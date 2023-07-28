"Никто оттуда не бежал". Военкор Медведев объяснил, что произойдёт если ВСУ займут Клещеевку

Илья Мощанский: "Мы выбивали ВСУ с высот Клещеевки, а они их занимали на следующий день"

В районе Клещеевки российские войска находятся в низине и отражают украинские атаки на окраинах сел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский