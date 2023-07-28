https://ukraina.ru/20230728/1048297038.html

Военкор Медведев рассказал, что особенно злит российских бойцов и мотивирует сильнее бить ВСУ

Военкор Медведев рассказал, что особенно злит российских бойцов и мотивирует сильнее бить ВСУ - 28.07.2023 Украина.ру

Военкор Медведев рассказал, что особенно злит российских бойцов и мотивирует сильнее бить ВСУ

Запад поставляет Украине боеприпасы, которые бьют не только по военным позициям, но и по гражданскому сектору. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев

2023-07-28T05:15

2023-07-28T05:15

2023-07-28T05:15

новости

вооружение

поставки

обстрелы

всу

военкор

новые регионы

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Западные страны обвиняют Россию в применении любого оружия, говоря о том, что это якобы запрещено любыми международными соглашениями. При этом они направляют Украине те же самые боеприпасы, которые потом бьют по гражданскому сектору, рассказал Медведев.К сожалению, по Донецку, Горловке, Ясиноватой и Макеевке ВСУ бьют из тех же типов вооружений, которые якобы предназначены для сдерживания наступлений российской армии, добавил военкор.Когда ВСУ пытаются сдержать продвижение российских войск, нанося удары по тыловым районам, это только злит бойцов и еще сильнее мотивирует их бить врага, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048272492.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вооружение, поставки, обстрелы, всу, военкор, новые регионы