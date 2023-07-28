https://ukraina.ru/20230728/1048293721.html
Военкор Медведев о том, как ВСУ шли на прорыв и массово подрывались на минах
Военкор Медведев о том, как ВСУ шли на прорыв и массово подрывались на минах - 28.07.2023 Украина.ру
Военкор Медведев о том, как ВСУ шли на прорыв и массово подрывались на минах
На Угледарском направлении российским бойцам впервые пришлось столкнуться с огромным количеством личного состава противника. Украина подтянула туда большие резервы. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
2023-07-28T04:15
2023-07-28T04:15
2023-07-28T04:15
новости
угледар
атака
наступление
мины
новые регионы
всу
потери всу
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На самом деле ВСУ проявили на Угледарском направлении серьёзную активность. Украинские войска пытались там продвигаться вперед и прорывать линию обороны "ударными кулаками", рассказал Медведев.Попытка прорыва под Угледаром обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе. Среди подбитой техники были и западные образцы, которые совершенно не повлияли на исход боя, добавил военкор.Один из элементов украинснкого "контрнаступа" – массово завалить позиции своими людьми. Но российские бойцы с честью отразили наступление противника. Ни под Угледаром, ни под Артемовском не была прорвана основная линия обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230727/1048281385.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, угледар, атака, наступление, мины, новые регионы, всу, потери всу
Новости, Угледар, атака, наступление, мины, Новые регионы, ВСУ, потери ВСУ
Военкор Медведев о том, как ВСУ шли на прорыв и массово подрывались на минах
На Угледарском направлении российским бойцам впервые пришлось столкнуться с огромным количеством личного состава противника. Украина подтянула туда большие резервы. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
На самом деле ВСУ проявили на Угледарском направлении серьёзную активность. Украинские войска пытались там продвигаться вперед и прорывать линию обороны "ударными кулаками", рассказал Медведев.
Попытка прорыва под Угледаром обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе. Среди подбитой техники были и западные образцы, которые совершенно не повлияли на исход боя, добавил военкор.
"Честь и хвала тем, кто подошел к подготовке нашей эшелонированной линии обороны. Минные заграждения и инженерные сооружения – все это проявило себя", - подчеркнул Медведев.
Один из элементов украинснкого "контрнаступа" – массово завалить позиции своими людьми. Но российские бойцы с честью отразили наступление противника. Ни под Угледаром, ни под Артемовском не была прорвана основная линия обороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь