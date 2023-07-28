"Никто оттуда не бежал". Военкор Медведев объяснил, что произойдёт если ВСУ займут Клещеевку
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Если противник возьмет Клещеевку, это создаст новые проблемы для ВС РФ, но не приведет к окружению Артёмовска. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
Клещеевка является одним из населенных пунктов на Артемовском направлении. Но это не значит, что российские войска могут без проблем ее отдать противнику, рассказал Медведев.
Украина очень любит заявлять об окружении Артемовска. Безусловно, если противник возьмет Клещеевку, это создаст новые проблемы для обороны города. Но это не приведет к окружению, потому что посёлок находится юго-западнее, а основное снабжение Артемовска проходит с востока, добавил военкор.
"Было много сообщений, что мы Клещеевку якобы оставили. Но наши товарищи, которые находятся на соседнем участке, их опровергают. Они говорят, что ситуация тяжелая, но бои продолжаются. Никто оттуда не бежал" - подчеркнул Медведев.
Если российские войска отходят, это не является стратегической потерей. Всегда есть такие позиции, с которых нежно отходить. Противник этим пользуется и пытается посеять панику. Но и под Угледаром, и под Артемовском основная линия обороны прорвана не была, заключил собеседник издания.
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