Генерал-майор Попов: Россия уничтожит F-16 до того, как они попадут к ВСУ. Видео
В студии Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов. Эксперт рассказал, сколько F-16 нужно ВСУ для перелома ситуации в небе, как истребители могут повлиять на ход СВО и где они будут обслуживаться:
00:35 – F-16 глазами заслуженного лётчика России;
04:30 – О слабых и сильных сторонах данной машины;
10:35 – Как западные военные лётчики оценивают возможности российской авиации?
12:15 – Где Украина может разместить F-16?
22:00 – О двух сценариях применения F-16 на Украине;
28:50 – Сколько ВСУ нужно истребителей, чтобы переломить ситуацию в небе?
35:00 – Есть ли у Украины время и на что рассчитывают США?
37:50 – Какие ресурсы есть у России для поражения F-16?
04:30 – О слабых и сильных сторонах данной машины;
10:35 – Как западные военные лётчики оценивают возможности российской авиации?
12:15 – Где Украина может разместить F-16?
22:00 – О двух сценариях применения F-16 на Украине;
28:50 – Сколько ВСУ нужно истребителей, чтобы переломить ситуацию в небе?
35:00 – Есть ли у Украины время и на что рассчитывают США?
37:50 – Какие ресурсы есть у России для поражения F-16?