особенно злит российских бойцов и мотивирует сильнее бить ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" в ходе специальной военной операции на Украине
© Пресс-служба Минобороны РФ
Запад поставляет Украине боеприпасы, которые бьют не только по военным позициям, но и по гражданскому сектору. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
Западные страны обвиняют Россию в применении любого оружия, говоря о том, что это якобы запрещено любыми международными соглашениями. При этом они направляют Украине те же самые боеприпасы, которые потом бьют по гражданскому сектору, рассказал Медведев.
К сожалению, по Донецку, Горловке, Ясиноватой и Макеевке ВСУ бьют из тех же типов вооружений, которые якобы предназначены для сдерживания наступлений российской армии, добавил военкор.
"Давайте не забывать, что много наших военнослужащих под Донецком – это местные жители. Это Украина лезет в Донбасс. Мы же бьемся за свои дома и защищаем свои семьи", - подчеркнул Медведев.
Когда ВСУ пытаются сдержать продвижение российских войск, нанося удары по тыловым районам, это только злит бойцов и еще сильнее мотивирует их бить врага, заключил собеседник издания.
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