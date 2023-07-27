https://ukraina.ru/20230727/1048304288.html

Генерал-майор Попов: Россия уничтожит F-16 до того, как они попадут к ВСУ. Видео

Генерал-майор Попов: Россия уничтожит F-16 до того, как они попадут к ВСУ. Видео - 27.07.2023 Украина.ру

Генерал-майор Попов: Россия уничтожит F-16 до того, как они попадут к ВСУ. Видео

В студии Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов. Эксперт рассказал, сколько F-16 нужно ВСУ для перелома ситуации в небе, как... Украина.ру, 27.07.2023

2023-07-27T14:09

2023-07-27T14:09

2023-07-27T14:09

владимир попов

видео

россия

украина

сво

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f-16

истребители

наёмники

киев

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В студии Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов. Эксперт рассказал, сколько F-16 нужно ВСУ для перелома ситуации в небе, как истребители могут повлиять на ход СВО и где они будут обслуживаться: 00:35 – F-16 глазами заслуженного лётчика России; 04:30 – О слабых и сильных сторонах данной машины; 10:35 – Как западные военные лётчики оценивают возможности российской авиации?12:15 – Где Украина может разместить F-16? 22:00 – О двух сценариях применения F-16 на Украине; 28:50 – Сколько ВСУ нужно истребителей, чтобы переломить ситуацию в небе? 35:00 – Есть ли у Украины время и на что рассчитывают США? 37:50 – Какие ресурсы есть у России для поражения F-16?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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