Генерал-майор Попов: Россия уничтожит F-16 до того, как они попадут к ВСУ. Видео - 27.07.2023 Украина.ру
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Генерал-майор Попов: Россия уничтожит F-16 до того, как они попадут к ВСУ. Видео
Генерал-майор Попов: Россия уничтожит F-16 до того, как они попадут к ВСУ. Видео - 27.07.2023 Украина.ру
Генерал-майор Попов: Россия уничтожит F-16 до того, как они попадут к ВСУ. Видео
В студии Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов. Эксперт рассказал, сколько F-16 нужно ВСУ для перелома ситуации в небе, как... Украина.ру, 27.07.2023
2023-07-27T14:09
2023-07-27T14:09
владимир попов
видео
россия
украина
сво
всу
f-16
истребители
наёмники
киев
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В студии Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов. Эксперт рассказал, сколько F-16 нужно ВСУ для перелома ситуации в небе, как истребители могут повлиять на ход СВО и где они будут обслуживаться: 00:35 – F-16 глазами заслуженного лётчика России; 04:30 – О слабых и сильных сторонах данной машины; 10:35 – Как западные военные лётчики оценивают возможности российской авиации?12:15 – Где Украина может разместить F-16? 22:00 – О двух сценариях применения F-16 на Украине; 28:50 – Сколько ВСУ нужно истребителей, чтобы переломить ситуацию в небе? 35:00 – Есть ли у Украины время и на что рассчитывают США? 37:50 – Какие ресурсы есть у России для поражения F-16?
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владимир попов, видео, россия, украина, сво, всу, f-16, истребители, наёмники, киев, львов, харьков, польша, авиация, пво, видео
Владимир Попов, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, F-16, истребители, наёмники, Киев, Львов, Харьков, Польша, авиация, ПВО

Генерал-майор Попов: Россия уничтожит F-16 до того, как они попадут к ВСУ. Видео

14:09 27.07.2023
 
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В студии Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов. Эксперт рассказал, сколько F-16 нужно ВСУ для перелома ситуации в небе, как истребители могут повлиять на ход СВО и где они будут обслуживаться:
00:35 – F-16 глазами заслуженного лётчика России;
04:30 – О слабых и сильных сторонах данной машины;
10:35 – Как западные военные лётчики оценивают возможности российской авиации?
12:15 – Где Украина может разместить F-16?
22:00 – О двух сценариях применения F-16 на Украине;
28:50 – Сколько ВСУ нужно истребителей, чтобы переломить ситуацию в небе?
35:00 – Есть ли у Украины время и на что рассчитывают США?
37:50 – Какие ресурсы есть у России для поражения F-16?
 
Владимир ПоповВидеоРоссияУкраинаСВОВСУF-16истребителинаёмникиКиевЛьвовХарьковПольшаавиацияПВО
 
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