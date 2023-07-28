https://ukraina.ru/20230728/1048293721.html

Военкор Медведев о том, как ВСУ шли на прорыв и массово подрывались на минах

Военкор Медведев о том, как ВСУ шли на прорыв и массово подрывались на минах - 28.07.2023 Украина.ру

Военкор Медведев о том, как ВСУ шли на прорыв и массово подрывались на минах

На Угледарском направлении российским бойцам впервые пришлось столкнуться с огромным количеством личного состава противника. Украина подтянула туда большие резервы. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев

2023-07-28T04:15

2023-07-28T04:15

2023-07-28T04:15

новости

угледар

атака

наступление

мины

новые регионы

всу

потери всу

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На самом деле ВСУ проявили на Угледарском направлении серьёзную активность. Украинские войска пытались там продвигаться вперед и прорывать линию обороны "ударными кулаками", рассказал Медведев.Попытка прорыва под Угледаром обернулась для ВСУ большими потерями в технике и личном составе. Среди подбитой техники были и западные образцы, которые совершенно не повлияли на исход боя, добавил военкор.Один из элементов украинснкого "контрнаступа" – массово завалить позиции своими людьми. Но российские бойцы с честью отразили наступление противника. Ни под Угледаром, ни под Артемовском не была прорвана основная линия обороны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230727/1048281385.html

угледар

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новости, угледар, атака, наступление, мины, новые регионы, всу, потери всу