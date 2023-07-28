"Никто оттуда не бежал". Военкор Медведев объяснил, что произойдёт если ВСУ займут Клещеевку - 28.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230728/1048295160.html
"Никто оттуда не бежал". Военкор Медведев объяснил, что произойдёт если ВСУ займут Клещеевку
"Никто оттуда не бежал". Военкор Медведев объяснил, что произойдёт если ВСУ займут Клещеевку - 28.07.2023 Украина.ру
"Никто оттуда не бежал". Военкор Медведев объяснил, что произойдёт если ВСУ займут Клещеевку
Если противник возьмет Клещеевку, это создаст новые проблемы для ВС РФ, но не приведет к окружению Артёмовска. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
2023-07-28T04:30
2023-07-28T04:30
новости
артемовск
военкор
всу
отступление
вс рф
новые регионы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223339_143:0:1080:527_1920x0_80_0_0_df0ca39df166b659de17a49164f60101.jpg
Клещеевка является одним из населенных пунктов на Артемовском направлении. Но это не значит, что российские войска могут без проблем ее отдать противнику, рассказал Медведев.Украина очень любит заявлять об окружении Артемовска. Безусловно, если противник возьмет Клещеевку, это создаст новые проблемы для обороны города. Но это не приведет к окружению, потому что посёлок находится юго-западнее, а основное снабжение Артемовска проходит с востока, добавил военкор.Если российские войска отходят, это не является стратегической потерей. Всегда есть такие позиции, с которых нежно отходить. Противник этим пользуется и пытается посеять панику. Но и под Угледаром, и под Артемовском основная линия обороны прорвана не была, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048283335.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047223339_289:0:992:527_1920x0_80_0_0_7a1a755fc420149c0b12dd5efe2a94f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, артемовск, военкор, всу, отступление, вс рф, новые регионы
Новости, Артемовск, военкор, ВСУ, отступление, ВС РФ, Новые регионы

"Никто оттуда не бежал". Военкор Медведев объяснил, что произойдёт если ВСУ займут Клещеевку

04:30 28.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Читать в
Если противник возьмет Клещеевку, это создаст новые проблемы для ВС РФ, но не приведет к окружению Артёмовска. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
Клещеевка является одним из населенных пунктов на Артемовском направлении. Но это не значит, что российские войска могут без проблем ее отдать противнику, рассказал Медведев.
Украина очень любит заявлять об окружении Артемовска. Безусловно, если противник возьмет Клещеевку, это создаст новые проблемы для обороны города. Но это не приведет к окружению, потому что посёлок находится юго-западнее, а основное снабжение Артемовска проходит с востока, добавил военкор.
"Было много сообщений, что мы Клещеевку якобы оставили. Но наши товарищи, которые находятся на соседнем участке, их опровергают. Они говорят, что ситуация тяжелая, но бои продолжаются. Никто оттуда не бежал" - подчеркнул Медведев.
Если российские войска отходят, это не является стратегической потерей. Всегда есть такие позиции, с которых нежно отходить. Противник этим пользуется и пытается посеять панику. Но и под Угледаром, и под Артемовском основная линия обороны прорвана не была, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Вчера, 07:05
Илья Мощанский: "Мы выбивали ВСУ с высот Клещеевки, а они их занимали на следующий день"В районе Клещеевки российские войска находятся в низине и отражают украинские атаки на окраинах сел. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
 
НовостиАртемовсквоенкорВСУотступлениеВС РФНовые регионы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15"Откровенно отбитые люди". Военкор рассказал, зачем иностранные наёмники едут на Украину
05:45Военкор Медведев: ВСУ рвутся в атаку, потому что им никто не разрешит отступать
05:15Военкор Медведев рассказал, что особенно злит российских бойцов и мотивирует сильнее бить ВСУ
05:07"Бабушка приедет", не сомневайтесь! Почему мэр Львова боится могилы русского разведчика Кузнецова
05:05Политолог объяснил, зачем Польша точит зубы на Белоруссию и мечтает колониях Речи Посполитой
05:00Военкор рассказал, на какое препятствие нарвались "мясные штурмы" ВСУ под Артёмовском
04:35Солидарность по-европейски. Почему экспорт украинского зерна в Европу разоряет и украинских аграриев
04:30"Никто оттуда не бежал". Военкор Медведев объяснил, что произойдёт если ВСУ займут Клещеевку
04:26Россия в Африке - честно и надолго. Продовольствие, энергия, дипломатия
04:15Военкор Медведев о том, как ВСУ шли на прорыв и массово подрывались на минах
04:04Кирилл Копылов: Если Россия разгромит ВСУ в "Стодневном наступлении", за них могут вступиться британцы
04:00Военкор Медведев: ВСУ шли на прорыв "ударными кулаками", но у них ничего не получилось под Угледаром
03:46Андрей Клинцевич считает, что Запад не готов к прямому конфликту с РФ и будет действовать исподтишка
03:42Алексей Маслов о том, зачем Шойгу приезжал в КНДР и откажутся ли США от Украины ради Тайваня
18:00Наступление "Русского мира": открытие киевского университета
17:57"Ключевая фаза наступления ВСУ", новое ПВО для Украины. О чём говорили эксперты 27 июля
17:56"Только не игрушечную": Качиньский анонсировал строительство "стены Яценюка" на границе с Белоруссией
17:53Порошенко нашел новую опору украинского общества – к армии, языку и вере добавились ЕС и НАТО
17:30Афганское фиаско Байдена на Украине: Дудаков о том, что будет после провала наступления. Видео
17:25Полковник Геннадий Алехин: Для России настал идеальный момент, чтобы нанести ВСУ мощный фланговый удар
Лента новостейМолния